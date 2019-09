So kennt man ihn, so mag man ihn: Rolf Miller zeigte in seiner Heimatstadt Walldürn, weshalb er einer der gefragtesten Kabarettisten der Republik ist. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) "Obacht Miller - Se return of the normal one" hieß es am Samstagabend in der mit 920 Besuchern voll besetzten Nibelungenhalle. Der in Walldürn geborene und aufgewachsene und heute in Stuttgart lebende Kabarettist feierte dabei eine grandiose Rückkehr. Wie gut Rolf Miller und sein aktuelles Bühnenprogramm bei seiner großen regionalen Fangemeinde ankamen, bewies der immer wieder spontan aufbrandende Szenenapplaus.

Das zweistündige Kabarettprogramm belegte das besondere Talent Millers, mit seinen ständigen Gedankensprüngen von amüsanten Erlebnissen aus dem Alltagsleben den Bogen zur großen Politik zu spannen. Nicht fehlen durften dabei natürlich die Millerschen Weggefährten Jürgen und Achim sowie deren Schwester Barbara, genannt "der Apparat", aber auch die eigene Familie sowie sein ehemaliger Sportlehrer an der Frankenlandschule im dortigen Wirtschaftsgymnasium blieben nicht verschont. Kaum ein Themenbereich blieb ausgespart, und natürlich kam auch der Lokalkolorit nicht zu kurz, wobei sich Rolf Miller trotz langer Abwesenheit nach wie vor als absoluter Insider "Dürns" erwies.

Seine dabei unablässig abgefeuerten Pointen waren schnell, sicher und absolut verblüffend. Kaum eine Minute benötigte der "Wortakrobat" nach dem Betreten der Bühne, um das erste Gelächter auszulösen. Eigens für seinen früheren Sportlehrer an der Frankenlandschule absolvierte er fünf Liegestütze.

Entspannt ließ er sich dann erst einmal über seine Kumpels, über deren körperliche Eigenheiten und Vorzüge aus und berichtete vom gemeinsamen Besuch in einem italienischen Restaurant in Stuttgart. Und schon gingen die Gedankensprünge los, die im Nachhinein völlig willkürlich wirken mögen, im Augenblick des Aussprechens aber durchaus einer logischen Argumentationskette folgen. Von der veganen Pizza geht es zu Sängerin Shakira, die "seit gefühlten 100 Johr des gleiche Lied singt - nur immer wieder anders", zu Helene Fischer und Florian Silbereisen und weiter zu den "Rolling Stones".

Von da ist der Sprung in die Welt des Sports - warum auch immer - auch nicht mehr weit: Rolf Miller weiß zu jedem etwas, zu Messi, Ronaldo, Thomas Müller, Uwe Seeler und Franz Beckenbauer. Von Uli Hoeneß geht es zu Steffi Graf und Boris Becker und wieder zurück ins Showbusiness zu Karl Lagerfeld und Heidi Klum. In diesem Chaos der verqueren Pointen gab es nur eine Konstante: Der nächste Lacher ist nicht weit. Klar, dass Rolf Miller seinen Senf auch zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft dazugab: Globalisierung, Brexit, Emanzipation, Soziale Medien und Ökologie - alles ein gefundenes Fressen für den Meister des unvollendeten Satzes.

Äußerungen wie "Ich wohn’ bei mir dehem ums Eck", "Wenn auch keener kummt, der ganze Odenwald ist sehr schön gemacht" oder "Man darf nicht immer glauben, was man denkt" stehen beispielhaft für die hohe Kunst des Wortakrobaten. Wenn der Teufel mal wieder "im Eichhörnchen steckt" oder Achim ermahnt wird: "Schau mich nicht in diesem Ton an", dann weiß der Zuhörer: Hier bin ich richtig. Diese und weitere Sprüche über Politiker und Sportler ("Boris Becker - ein so begnadeter Tennisspieler und dann so eine Tochter") zeigen: Rolf Miller spricht aus, was andere gar nicht laut zu denken wagen. Das erfrischend herzhafte Lachen im Saal verdeutlichte immer wieder, dass der Kabarettist mit seiner Sprachkunst und seinem Einfalls- und Ideenreichtum bestens ankommt. Nicht nur in seiner Heimat, wie die erfolgreichen bundesweiten Auftritte und die vielen Auszeichnungen belegen, aber hier natürlich besonders gut.

So gebührt dem 52-Jährigen natürlich auch das letzte Wort: "Sie haben von meinem Programm nichts verstanden? Dann haben Sie das im Großen und Ganzen kapiert!"