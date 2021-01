Walldürn. (pm/jam) Während die meisten Schulen in Baden-Württemberg noch mindestens für diese Woche gesperrt bleiben, gilt für die Nardini-Schule in Walldürn kein Lockdown, weil sie Teil der stationären Jugendbetreuung im Kinder- und Jugendheim St. Kilian ist. Das heißt, die jungen Menschen wohnen – zumindest außerhalb der Ferien – in der Einrichtung. Und genau das führte am Wochenende zu einem Problem, das die Heimleitung in Zusammenarbeit mit dem Walldürner DRK-Ortsverein in Angriff nahm. Denn nach den Weihnachtsferien kehrten knapp 40 Kinder und Jugendliche aus ebenso vielen Haushalten zurück und trafen auf etwa 15 Mitarbeiter von St. Kilian. Die Lösung: Antigen-Schnelltests.

Denn in Zeiten einer weltweiten Pandemie und strenger Hygiene- und Kontaktbeschränkungen gilt es, Neuinfektionen – egal wo – zu vermeiden. "Leider ist es nicht allen möglich, permanent zuhause zu bleiben, im Homeoffice zu arbeiten oder daheim unterrichtet zu werden", bedauert DRK-Bereitschaftsleiter Manuel Sturm. Die (teil-)stationäre Betreuung im Kinder- und Jugendheim St. Kilian gehört dazu und leistet wichtige Arbeit, die ohne persönliche Kontakte nicht funktionieren kann. Deshalb ist die Heimleitung mit Direktorin Iris Hellmuth-Gurka an der Spitze auf den DRK-Ortsverein Walldürn zugegangen, um sich noch vor dem Ende der Weihnachtsferien fachliche Beratung einzuholen.

Damit die Kinder fortan wieder sicher zusammen in Kleingruppen im Walldürner Heim leben können, hat die Heimleitung Schutzausrüstung beschafft und bestimmt, ob die zurückkehrenden Kinder und Jugendlichen aktuell ansteckend sind. Die gute Nachricht vorab: "Es gab keinen positiven Test", wie Heimleiterin Hellmuth-Gurka mitteilt.

Das Kinderheim verfügt zwar über zwei Mitarbeiterinnen, die dazu qualifiziert sind, einen Schnelltest anzuwenden, für die Flut an Rückkehrern zum Ferienende reicht das jedoch nicht aus. Deshalb kooperierte das Heim mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften des DRK. Sie boten eine Schulung an und halfen am Samstag dabei, rund 60 Personen – darunter Urlauber, weitere Kinder und Mitarbeiter des Heims – per Antigen-Schnelltest auf eine akute Infektion zu testen. "Zunächst wurden alle in die korrekte Durchführung der Tests durch die Bereitschaftsärztin eingewiesen, eine Sicherheitsunterweisung durchgeführt und das eingesetzte Personal getestet, bevor es losgehen konnte", so Bereitschaftsleiter Manuel Sturm. Dr. Pamela Stäudinger gab den eingesetzten Kräften sowie dem medizinisch geschulten Personal von St. Kilian wichtige Hinweise zu den Schnelltests mit auf den Weg und leitete die Tests unter Aufsicht an.

Ausgerüstet mit FFP2-Masken, Gesichtsvisieren und Schutzkitteln, übernahmen die geschulten Heimmitarbeiter und ausgebildete Helfer des DRK dann den Nasenabstrich in der Mehrzweckhalle des Kinder- und Jugendheims, um Proben für den Schnelltest zu erhalten.

"Wir freuen uns, dass wir hier sinnvoll zur Eindämmung des Coronavirus direkt in Walldürn helfen können. Der Schulterschluss mit den Erzieherinnen klappt sehr gut und ist wichtig, um den Kindern die Angst vor dem Teststäbchen in der Nase zu nehmen", resümierte Robin Rusnak als einer der eingesetzten DRK-Helfer. Für heute und morgen sind weitere Schnelltests angesetzt, um die Inkubationszeit des Coronavirus zu berücksichtigen.

Mit der Kooperation zeigen sich Heimleitung und DRK gleichermaßen zufrieden. "Alles lief gut und reibungslos ab", sagt Direktorin Iris Hellmuth-Gurka, während Manuel Sturm für das DRK die erste Corona-Teststation ihrer Art des Walldürner Ortsvereins als "vollen Erfolg" verbucht. Ein besonderes Lob hat er für die "gut ausgebildeten und motivierten DRK-Helfer und die tapferen Kinder und Jugendlichen".