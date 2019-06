Walldürn. (Sti.) Hunderte Gläubige haben am Donnerstag bei sommerlichen Temperaturen an der großen Fronleichnamsprozession im Rahmen der vierwöchigen Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" teilgenommen. Die festliche Gestaltung der vielen Freialtäre, der Straßen und der einzelnen Häuser in der Innenstadt trugen dabei einmal mehr zu einer besonderen Atmosphäre bei. Die Organisation hatte die katholische Pfarrgemeinde St. Georg inne.

Fronleichnam in Walldürn - Die Fotogalerie









































Die Jahrhunderte alte Tradition der Walldürner Fronleichnamsprozession steht für ein öffentliches Glaubensbekenntnis, wie es in dieser Form und Größe wohl nur wenige der auswärtigen Wallfahrer bisher erlebt haben. Die Ausstrahlungskraft der Prozession wurde zusätzlich vertieft durch die mit ihr verbundene Blutsprozession, die sich im Mittragen von Monstranz und Blutkorporale offenbarte.

Vorausgegangen war ein feierliches Hochamt in der Basilika, das Stadtpfarrer Josef Bregula mit musikalischer Unterstützung des Kirchenchors "St. Cäcilia" (Leitung: Katrin Kirchgeßner) und des Kirchenmusikers Christopher Hench gestaltet hatte.

An der Prozession durch die festlich geschmückte Innenstadt nahmen neben den kirchlichen Vereinigungen, den Erstkommunionkindern und der Schwesternschaft auch zahlreiche Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, Vertreter der Stadt Walldürn, Oberstleutnant Groß von der Bundeswehr, eine Ehrenformation der Bundeswehr und der Feuerwehr, der Subprior der Obladen aus Hühnfeld, Pater Martin Wolf, sowie die Mitglieder des Pfarrgemeinderats teil.

Wie in jedem Jahr machte die Große Fronleichnams- und Blutsprozession unterwegs halt an den vier großen Freialtären bei der Volksbank, an der Kreuzung Keimstraße und Friedrich-Ebert-Straße, Am Plan sowie auf dem Wallfahrtsplatz. Dort wurde jeweils der sakramentale Segen erteilt, der Kirchenchor "St. Cäcilia" und der Männergesangverein "Frohsinn" sorgten im Wechsel für den kirchenmusikalischen Rahmen.

Die Freialtäre entlang des Prozessionswegs mit ihrer dekorativen Ausgestaltung fanden große Bewunderung. Viele Auswärtige lobten das Engagement der Walldürner Gläubigen, den Weg des Herrn mit innerer Überzeugung und viel Begeisterung zu bereiten.