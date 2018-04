Walldürn. (Sti.) Alljährlich pflanzen die Brautpaare, die in den letzten zwölf Monaten in Walldürn geheiratet haben, im "Hochzeitswäldchen" einen Baum und übernehmen für ihn die Patenschaft.

Nachdem die Kapazität des "Hochzeitwäldchens II" im Jahr 2015 erschöpft war, fand die Stadt zunächst kein geeignetes Grundstück für ein drittes "Hochzeitwäldchen". So mussten die Baumpflanzaktionen für die getrauten Ehepaare in den Jahren 2016 und 2017 ausfallen. Erst Ende letzten Jahres gelang es, einige Grundstücke zu erwerben, die sich als Standort für das "Hochzeitwäldchen III" eigneten.

Da sich die Anzahl der von September 2015 bis Ende 2017 in Walldürn getrauten Ehepaare zwischenzeitlich auf über 100 aufsummiert hatte, entschloss sich die Stadt, die Pflanzaktion in diesem Jahr im neuen "Hochzeitswäldchen III" auf zwei Samstage hintereinander zu verteilen. Die erste Pflanzaktion fand am Samstag vor einer Woche für all die Ehepaare statt, die zwischen dem 1. September 2015 und dem 31. August 2016 in Walldürn geheiratet haben, die zweite am vergangenen Samstag für all die Ehepaare, die zwischen dem 1. September 2016 und dem 31. Dezember 2017 in Walldürn geheiratet haben.

Bürgermeister Markus Günther teilte mit, dass vom 1. September 2016 bis 31. Dezember 2017 insgesamt 45 Brautpaare in Walldürn geheiratet haben und sich bereit erklärten, eine Baumpatenschaft für die Pflanzung eines Baums im "Hochzeitswäldchen III" zu übernehmen. Sie konnten dabei zwischen den Baumarten Buche, Eiche, Elsbeere, Hainbuche, Kirsche, Schattenmorelle, Speierling, Volks-apfel oder Wildapfel auswählen.

Zum zweiten Pflanztermin fanden sich nahezu alle der 45 Brautpaare zusammen mit Bürgermeister Markus Günther, den vier Standesbeamten Judith Bleifuß, Kornelia Günther, Hubert Mühling (Orts-vorsteher von Altheim) und Michael Teichmann am "Hochzeitswäldchen III" ein.

Im Anschluss nahmen die Brautpaare mit Unterstützung der Männer des Bauhofs die Pflanzung, das Mulchen und das Begießen ihres persönlichen Hochzeitsbaumes mit Wasser vor.