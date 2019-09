Wieder ruhig: Nichts deutet zwei Tage später darauf hin, dass am Samstagvormittag in der städtischen Asylbewerberunterkunft in der Alten Amorbacher Straße eine grauenvolle Tat begangen wurde. Foto: Dominik Rechner

Walldürn. (pol/dore) Rund zwei Tage nach der Tat, bei der ein 26-Jähriger am Samstagvormittag auf einen 30-jährigen Mitbewohner in der Flüchtlingsunterkunft in der Alten Amorbacher Straße eingestochen haben soll, ist zwar wieder Ruhe eingekehrt, dennoch denken die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft immer noch mit Grauen an den Samstag zurück. „Natürlich habe ich immer noch ein bisschen Angst. Ich habe so etwas in meinem Leben nämlich noch nicht gesehen“, erzählte uns ein afrikanischer Bewohner der Unterkunft am Montag. Am Samstagvormittag sei er plötzlich von den Sirenen der Polizei aufgeweckt worden.

Alle Bewohner hätten dann ihre Zimmer und die Unterkunft verlassen müssen. Als er ins Treppenhaus kam, sei alles voller Blut gewesen. Was genau passiert war, – laute Schreie eines Streits oder Ähnliches – hatten er und ein weiterer afrikanischer Asylbewerber nicht mitbekommen. „Wir sind in der Unterkunft auf einer anderen Etage als die afghanischen Flüchtlinge untergebracht“, erklärten sie.

Die beiden Afrikaner hatten am Samstag ebenso wie die Bewohner der Asylbewerberunterkunft während der Ermittlungen der Polizei und der Spurensicherung durch Kriminaltechniker das Gebäude für mehrere Stunden verlassen müssen. Zwischenzeitlich stellte die Stadt Walldürn für die Bewohner der Unterkunft die Halle der Konrad-von-Dürn-Realschule als Notunterbringung zur Verfügung. Am Abend gegen 18 Uhr durften die Asylbewerber wieder in die Unterkunft zurückkehren.

Auch für die Bürgermeister Markus Günther kam die Gewalttat überraschend. Bis zu dem Vorfall habe es keine nennenswerten Probleme im Zusammenhang mit Bewohnern der Asylbewerberunterkunft in der Alten Amorbacher Straße gegeben. „Es war alles recht ruhig.“ Bis zur Tat am Samstag ...

Der 26-jährige Asylbewerber sitzt seit Sonntagnachmittag wegen versuchten Totschlags in Haft. Das berichtete die Polizei am Montagnachmittag.

Wie genau sich die Auseinandersetzung zwischen den zwei afghanischen Männern abgespielt hat, sei nach Polizeiangaben noch unklar. Die Polizei war am Samstagmorgen gegen 11.27 Uhr per Notruf alarmiert worden. Vor Ort fanden die Beamten einen schwer verletzten 30-Jährigen mit Stichverletzungen vor. Dieser wurde umgehend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor habe er den Beamten aber noch mitteilen können, dass er von seinem 26-jährigen Mitbewohner angegriffen worden sei. Der Mitbewohner konnte laut Polizei 30 Minuten später vor der Unterkunft festgenommen werden. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen, und die Beamten versuchen nun, herauszufinden, was die Hintergründe der Tat sind.

Fest stehe mittlerweile, dass es bereits am Freitagabend zu einem Streit zwischen den beiden Asylbewerbern gekommen war. Der 30-Jährige hatte daraufhin das Zimmer verlassen und kam wohl erst kurz vor dem Angriff am Samstagmorgen in die Unterkunft zurück, so die Polizei. Bei der Attacke sei er schwer verletzt worden. Er sei jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte gegen den 26-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Dieser wurde dann am Sonntagnachmittag in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Update: Montag, 9. September 2019, 18.32 Uhr

