Walldürn. (pm) "Eine riesige Erleichterung" bringt ein neues Fahrzeug für das Haus "Am Limes" der Johannes-Diakonie. Darin sind sich Kirsten Mißbach (Bereichsleitung) und Dominik Kaufmann (Einrichtungsleitung) einig. Bisher mussten sich die Bewohner und Mitarbeiter des Wohn-Pflegeheims mit einem umgebauten Kleinbus begnügen. Dessen Kapazitäten waren zu knapp, der Einstieg nicht barrierefrei möglich. Nun konnte ein Neun-Sitzer angeschafft werden, in dem bei Bedarf zwei Rollstuhlnutzer befördert werden können. Ein Zuschuss der "Aktion Mensch" hatte den Kauf möglich gemacht.

Ein Gewinn speziell für schwerbehinderte Bewohner

Ganz besonders freut sich Wolfgang Hänle vom Bewohnerbeirat. Er ist einer der ältesten unter den 60 Bewohnern und Bewohnerinnen im Haus "Am Limes" und war "schon oft" mit dem neuen Bus unterwegs. Vor allem genießt er die regelmäßigen Ausflüge mit der neu gegründeten Seniorengruppe in die nähere Umgebung und nimmt dann gerne mal auf dem Beifahrersitz Platz. Auch für Arztbesuche, Einkäufe, Fahrten zu Therapien oder Vereinsaktivitäten kann das Fahrzeug schnell und flexibel eingesetzt werden.

Kaufmann und sein Team schätzen dabei die technischen Vorzüge des speziell ausgestatteten Ford Transit, gerade für die schwerbehinderten Menschen im Haus. "Zum Beispiel kann ein E-Rollstuhl nun bequem über eine Rampe an Bord fahren", erklärt der Einrichtungsleiter. "Zusätzliche Griffe und ein ausfahrbares Trittbrett erleichtern das Einsteigen." Die höhere Platzzahl erlaube es, mehr Personen mitzunehmen. Unterm Strich sieht auch Bereichsleiterin Kirsten Mißbach mehr Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung aus dem Haus "Am Limes": "Der neue Bus hat unsere Möglichkeiten enorm gesteigert, mit unserer Bewohnerschaft den Alltag zu gestalten."

Die Wohnstätte "Am Limes" liegt in fußläufiger Nähe zur Innenstadt von Walldürn. Ihren Namen hat sie durch die Lage direkt am Limes-Lehrpfad, der zu Spaziergängen und Ausflügen einlädt. Das Wohnheim bietet 22 Frauen und Männern mit Behinderung ein Zuhause. Integriert sind zwei Kurzzeit- bzw. Krisenplätze. Die Bewohner und Bewohnerinnen arbeiten in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Buchen. Im Wohn-Pflegeheim stehen 34 Dauerwohnplätze und zwei integrierte Kurzzeit- bzw. Krisenplätze für Menschen mit Schwer- und Mehrfachbehinderungen zur Verfügung. Angebunden ist eine tagesstrukturierende Einrichtung mit 42 Plätzen. Hier sind auch Senioren und Seniorinnen des Wohnheims willkommen.