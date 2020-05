Karl Butschek hat sich in vielfältiger Weise um seine Heimat verdient gemacht.

Walldürn-Rippberg. (RNZ) Karl Butschek ist am 7. Mai im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Träger des Siegelrings der Stadt Walldürn hatte zahlreiche Positionen und diverse Ehrenämter im politischen, kulturellen und sozialen Leben seines Heimatorts Rippberg bekleidet. Unter anderem wirkte er 30 Jahre als Gemeinderat der Stadt Walldürn sowie 23 Jahre als Ortsvorsteher von Rippberg-Hornbach und prägte in dieser Zeit maßgeblich das Bild der beiden Ortschaften. Besonders stolz war er während seiner Amtszeit und darüber hinaus auf den Neubau von Bürgerhaus und Sporthalle, die Erweiterung des Friedhofs und die Umwandlung des Sportplatzes vom Aschen- in eine moderne Rasenspielfläche.

Ehrenamtlich engagierte er sich mit beeindruckender Hingabe im Spielverein Rippberg, wo er unter anderem als Vorsitzender tätig war, aber auch ganz praktisch viele Arbeitsstunden unter anderem bei der Entstehung des Clubheims investierte. Butschek fieberte stets mit den Sportlern, bis zuletzt galt sein Interesse den aktuellen Spielergebnissen. Für sein Engagement mit Herz, Kopf und Handwerk wurde er mit der Ehrenmitgliedschaft des Vereins ausgezeichnet. Außerdem hatte er sowohl beim CDU-Ortsverband Rippberg und der VDK-Ortsgruppe Rippberg den Vorsitz inne.

Auch über die Orts- und Stadtgrenzen von Rippberg und Walldürn hinaus war Karl Butschek sozial engagiert. So war er beim Amtsgericht in Buchen und dem Sozialgericht in Mannheim lange Jahre als Schöffe tätig.

Darüber hinaus engagierte er sich in der Theatergruppe in Rippberg und bildete gemeinsam mit Karl Berberich und Walter Gärtner das Trio der "Bänkelsänger", das über viele Jahre hinweg fester Bestandteil der Rippberger Fastnachtskampagne war.

Karl Butschek wurde am 27. Juni 1941 in Hausdorf im Kuhländchen im Sudetenland geboren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Vertreibung 1946 kam er mit seiner Familie zunächst über Seckach nach Waldstetten, bis er 1950 in Rippberg seine neue Heimat fand. 1964 heiratete er seine Frau Inge Butschek, geborene Dell. Ein Jahr darauf bekamen die beiden ihre Tochter Petra, 1968 folgten Sohn Uwe und 1994 schließlich Enkeltochter Nina.

Der Industriemeister mit der Fachrichtung Gießereiwesen hielt beinahe sein komplettes Berufsleben lang der Gießerei Dossmann die Treue und arbeitete dort lange Zeit in in leitender Position sowie als Ausbildungsmeister.