Walldürn. (jam) Die Stadt Walldürn will ihre Verwaltung nachvollziehbarer machen. So sollen zum Beispiel wichtige Gemeinderatsentscheidungen künftig jugendgerecht aufbereitet werden. Verantwortlich dafür zeichnet Meikel Dörr, der seit Montag in der Stabsstelle Bürgermeister arbeitet und damit die Nachfolge von Helmut Gaukel antritt, der in Ruhestand gegangen ist. "Unser Ziel ist es, die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen und neue Informationskanäle wie Instagram oder Youtube zu bespielen", erklärt der Verwaltungsfachwirt im Gespräch mit der RNZ. "Wir wollen mit bewegten Bildern Aufmerksamkeit erregen", beschreibt Dörr die neue Strategie, bei Jüngeren das Interesse für die Kommunalarbeit zu wecken. Um das Aufgabenspektrum der Stadtverwaltung transparent zu machen, will er zudem die Zusammenarbeit mit den Zeitungen intensivieren.

Seine Aufgabe als Wirtschaftsförderer beim Gemeindeverwaltungsverband nimmt Meikel Dörr weiterhin wahr. "Für die Unternehmen im Verbandsindustriepark ändert sich nichts, ich bleibe der Ansprechpartner", sagt Dörr. Sein Vorgesetzter ist in beiden Fällen Markus Günther - einmal in der Funktion als Bürgermeister, einmal als Verbandsvorsitzender. Den Umzug von der Friedrich-Ebert-Straße in das historische Rathaus sieht er daher positiv: "Dadurch werden Dienstwege verkürzt, ich habe einen direkten Zugang zum Verbandsvorsitzenden."