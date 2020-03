Die Markierungen auf der Straße sind bereits angebracht. Hier am „Sparkassen-Eck“ in Walldürn finden ab Montag, 23. März, Straßenarbeiten statt. Die Gas- und Wasserleitungen werden auf einer Länge von rund 40 Metern erneuert. Foto: Andreas Hanel

Walldürn. (ahn) Wer in Walldürn mit dem Auto unterwegs ist, muss sich bald auf Behinderungen einstellen. Denn am "Sparkassen-Eck" finden ab Montag, 23. März, Arbeitsmaßnahmen statt. Deshalb muss der Verkehr an diesem Verkehrsknotenpunkt zum Teil umgeleitet werden. Die Arbeiten sollen zwei Wochen lang andauern, am Montag, 6. April, sollen sie abgeschlossen sein, sodass ab da der Verkehr wieder ungehindert fließen kann.

"Um die Versorgungssicherheit für die Einwohner in Walldürn zu gewährleisten, müssen am ,Sparkassen-Eck‘ nach dem verkaufsoffenen Sonntag Arbeiten an den Gas- und Wasserleitungen vorgenommen werden", teilte Marc Hägele, Technischer Leiter für Gas und Wasser bei den Stadtwerken Walldürn, mit. Dann wird auf rund 40 Metern die Straße aufgerissen, bevor die Hauptleitungen für Gas und Wasser, die in die Jahre gekommen sind, ausgetauscht werden.

Das hat auch Konsequenzen für den Verkehr. "Der Kreuzungsbereich ist in dieser Zeit teilweise voll gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Es ist in dieser Zeit mit Behinderungen zu rechnen. Wir bitten die Bürger um Verständnis", sagte Tobias Hagenmeyer, Geschäftsführer der Stadtwerke Walldürn.

Die notwendigen Arbeiten zur Versorgungssicherheit der Bürger führen die Stadtwerke mit Unterstützung der Hoch- und Tiefbaufirma Alfred Link (Walldürn) aus.