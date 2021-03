Mit einem langen Demonstrationszug machten die Corona-Maßnahmen-Kritiker am Donnerstagabend in Walldürn auf ihre Anliegen aufmerksam. Foto: Martin Bernhard

Walldürn. (mb) Rund 200 Personen haben am Donnerstagabend in Walldürn gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierungen demonstriert. Nach einer Kundgebung auf dem Schlossplatz liefen die Protestierenden in einem Lichterzug durch die angrenzenden Straßen.

"Wir werden immer mehr!" Nach diesem Motto der Organisatoren Michael Reichert und Jörn Glotzbach strömten die Menschen auf den Walldürner Schlossplatz. Mit Masken und vorgeschriebenem Abstand kritisierten sie vor allem die Maskenpflicht von Kindern an Schulen. Sie müssten in den Schulen den ganzen Tag Masken tragen.

Michael Reichert zitierte aus dem Schreiben eines Kinderarztes. Demnach seien Kinder "keine Treiber der Pandemie". Wobei dies angesichts steigender Infektionszahlen gerade bei jungen Menschen wohl nicht mehr dem aktuellen Wissensstand entspricht. Zudem sei, sagte Reichert weiter, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Freien überflüssig. Sport mit Maske sei "Körperverletzung". Stattdessen müsse man "angepasste und sinnvolle Maßnahmen treffen". Reichert verwies auf Verordnungen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes, nach denen Masken nur für eine bestimmte Zeit getragen werden dürften. Außerdem habe der Träger Anspruch auf eine ärztliche Untersuchung. "Warum gilt das nicht auch für unsere Kinder?", fragte er.

Anschließend stand das Mikrofon jedem Teilnehmer offen. Ein Redner erzählte von seinem 17-jährigen Sohn, der zuhause herumhänge und Computerspiele zocke. Er forderte auch mehr Respekt vor alten Menschen: "Die Alten haben das aus unserem Land gemacht, was es heute ist. Jetzt werden sie 24 Stunden lang eingesperrt." Er appellierte an Herz und Verstand und stimmte die Nationalhymne an.

"Das ist so traurig", weinte eine Mutter von drei Kindern ins Mikrofon und bedauerte "die Spaltung des Volkes".

Eine andere Walldürnerin arbeitet in einem Ladengeschäft in Künzelsau, wo der Inzidenzwert über 300 liegt. "Wie sollen wir durch diese Krise mit so einer Regierung kommen?", fragte sie. "Die Leute verlernen, aufeinander zuzugehen." Sie appellierte daran, die Meinung anderer Menschen anzuerkennen. "Es ist ein Tritt ins Gesicht, dass jeder nach Malle fliegen, aber hier keiner Urlaub machen darf", sagt sie.

Eine Mutter dreier schulpflichtiger Kinder beschrieb, dass ihr jüngster Sohn, der die 4. Klasse besuche, wegen der Maske Schwindel und Unwohlsein bekomme. "Ich habe ein kerngesundes Kind und will, dass es gesund bleibt", sagte die Mutter. Sie kritisierte, dass die Schule an den Kindern keine Gefährdungsbeurteilung vornehme. Stattdessen müsse sie ein Maskenbefreiungsattest einholen. "Und welche psychischen Folgen hat das alles für unsere Kinder?", fragte die Mutter.

Der Sohn einer Mutter von fünf Kindern sei aus der Schule abgehauen, weil er keine Maske mehr tragen konnte. "Soll ich ihn dafür bestrafen oder nicht?", fragte die Mutter. Weil sie in der Whatsapp-Gruppe des Kindergartens angekündigt hatte, an der heutigen Demo teilnehmen zu wollen, grüßten sie manche Eltern aus der Kindergartengruppe ihres Kindes nicht mehr.

Ein Teilnehmer vermisste Alternativen zur Impfung. Man sollte dafür werben, dass die Menschen ihr Immunsystem stärken sollten.

Anschließend zogen die Teilnehmer der Kundgebung in einem Demonstrationszug mit brennenden Kerzen und Laternen durch umliegende Straßen. Dabei skandierten sie immer wieder "Die Maske muss weg" und "Friede, Freiheit, Demokratie".