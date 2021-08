Walldürn. (Sti.) "Über Teamfähigkeit und Rapskills zum Erfolg" – so lautet das Motto des Wettbewerbs "Das Raptalent". Bereits im vergangenen Jahr hatte die Walldürner Nardini-Schule an diesem Wettbewerb teilgenommen, der aufgrund der Corona-Bedingungen als Onlineveranstaltung stattfinden musste. Schüler der Jupiterstufe hatten die Gelegenheit, vom Rapper und Coach Christian Heneka – alias "Jay Farmer" aus Karlsruhe – mehr über Hip-Hop und Rap zu erfahren, eigene Texte zu schreiben und diese zu präsentieren. Mit einem sehr persönlichen Text und seiner überzeugenden Performance wurde Ricardo von seinen Mitschülern als Gewinner gewählt und so als Teilnehmer der Nardini-Schule in das Halbfinale geschickt.

Ricardos "Rap-Karriere" begann eher zufällig

Dabei begann die "Rap-Karriere" von Ricardo beinahe zufällig, als er eines Tages in die Musik-AG der Nardini-Schule kam, weil der Sportunterricht ausgefallen war. "Darf ich hier mitmachen?", war seine Frage. "Klar! Hast du zufällig den Rap-Part von Ahnma drauf?", war die Antwort von Clemens Balles, seinem Musiklehrer. Ricardo kannte den Text – und wurde sofort zu einem wichtigen Mitglied der Band.

Im Musikunterricht und über den Wettbewerb begann er nun, eigene Texte zu schreiben, übte die schnelle Aussprache und die rhythmische Präzision. Ein echter Glücksfall war es, dass am Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian mit Hilfe von Sponsoren ein Musikstudio für die jungen Menschen eingerichtet werden konnte. Hier arbeiteten die Schüler weiter, entwickelten ihre eigenen Beats und Melodien und nahmen schließlich die ersten eigenen Songs auf.

Das Halbfinale wurde zwar online ausgerichtet, aufgrund der Erfahrungen aus dem Homeschooling war es aber kein Problem für die Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg, über das Internet miteinander zu arbeiten und Musik zu machen. Einen ganzen Samstag lang lernte man sich so in verschiedenen Gruppen kennen, arbeitete an eigenen und gemeinsamen Texten und führte zum Schluss sogar eine Online-Präsentation vor. Wiederum konnte Ricardo überzeugen und wurde gemeinsam mit fünf weiteren Teilnehmern für das Finale nominiert.

Dieses Finale hätte nun eigentlich bei einem Auftritt auf der Bühne bei "Das Fest" in Karlsruhe – einem der größten Festivals Deutschlands – stattfinden sollen. Doch Corona machte dem erneut einen Strich durch die Rechnung. Alle waren sehr froh, dass man sich im Juli "trotz allem" treffen konnte, um schließlich das Finale des Wettbewerbs auszutragen.

Der Finaltag begann in einem Tonstudio in Karlsruhe, in dem alle Teilnehmer zusammen mit Christian Heneka und der Rapperin "Die P" aus Bonn an ihren Texten arbeiteten und die Finalsongs aufnahmen. Nach dieser ersten anstrengenden Aufgabe stand eine echte Überraschung vor der Tür: Wie ihre großen Vorbilder konnten sich die Finalisten fühlen, als sie stilecht von einer Stretch-Limousine abgeholt und zum Auftrittsort gefahren wurden. Denn am Abend sollten alle Lieder noch einmal vor Publikum präsentiert werden. Dafür war die "Kulturküche Karlsruhe" gebucht. Viele begeisterte Zuhörer – darunter auch die Familien und Lehrer der Teilnehmer – konnten erleben, wie die Kinder und Jugendlichen ihre Lieder vorführten.

"Alle konnten sich als Gewinner fühlen"

Es war beeindruckend zu sehen, wie aus den fünf Finalisten, die sich noch nie zuvor gesehen hatten, ein Team wurde, das sich gegenseitig unterstützte und anfeuerte. Der Auftritt von "Die P", die vor allem Lieder aus ihrem neuen Album "3,14" präsentierte, rundete den ganzen Abend noch ab und verkürzte die Zeit bis zur Siegerehrung des diesjährigen Rap-Talents.

Hier setzte sich David aus St. Peter durch. "Unabhängig davon konnten sich jedoch alle, die diesen Tag gemeinsam erleben durften, als Gewinner fühlen", erklärt Musiklehrer Clemens Balles. "Man darf gespannt sein, was man von den jungen Talenten in Zukunft noch hören wird – zumal bereits weitere Auftritte in Aussicht gestellt wurden."

Info: www.das-raptalent.de