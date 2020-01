Rippberg. (jam) Die Renovierung der Grundschule in Rippberg soll noch im Sommer beginnen. Dabei soll das Schulgebäude unter anderem ein viertes Klassenzimmer erhalten, dass bereits im kommenden Schuljahr dringend benötigt wird. Den Weg für das weitere Vorgehen ebnete der Walldürner Gemeinderat in seiner Sitzung, bei der sich das Gremium einstimmig für die Variante der Sanierung aussprach.

Nachdem die SPD-Fraktion noch im Dezember dafür plädiert hatte, stattdessen einen Neubau in Betracht zu ziehen, hat die Partei den entsprechenden Antrag nun wieder zurückgezogen – zur großen Freude und Erleichterung vieler Rippberger Eltern, die die Diskussion am Mittwoch verfolgt hatten.

Wie Meikel Dörr aus der Stabsstelle der Stadt der RNZ mitteilte, bereitet die Verwaltung aktuell den Antrag auf Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock vor, der noch im Januar eingereicht werden muss. Bis April oder Mai will die Stadt dann so weit sein, die Arbeiten für die Renovierung auszuschreiben. Demnach könnte der Gemeinderat im Juni die Aufträge vergeben, sodass der Umbau Ende Juli rechtzeitig zum Start der Sommerferien in Angriff genommen werden könnte. "Die gröbsten Arbeiten wollen wir natürlich in den Sommerferien erledigen", bestätigt Meikel Dörr. "Es wird sich jedoch nicht vermeiden lassen, dass es Tage gibt, an denen Schulbetrieb stattfindet und trotzdem gearbeitet wird."

Ob die Außenstelle in Gottersdorf reaktiviert werden muss, ist vermutlich davon abhängig, ob das Gros der Arbeiten in Rippberg wie geplant während der Ferien über die Bühne gehen kann. Foto: Mayer

Die Außenstelle der Grundschule in Gottersdorf spielt bei der aktuellen Planung zumindest derzeit noch nur eine Nebenrolle. Sowohl die CDU- als auch die DCB-Fraktion sperren sich gegen eine Reaktivierung des Standorts Gottersdorf. "In Gesprächen mit Rektor Martin Eck wird klar, dass ein Betrieb an zwei Standorten nicht mehr sinnvoll realisierbar ist", betont Fabian Berger.

Die SPD um Rolf Günther schlägt dagegen vor, "die Außenstelle in Gottersdorf baulich wieder in den Zustand zu bringen, damit diese mit zwei Klassen den Schulbetrieb ab September temporär wieder aufnehmen könnte, falls die Baumaßnahmen in Rippberg bis dahin nicht abgeschlossen sind".

Einig sind sich also alle Fraktionen, dass ein Neubau vom Tisch ist. "Strittig ist nun nur noch die Art der Ausführung", fasste Bürgermeister Markus Günther zusammen. Derzeit kursieren eine von der Verwaltung erarbeitete Lösung sowie ein alternativer Plan, den Stadtrat Timo Kern erstellt hat. "Der Hauptunterschied liegt darin, dass der Innenzuschnitt der Räume anders gestaltet ist", erläutert der Maschinenbauingenieur auf Nachfrage der RNZ.

Statt einer Stahlfluchttreppe nur für Notfälle – so sieht es der Plan der Verwaltung bislang vor – setzt Kerns Option auf ein Innentreppenhaus, das die Toilette im Untergeschoss erreichbar macht. Aktuell müssen die Grundschüler nämlich für den Gang aufs Klo über den Schulhof laufen. Mit dieser neuen Variante lässt sich Kern zufolge im Schulgebäude "etwas Platz gewinnen", weil eine neue Toilette im Obergeschoss überflüssig werde. Darüber hinaus ermöglicht der Plan einen barrierefreien Zugang.

Timo Kern betont aber, dass es sich lediglich um einen Vorschlag handle: "Das ist bislang nur grob geschätzt und noch nicht geprüft." Deshalb fordert seine Partei (die CDU) nun, dass die Verwaltung für die abschließende Planung die Ansätze berücksichtigt, die "ohne langwierige Prüfung erneute Prüfung sofort mitumgesetzt werden können".

Für beide Varianten rechnen die Verwaltung bzw. die CDU mit Kosten in Höhe von rund 480.000 Euro. Da für die eventuell notwendige Sanierung der Außenstelle in Gottersdorf weitere 80.000 Euro veranschlagt sind, will die Verwaltung die Renovierung nun mit Gesamtkosten in Höhe von 560.000 Euro beim Ausgleichsstock anmelden und Zuschüsse beantragen. Für die Aufnahme dieses Betrags in den aktuellen Haushalt gaben die Stadträte grünes Licht.

Wie wichtig diese Entscheidung für betroffene Eltern ist, zeigte sich nicht nur in der Besucherschar, die sogar die Empore im "Haus der offenen Tür" besetzte, sondern auch im Sitzfleisch der Vertreterinnen des Elternbeirats. Die beiden Damen warteten geduldig knapp drei Stunden lang, um in der Bürgerfrageviertelstunde zu sagen: "Wir danken Ihnen, dass Sie für eine Renovierung gestimmt haben!"