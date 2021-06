Altheim. (jam) Die EnBW möchte auf Altheimer Gemarkung einen 42 Hektar großen Solarpark errichten und betreiben. Das dafür vorgesehene Areal ist ein "landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet" entlang der Landstraße von Altheim nach Gerichtstetten. Projektleiter Stefan Wresch aus Stuttgart stellte das Projekt am Montag dem Gemeinderat vor.

Sollte der Solarpark wie geplant östlich des Walldürner Ortsteils gebaut werden, lässt er eine benachbarte mit Modulen belegte Fläche auf Gerichtstetter Gemarkung zwergenhaft erscheinen, obwohl diese Anlage noch vor einem Jahr als größte ihrer Art im gesamten Kreis galt. Zum Vergleich: Der für Altheim geplante Solarpark belegt eine beinahe zehnfach größere Fläche als sein Gerichtstetter Gegenpart an gleicher Straße – und könnte mehr als achtmal so viel Strom produzieren.

Doch noch existiert der Solarpark nur auf dem Papier. Bis zur Baufreigabe und Inbetriebnahme muss das Projekt noch zahlreiche Hürden nehmen. Zunächst einmal – so der Wunsch der EnBW – sollen Altheim und Walldürn ihr Interesse am Solarpark bekunden. Das hat am Montag bereits geklappt. "Es handelt sich hier um einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität", sagte Bürgermeister Markus Günther, der das Projekt "weiter positiv begleiten" möchte. Zuvor hatte Wresch den Entwurf der EnBW bereits dem Altheimer Ortschaftsrat präsentiert.

Nun heißt es für den Projektierer, sich die benötigten landwirtschaftlichen Flächen bei Altheim an der Zufahrt zu den Hofgütern Dörntal und Kudach zu sichern. Dann gilt es abzuwarten, bis die Stadt Walldürn einen entsprechenden Bebauungsplan aufstellt, der die Fläche als Sondergebiet für Fotovoltaik ausweist.

Eine 42 Hektar große Fläche zwischen Altheim und Gerichtstetten – vom Biotop links im Bild zur Verbindungsstraße der Hofgüter und darüber hinaus – soll nach Plänen der EnBW künftig dazu dienen, umweltschonenden Strom zu erzeugen. Das geschützte Biotop bleibt erhalten. Foto: Janek Mayer

Der Aufbau solcher Fotovoltaik-Großprojekte dient der EnBW inzwischen als wichtiges Standbein, weil sich die Solarenergie laut eigener Aussage aufgrund sinkender Stückkosten "zur weltweit am stärksten wachsenden erneuerbaren Erzeugungsart" entwickelt. Die konventionelle Erzeugung – also vor allem mit fossilen Energieträgern – werde dagegen "perspektivisch vom Netz gehen", wie Stefan Wresch erläuterte. Um trotz der bevorstehenden Abschaltung von Großkraftwerken wachsen zu können, will die EnBW also ihr Portfolio erweitern – unter anderem um den riesigen Solarpark auf Altheimer Gemarkung.

"Die EnBW macht nichts anderes, als Energie zu erzeugen, Energie zu verteilen und Energie zu vermarkten", erklärte Stefan Wresch am Montag. Im Altheimer Fall rechnet das Unternehmen mit 50,6 Millionen Kilowattstunden Strom, die es pro Jahr über das Umspannwerk in Hettingen ins Netz einspeisen kann. Der EnBW zufolge ist das genug Elektrizität, um mehr als 11.000 Vierpersonenhaushalte zu versorgen.

Legt man die Faustformel zugrunde, dass ein Hektar Wald über alle Altersjahre hinweg pro Jahr etwa zehn bis 13 Tonnen Kohlendioxid speichert, spart der Altheimer Solarpark nach seiner Inbetriebnahme jährlich so viel CO2 ein, wie eine Waldfläche von etwa 2400 bis 3000 Hektar bindet. Doch so ein Solarpark hält nicht ewig. Nach drei Jahrzehnten übernimmt die EnBW den Rückbau der Anlage. "Die Laufzeit von 30 Jahren ist unerlässlich, um eine solche Anlage wirtschaftlich betreiben zu können", erklärte Stefan Wresch. Denn Vergütungen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz sind laut Wresch nicht einkalkuliert, weil der Solarpark aufgrund seiner enormen Größe nicht förderfähig ist. Er muss sich also allein über den Stromverkauf am Markt amortisieren. "Das Risiko trägt einzig die EnBW", betonte Wresch. Nach Abschluss der Bauarbeiten bietet das Unternehmen allerdings Beteiligungen an, um Akzeptanz in der Bevölkerung für das Projekt zu schaffen.

Weil bis dahin auf der Fläche unter den Fotovoltaik-Modulen eine Magerwiese entsteht, die sich als Weidefläche nutzen lässt, geht der Projektleiter davon aus, dass sich die Qualität des Bodens während der Laufzeit steigert.