Walldürn. (pm) Die Zierbäume am Schlossplatz leiden unter Pilzbefall oder weisen ein kaputtes Wurzelwerk auf. Deshalb entfernt der städtische Bauhof die Bäume – die Arbeiten beginnen am Montag. Für die stadtbildprägenden Zierbäume ist bereits Ersatz vorgesehen. Die neuen Bäume sollen allerdings erst im Frühjahr gepflanzt werden, um das Anwachsen zu erleichtern, erklärt Meikel Dörr von der Stabsstelle Bürgermeister.

"Für das Areal am Sandsteinbrunnen haben wir uns auf Anraten einer Baumschule für den Amberbaum als Ersatzbepflanzung entschieden", so Christian Berlin, der Leiter des Stadtbauamts. "Im Sitzplatzbereich an der Klosterstraße wird die Grünkolonne unseres Bauhofs auf Anraten Zierkirschen einpflanzen."

Für den Baum an der Ecke Burgstraße und Klosterstraße pflanzt der Bauhof eine standorttolerante Pyramiden-Hainbuche. Bautechnikerin Heike Schubert weist darauf hin, dass im gleichen Zug Bäume in der Unteren Vorstadtstraße gepflanzt werden sollen. Die Straßenarbeiten waren dort Anfang Dezember abgeschlossen. Die Witterung ließ es damals jedoch noch nicht zu, die Scharlach-Kirschen als Solitärbäume einzusetzen.

Die Schäden an den Bäumen am Schlossplatz hatte die Stadtverwaltung bei ihrer jährlichen Kontrolle der rund 3700 Bäume auf öffentlichen Grundstücken entdeckt. Der Standort gleicht nicht dem natürlichen Lebensraum, zudem sind die Bäume den Belastungen des öffentlichen Verkehrs ausgesetzt. Beides könne unter Umständen die Gesundheit und Vitalität der Bäume negativ beeinflusst haben.