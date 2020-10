Walldürn. (pm) Sogar ohne Verpflegungsstand, ohne Zuschauer und ohne exzessive Siegerehrung ist spektakulärer Motorsport möglich. Das beweist der Motorsportclub Walldürn nun wieder nach einer coronabedingten Pause. Dass inzwischen vieles anders als gewohnt ablaufen muss, um das Infektionsgeschehen nicht negativ zu beeinflussen, macht den wahren Motorsportlern nichts aus. "Man sitzt ja isoliert in seinem Fahrzeug", berichtet Rudolf Brandl, der Vorsitzende des MSC.

Die erste ADAC-Jugendkart-Slalomveranstaltung in Deutschland richtete der Walldürner Verein am 23. August aus – gleichzeitig war es der erste Lauf zum ADAC-Jugendkart-Slalom-Cup, den der MSC gemeinsam mit einigen anderen Vereinen in Nordbaden ins Leben gerufen hat. Verschiedene Abläufe mussten neu erfunden werden, doch eines hatte sich nicht verändert: Die Erfolgsserie der Walldürner Fahrer setzt sich fort. So erreichten beim ersten Kartslalomlauf in Walldürn alle MSC-Fahrer vordere Platzierungen, so dass sie nun in der Meisterschaft ganz oben in der Tabelle stehen.

In der Klasse K2 der Jahrgänge 2009 bis 2010 liegt nach fünf Veranstaltungen Volkan Saglam nahezu uneinholbar auf Platz 1; in der Klasse K3 der Jahrgänge 2007 bis 2008 ist seine Schwester Dilara Saglam auf einem hervorragenden sechsten Platz im Gesamtklassement. Die Jahrgänge 2005 bis 2006 starten in der Klasse K4. Hier ist Viola Riehl im Gesamtklassement mit sattem Vorsprung auf Platz 1, mit drei Siegen legte sie den Grundstein für die Führung in der Meisterschaft.

Bei den Jahrgängen 2002 bis 2004 kämpfen gar vier Fahrer des MSC ganz vorne mit: Christian Riehl liegt derzeit im Gesamtklassement knapp hinter dem Führenden auf Platz zwei, knapp dahinter liegt Sebastian Brandl auf Platz 3 im Gesamtklassement, und Felix und Florian Hammrich kämpfen noch um vordere Platzierungen mit. "Das wird also noch spannend bis zum Finale", merkt Brandl an.

Im Automobilsport hat als Vorreiter der Porsche-Club Stuttgart deutschlandweit die ersten Veranstaltungen in Absprache mit den zuständigen Behörden ausgetragen. Dabei gingen auch Fahrer anderer Fabrikate an den Start. Bei den ersten beiden Porsche-Slaloms in Hockenheim waren gleich vier Fahrer des MSC am Start. Während Rudolf Brandl mit seinem Porsche Cayman zwei ungefährdete Gesamtsiege herausfuhr, starteten in der Gruppe FS Dominik Ehret, Adrian Riehl und Sebastian Brandl, letzterer bei seiner ersten Automobilveranstaltung. Platz 2 ging an Dominik Ehret, Platz 3 an Adrian Riehl und Platz 4 an Sebastian Brandl, womit alle MSC-Fahrer auf Anhieb in den Pokalrängen zu finden waren.

Das erste Rundstreckenrennen in Deutschland veranstaltete der MSC Stuttgart auf dem Hockenheimring im Rahmen der Cup- und Tourenwagen-Trophy 2020. Dabei ging MSC-Fahrer Rudolf Brandl in einem Renault Clio RS an den Start. In beiden Rennen belegte er auf Anhieb Platz 2 in der Klasse der verbesserten Fahrzeuge bis 2000 ccm. "In dieser Meisterschaft gibt es 2020 nur wenige Rennen, so dass man gespannt auf 2021 blicken kann", sagt der Vorsitzende des Walldürner MSC.

Nachdem die erste ADAC-Automobil-Clubslalom-Veranstaltung in Kronau stattfand, bei der alle Motorsport-hungrigen Fahrer aus nah und fern anwesend waren, stampfte der Deutsche Motorsportbund eine Slalommeisterschaft aus dem Boden, die in 13 Läufen innerhalb von zwei Monaten ausgefochten wird, einer davon am 27. September in Walldürn auf dem Flugplatz.

Die ersten beiden Läufe fanden am 5. und 6. September in Ahrweiler statt, wo Markus Meidel und Rudolf Brandl an den Start gingen. Während Rudolf Brandl im Porsche Cayman zweimal siegte, kämpfte Markus Meidel mit seinem BMW M3 noch mit Reifenproblemen und musste sich mit Platz 5 zufriedengeben.

Eine Woche später bei zwei DM-Läufen in Schlüsselfeld gingen mit Detlef Rink, Markus Meidel und Rudolf Brandl gleich drei MSC-Fahrer an den Start. Detlef Rink trieb seinen Ford Focus RS beim ersten Lauf auf Platz 5 in der starken Gruppe G1, bei Lauf 2 ging es knapp am Treppchen vorbei auf Platz 4. Ganz oben stand zweimal Rudolf Brandl, der als Meisterschaftsführender nach Hause fuhr. Markus Meidel startete mit seinem BMW M3 in der Klasse H15 der verbesserten Fahrzeuge. Während er mit guten Zeiten auf sich aufmerksam machte, verhinderten mehrere geworfene Pylonen eine gute Platzierung.

Beim Automobilslalom des MSC Walldürn auf dem Flugplatz waren sogar sieben Fahrer des eigenen Vereins am Start. In der Gruppe G3 kämpfte der 16-jährige Sebastian Brandl mit einem BMW 318iS auf feuchter Strecke gegen die starke Konkurrenz aus der Deutschen Meisterschaft. Mit Platz 8 zeigte er gutes fahrerisches Können unter all den Profis. Auf abtrocknender Strecke erreichte Detlef Rink mit seinem Ford Focus RS einen sehr guten vierten Platz. "Die Bedingungen waren für ihn nicht optimal", kommentiert Brandl. "Etwas mehr Regen wäre für ihn besser gewesen."

Bei den Schnellen der Klasse F11 waren zwei MSC-Fahrer mit nahezu identischen Autos am Start: Markus Meidel im BMW M3 und – nach einigen Jahren Pause – Anton Benke ebenfalls im BMW M3. Beide warfen einige Pylonen um, so dass sie nicht um den Sieg mitkämpfen konnten. Die verbesserte Gruppe H konnte auf trockener Strecke starten. Nun purzelten die Bestzeiten der Reihe nach. Das Familienduell der MSC-Fahrer Dominik Ehret und Ulrich Ehret im BMW 320 iS entschied Dominik Ehret mit zwei fehlerfreien Läufen für sich, in der Klasse darüber startete Veranstaltungsleiter Rudolf Brandl im Porsche 911. Trotz einer umgeworfenen Pylone reichte es noch für Platz 3 mit der drittschnellsten Zeit des Tages.

Die Endläufe zur Deutschen Automobil-Slalom-Meisterschaft finden am Wochenende in Berlin statt. Detlef Rink und Rudolf Brandl haben noch Chancen auf eine vordere Platzierung.