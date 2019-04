129 Soldaten des Logistikbataillons 461 wurden am Mittwoch in Walldürn in den Auslandseinsatz verabschiedet. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Anlässlich der Verabschiedung der Soldaten des in der Nibelungenkaserne stationierten Logistikbataillons 461 in die Einsatzgebiete nach Afghanistan und Mali sowie in den Irak und das Kosovo fand am Mittwoch auf dem Wallfahrtsplatz ein feierlicher Abschiedsappell statt, der musikalisch umrahmt wurde vom Heeresmusikkorps 12 Veitshöchheim unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Michael Heinlein.

Nach dem Antreten der Soldaten und nach der Meldung an Bataillonskommandeur Oberstleutnant Christoph Werle und von diesem dann weiter an den Kommandeur der mobilen Logistikkräfte der Streitkräftebasis, Oberst Gunter Bischoff, hieß Werle vor allem die Familienangehörigen der zur Verabschiedung in den viermonatigen Einsatz angetretenen 129 Soldaten willkommen.

Unter den Gästen waren ferner Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih, die Bürgermeister Markus Günther, Volker Rohm (Hardheim) und Thomas Ludwig (Seckach), Ortsvorsteher Hermann Fischer (Bödigheim), Stadtpfarrer Josef Bregula, Pfarrer Karl Kreß, Pastoralreferentin Monika Hansmann, Präsident a. D. des Bundeswehr-Sozialwerks, Klaus Niemeyer, ehemaliger Kommandeur, Oberstleutnant i. G. Mario Wilke, die Leiterin des Bundeswehrdienstleistungszentrums Veitshöchheim, Dagmar Günther, und der Vorsitzende des Reservistenverbandes, Oberstleutnant d. R. Wilfried Meissner.

Oberst Gunter Bischoff zeigte sich sehr erfreut über das Erscheinen der stattlichen Zahl von Ehrengästen. Die 129 Soldaten hätten sich in den zurückliegenden Monaten intensiv auf ihren Auslandseinsatz vorbereitet. Dort würden sie dann als logistische Drehscheibe vor Ort dazu beitragen, dass alle Soldaten der Bundeswehr ihren militärischen Auftrag pflichtgetreu erfüllen können. Er wünschte ihnen viel Mut und Zuversicht und eine hoffentlich gesunde Rückkehr.

"Freiheit braucht Sicherheit!", betonte Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih. Übertragen auf die Einsatzländer der 129 Soldaten des Logistikbataillons 461 heiße dies: In Länder aufzubrechen, wo keine persönliche und gesellschaftliche Sicherheit herrsche und in denen deshalb individuelle Freiheit und Schaffenskraft verkomme. Stabile Strukturen zu schaffen und zu fördern, sei die übergreifende Aufgabe der Missionen, in die die Walldürner Soldaten in den nächsten Monaten entsandt würden.

Die Ortsschilder und das Kreisschild begleiten die Soldaten in den Einsatz. Foto: Bernd Stieglmeier

Der Neckar-Odenwald-Kreis stehe voll und ganz hinter den Soldaten und deren Einsatz-Missionen. Dies solle auch symbolisch in dem Kreisschild zum Ausdruck kommen, das er zum Abschluss des Appells überreiche und das die Soldaten begleiten solle - ein Stück Heimat also im Einsatzgebiet und zugleich auch eine fortwirkende Brücke der Verbundenheit.

Bürgermeister Markus Günther betonte, dass die Bundeswehr nie zuvor Einsätze auf drei Kontinenten und zwei Weltmeeren habe schultern müssen. Dies sei eine Herkulesaufgabe, der sich die Soldaten des in Walldürn stationierten Logistikbataillons 461 stellten. Ein jeder der 129 Soldaten übernehme eine äußerst verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe, bei der es auch darum gehe, den Menschen dort nach Jahren des Leidens neue Hoffnung zu geben und ihnen dabei zu helfen, nach den Wirren des Krieges zukünftig dort wieder in Ruhe leben zu können. Der Bürgermeister verabschiedete die Soldaten mit Dank und den besten Wünschen für eine gesunde Rückkehr.

Die Übergabe der Kreis- bzw. Ortsschilder des Neckar-Odenwald-Kreises, der Stadt Walldürn sowie der Patengemeinden Bödigheim und Seckach leiteten über zur Rede des Kommandeurs. Wie Oberstleutnant Christoph Werle herausstellte, sei das Logistikbataillon 461 fest entschlossen, seinen Auftrag bestmöglich zu erfüllen. Jeder Einsatz bedeute für jeden einzelnen Soldaten Vorbereitung, Übung, Belastung, Trennung, Sorgen - aber auch die Aussicht auf Stolz und Selbstbewusstsein, wenn man den Einsatz gut überstanden habe.

Das Logistikbataillon 461 sei bereits mehrfach erfolgreich im militärischen Auslandseinsatz tätig gewesen, wie zum Beispiel 2014 mit einem nahezu kompletten Einsatzbataillon in Afghanistan, um die damalige ISAF-Mission logistisch zu unterstützen. Bislang seien alle Walldürner Soldaten immer nahezu unbeschadet an Körper, Geist und Seele aus den Einsatzgebieten zurückgekehrt, und man sei zuversichtlich, dass sich dies aufgrund der guten Vorbereitungen auch für die in diesem Jahr bevorstehenden Einsatzverpflichtungen des Verbandes wiederhole.

Er persönlich habe vollstes Vertrauen in jeden der 129 Soldaten. Deren Einsatzwillen und Leistungsfähigkeit seien beeindruckend und beispielgebend. Aber nicht nur die Soldaten im Einsatz würden vor einer großen Herausforderung stehen, sondern auch das sogenannte "Team Heimat" ,das für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs in der Nibelungenkaserne zuständig sei.

Mit vom Heeresmusikkorps 12 dargebotenen "Hoch Badner Lied", dem Abspielen der deutschen Nationalhymne und dem "Königsgrätzer Marsch" klang der feierliche Verabschiedungsappell aus.