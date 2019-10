Walldürn. (Sti.) Lange Staus bilden sich regelmäßig in der Buchener Straße auf Höhe der Esso-Station Spieler - vor allem während der Schichtwechsel bei Procter and Gamble. Als "unfallträchtigen Einmündungsbereich" mit "unklarer Verkehrssituation" bezeichnete nun die SPD-Fraktion im Ausschuss für Technik und Umwelt den Zustand vor Ort. Deshalb hat die Fraktion einen Antrag eingereicht, die Buchener Straße mit einem weiteren Kreisverkehr an die Zufahrt zur B27 und das Gewerbegebiet "Spangel" mit seinen Einkaufsmärkten anzubinden, um so den Verkehrsfluss zu steigern.

Der Antrag der SPD wird nun zur weiteren Bearbeitung an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet. Die soll dann einen möglichen Umbau prüfen, die Kosten dafür abschätzen und das Projekt nach Beratung und Beschlussfassung in den Haushalt aufnehmen.

Die SPD-Fraktion habe bereits bei der Neuanbindung der Buchener Straße an die Bundesstraße im Jahr 2013 den Bau eines Kreisverkehrs als sinnvollste Lösung angesehen und gefordert. "Für uns ist es immer noch nicht nachvollziehbar, dass die Stadt Walldürn, die Straßenbauverwaltung und der Stadtrat diese Lösung mit knapper Mehrheit damals abgelehnt haben", hieß es vonseiten der SPD.

Die heutige Situation zeige, dass sich die damals angeführten Gründe wie der Kostenfaktor und der angebliche Unsinn zweier angrenzender Kreisverkehre als unzutreffend erwiesen hätten. "Insbesondere auswärtige Fahrzeugführer scheinen mit der Verkehrssituation überfordert zu sein", so die SPD.