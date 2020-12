Besucher haben auf dem Walldürner Friedhof Gebeine an der Oberfläche von Gräbern und in einem Container für Erdaushub gefunden. Sie sollen aus Gräbern stammen, die das zuständige Bestattungsunternehmen nach Ablauf der Ruhezeit ausgehoben hat. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Auf dem Walldürner Friedhof sind menschliche Überreste in einem Abfallcontainer entsorgt worden. Das hat die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Heilbronn der RNZ bestätigt. Zumindest ein Teil dieser Gebeine soll später – eingebettet in einem Erdaushub – auf einer Deponie zwischen Walldürn und Glashofen abgekippt worden und auch dort aufgefunden worden sein.

Nach Angaben der Polizei hatten sich Zeugen gemeldet, die auf dem Friedhof Gebeine in einem Container für Erdaushub sowie an der Oberfläche von Gräbern entdeckt hatten. Zudem seien der Polizei entsprechende Bilder zugespielt worden, sagt Pressesprecher Gerald Olma. Aufgrund dieses Anfangsverdachts haben Walldürner Polizisten ihre Ermittlungen aufgenommen.

"Dazu mussten wir erst einmal klären: Was ist das überhaupt für eine Straftat?", erinnert sich der Sprecher der Polizei. Um eine Störung der Totenruhe handelt es sich wohl nicht, denn die vorgeschriebene Ruhezeit ist befristet – in Walldürn beträgt sie laut Friedhofssatzung für Erwachsene 25 Jahre, für Kinder 15 Jahre. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich bei den Knochen um Gebeine handelt, die aus belegten Gräbern stammen, die erst nach Ablauf der Ruhezeit ausgehoben worden waren.

Ab diesem Zeitpunkt greift für das weitere Vorgehen mit menschlichen Überresten das Landesbestattungsgesetz. Dort heißt es: "Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen mit Aschen Verstorbener sind in geeigneter Weise innerhalb des Friedhofs oder auf Hoher See zu bestatten." Was das konkret bedeutet, fasst Gerald Olma so zusammen: "Wenn auf einem Friedhof Knochen gefunden werden, müssen sie dort wieder begraben werden." In solchen Fällen sei es üblich, dass der zuständige Bestatter die Gebeine ein Stück unter der neuen Grablege wieder in den Boden einsetzt.

Weil die Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen "klare Hinweise" darauf erlangt habe, dass gegen diese Auflage verstoßen wurde, "hat der Polizeiposten Walldürn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den zuständigen Bestatter eingeleitet", so der Pressesprecher.

Die Ergebnisse ihrer Ermittlungen hat die Polizei Mitte November an das Landratsamt übermittelt, das bei Ordnungswidrigkeiten zuständig ist. "Die Anzeige wurde der zuständigen Fachbehörde im Haus vorgelegt, wo der Sachverhalt derzeit noch geprüft und erforderlichenfalls ein Bußgeldvorschlag ausgearbeitet wird", erklärt Jan Egenberger, der Pressesprecher des Landratsamts. Weitere Angaben zu dem Verfahren macht die Behörde nicht.

Inwieweit eine Person oder ein Unternehmen für die Knochenfunde auf dem Walldürner Friedhof und den Abtransport auf die Deponie zur Rechenschaft gezogen werden, ist also noch offen. Der Gesetzgeber sieht für diese Verstöße eine Geldbuße von bis zu 1000 Euro vor.

Allerdings sind solche Knochenfunde keine Seltenheit. "Im Idealfall, und so wünschen es sich alle Beteiligten, sollten die Knochen tief in der Erde sein", schreibt Peter Wilhelm, der sich selbst als "Deutschlands bekanntester Bestattungsexperte" bezeichnet. Doch die Realität auf deutschen Friedhöfen – und das beweisen zahlreiche Schlagzeilen – sieht häufig anders aus.

Wilhelm erklärt das wie folgt: "Nicht immer kann all die Erde, die beim Grabaushub anfällt, wieder ins Grab gebaggert und für den Grabhügel verwendet werden. Diese Erde wird auf dem Friedhof zwischengelagert und dient oft dazu, dass Angehörige sich davon etwas nehmen und nachgesackte Gräber auffüllen können. Für diese Erde gilt, dass sie durchaus Knochen enthalten kann." Sein Tipp: Wer menschliche Überreste findet, sollte den Friedhofsmeister darum bitten, diese zu entfernen.

Sein Verständnis für die heikle Arbeit in seiner Branche endet für den Bestattungsexperten jedoch, sobald die aufgefundenen menschlichen Überreste eine gewisse Dimension überschreiten: "Dass man große Knochen, wie Schädel, Becken oder Oberschenkelknochen findet, ist eher die Ausnahme und zeugt davon, dass der Friedhofsmeister das Ganze etwas zu locker nimmt."