Walldürn. (adb) Einen wichtigen Bestandteil in der Aus- und Weiterbildung leistungsfähiger Feuerwehren stellt das Walldürner Atemschutzzentrum des Neckar-Odenwald-Kreises dar. Kurz vor der Fertigstellung des Neu- bzw. Erweiterungsbaus blickte sich die Rhein-Neckar-Zeitung mit Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und Nico Hartmann, dem stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Walldürn, vor Ort um.

"Die Arbeit unter Atemschutz ist sehr anstrengend"

"Bei vielen Feuerwehreinsätzen ist mit Atemgiften zu rechnen, etwa durch giftigen Brandrauch oder austretende Gefahrstoffe. Somit stellt der Atemschutz eine sehr wichtige Säule der Feuerwehr dar", erklärt Kirschenlohr. Das Atemschutzzentrum ist dabei unterteilt in eine Atemschutzwerkstatt, die zentrale Atemschutzübungsanlage und die Logistikkomponente Atemschutz. "Die Arbeit unter Atemschutz ist sehr anstrengend: Die Atemschutzausrüstung bedeutet ein zusätzliches Gewicht von rund 25 Kilogramm, die Atemschutzmaske schränkt das Sichtfeld deutlich ein und kann zu beklemmenden Gefühlen führen", erläutert der Kreisbrandmeister. Zudem sei die körperliche Beweglichkeit stark eingeschränkt und die Einsatzkraft durch die zusätzliche Ausrüstung voluminöser. "Dahingehend muss jeder Atemschutzgeräteträger seine Atemschutztauglichkeit jedes Jahr durch eine Belastungsübung in einer zugelassenen Atemschutzübungsanlage nachweisen", schildert er. Für den Neckar-Odenwald-Kreis befindet sich die Anlage seit 1989 zentral in Walldürn. Räumlich wird der Erweiterungsbau an die bestehende Atemschutzanlage angefügt – der Durchgang wird im Bereich der Garderobe errichtet.

Die modular aufgebaute Atemschutzanlage entspricht nicht nur neuesten Standards, sondern ist gleichsam für Belastungs- und Einsatzübungen geeignet. "Sie kann bei Bedarf problemlos fast ohne Werkzeug auf neue Situationen angepasst werden", so Jörg Kirschenlohr. Die nach neuesten technischen Erkenntnissen eingerichtete Steuerungstechnik sorge zusätzlich für maximale Trainingssicherheit. Auch die Ausstattung berücksichtigt die Erfordernisse heutiger Feuerwehrarbeit.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr (l.) und Nico Hartmann zeigen die Steuerungszentrale. Foto: zg

Beispielsweise im Arbeitsraum ist ein kleiner "Fitnessparcours" mit Laufband, Endlosleiter, Fahrradergometer und Schlaghammer mit einem Zuggewicht von 18 Kilogramm zu absolvieren. "Das sind Simulationen verschiedener Tätigkeiten in einem Einsatz", erklärt Nico Hartmann. Auf den Arbeitsraum folgt der Durchgang durch eine Übungsstrecke: Der sogenannte "Gitterkäfig" ist zweifelsohne die interessanteste Einrichtung des optisch so unscheinbar wirkenden Gebäudes. "Der Raum muss bei absoluter Dunkelheit, Wärme und unter stressauslösenden Geräuschen bezwungen werden. Eine Situation, die extremen Stress bedeutet und gleichzeitig totale Konzentration und Hingabe erfordert", betont Tobias Hauke als zweiter stellvertretender Kommandant der Walldürner Feuerwehr. Er lässt wissen, dass der Gitterkäfig verschiedene "Evolutionsstufen" aufweist. "Er kann nicht nur relativ schnell auf verschiedene Szenarien umgebaut, sondern auch vernebelt werden. Des Weiteren umfasst er eine Tankübungsanlage, das realistische Modell eines abzudrehenden Gashahns, eine Industrieübungswand, Gitterelemente mit einer sogenannten ,Heißen Türe‘ und

"Man weiß nie, wo uns der nächste Einsatz hinführt"

eine Wärmebildkamera. Als Rundkurs simuliert er verschiedene Auf- und Abgänge, Leitern und Türen, um so realitätsnah wie möglich zu sein", informiert Hauke.

Im Alltag müssen Feuerwehrleute bekanntlich für alle Eventualitäten gewappnet sein: "Man weiß nie, wo uns der nächste Einsatz hinführt", gibt Nico Hartmann zu bedenken. Deswegen heißt es, die vorhandenen Kenntnisse jedes Jahr aufzufrischen – zum Beispiel im Atemschutzzentrum.

Koordiniert wird dieses technische "Feuerwerk" übrigens am Leitstand. Auf ihn ist Jörg Kirschenlohr besonders stolz: "Modernste Technik steuert die Übungsabläufe bei größtmöglicher Sicherheit für den Übenden und den Ausbilder", erklärt er.

Zeitlich befinde man sich nunmehr auf der Zielgeraden: Baubeginn war am 30. November 2020, die Indienststellung der Atemschutzanlage ist für Frühjahr diesen Jahres geplant; Lieferengpässe verschiedener Komponenten hatten den Bauablauf etwas verzögert. Die Kosten belaufen sich auf etwa 1,35 Millionen Euro inklusive Nebenkosten, was sich durchaus im kalkulierten Rahmen bewege. Genutzt wird die Anlage dann von den Feuerwehrangehörigen des gesamten Neckar-Odenwald-Kreises: "Hier sollen sowohl die jährlichen Belastungsübungen als auch die praktische Ausbildung bei den Kreislehrgängen für Atemschutzgeräteträger durchgeführt werden", merkt Jörg Kirschenlohr abschließend an.