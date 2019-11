Rippberg.(hape) Der Förderverein Rippberger Kindergarten („Förki“) hat bei seiner Mitgliederversammlung an die Bürger appelliert, den Schrottcontainer des Vereins nicht zu missbrauchen. Vorsitzender Michael Huber merkte an, dass Unbekannte regelmäßig wertvolles Material aus dem Container, den die Firma Bruch dem Förderverein kostenlos zur Verfügung stellt, entnähmen. Manch einer benutze diese Stelle sogar, um seinen Rest- oder Sperrmüll illegal zu entsorgen. Sogar die angebrachten Hinweisschilder haben Unbekannte bereits entfernt. Eigentlich möchte der Verein mit dem Erlös aus dem Metallschrott den Kindergarten, die Schule, die Jugendfeuerwehr und die Ministranten unterstützen.

„Weil aber nun die Firma Bruch zusätzlich den Müll entsorgen muss, entstehen Kosten, die vom Erlös für den Förderverein abgezogen werden“, erklärt Huber, der nun auf Einsicht bei den Tätern hofft. In der Vergangenheit sei es allerdings bereits mehrmals zu Anzeigen gekommen. Und: „Bei Nichtunterlassen werden Vergehen weiterhin zur Anzeige gebracht“, warnt der Vorsitzende.

In seinem Jahresrückblick hatte Huber aber auch viel Erfreuliches zu berichten. So hat der Förderverein erneut seine Frühjahrs- und Herbstbasare ausgerichtet sowie bei Fastnacht und Kindergartenfest ein Küchenteam gestellt. Die Bewirtung beim Adventskonzert brachte ebenfalls einen „sehr zufriedenstellenden Erlös“. Geld habe man an die Jugendfeuerwehr, das DRK Walldürn, den Kindergarten, die Schule und die Ministranten ausgeschüttet.

Nachdem Kassierer Markus Ott den Kassenbericht verlesen hatte, bescheinigten ihm die Kassenprüfer Andreas Wagner und Jürgen Seber eine tadellose Buchführung. Bei den Neuwahlen wurde der Vorsitzende Michael Huber in seinem Amt bestätigt. Ihm stehen Stellvertreterin Hildegard Schöllig-Gaukel, Schriftführerin Michaela Weismann, Kassenprüfer Andreas Wagner und Markus Ott sowie als Beisitzer Kindergartenleiterin Eva Seitz, Elternbeiratsvorsitzende Janine Krämer, Corinna Jeschke und Markus Ott zur Seite. Für den Posten des Kassierers erklärte sich niemand bereit, er bleibt vorerst unbesetzt.

Anschließend sprach der wiedergewählte Vorsitzende Michael Huber seinen Dank für 15-jährige Unterstützung des Fördervereins an die Unternehmen Schreinerei Thomas Baier, Getränke Haas, die Landgasthöfe „Lamm“, „Linkenmühle“ und Schieser aus. Den Helfern Andreas Wagner, Armin Edelmann, den beiden Gemeindearbeitern Peter Käflein und Markus Kosbach sowie Markus Ott überreichte Huber ein Präsent als Dank für ihre jahrelange Unterstützung.

Weitere Ehrungen finden im Zuge des Scheunenfests im Juli 2020 statt. Die beiden Basare, gab Huber bekannt, werde man erneut anbieten. Zum Ende seiner Ansprache teilte er mit, dass man im Jahr 2021 das 20-jährige Bestehen des Fördervereins feiere. Die Vorbereitungen dazu laufen im kommenden Jahr an.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich dankte abschließend dem Förderverein für seine tatkräftige Unterstützung in den beiden Gemeinden Rippberg und Hornbach.