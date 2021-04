Walldürn. (jam) Bis zur geplanten Eröffnung am 1. Mai haben sie noch jede Menge Arbeit vor sich: Geschäftsführerin Andrea Boucher und Koch "Mohi" wollen in den Räumen des früheren Restaurants "Goldschmitts" ein eigenes Lokal etablieren. Das "food Werk" ist eingegliedert in das Millionenprojekt "bau Werk", mit dem die Initiatoren Dieter Goldschmitt und Harald Greulich Gründer und etablierte Firmen aus dem Baugewerbe in den Verbandsindustriepark locken möchte. Das "food Werk" dient dabei als Kantine und "Wohnzimmer" für die Arbeiter, steht aber auch der breiten Bevölkerung offen.

"Ich hoffe, dass es so einschlägt, wie wir erwarten"

"Wir beginnen erst einmal mit wenig, aber wir wollen unser Geschäft stetig ausweiten", erklärt Andrea Boucher im Gespräch mit der RNZ. Läuft alles nach Plan, fällt der Startschuss für das neue Restaurant im VIP am 1. Mai – und zwar ganz bescheiden mit Burgern, Steaks und Bratwurst. "Unsere Zielgruppe bei hoffentlich gutem Wetter sind Wanderer und Radfahrer", sagt die Geschäftsführerin, die am für sie neuen Standort erst einmal vorfühlen will, wie das neue Angebot angenommen wird. "Ich hoffe, dass es so einschlägt, wie wir erwarten", sagt Andrea Boucher.

Der Regelbetrieb – voraussichtlich von 6.30 bis 15 Uhr nur unter der Woche – richtet sich klar an die Handwerker und Arbeiter vor Ort. Für sie gibt es im "food Werk" vor Arbeitsbeginn ein Frühstück und die Bildzeitung – in der Mittagspause locken dann ein täglich wechselndes Gericht, Salate und Burger sowie klassische Essen wie Currywurst, Schnitzel, Käsespätzle und belegte Brötchen. "Wir haben anfänglich am Wochenende geschlossen, aber wir sind flexibel und passen uns der Kundschaft und der Nachfrage an", so die Geschäftsführerin. Die Speisen im "food Werk" sollen "relativ günstig, also für jeden Handwerker erschwinglich" sein, wie Andrea Boucher erklärt.

Koch "Mohi", der mehrere Jahre lang im Camper-Szenetreff "Goldschmitts" den Kochlöffel geschwungen hat, möchte sein Portfolio aber langfristig noch erweitern. Ihm schweben Aktionswochen oder Spezialangebote wie Schaschlik oder Köstlichkeiten vom Lamm vor. "Mohis" und Bouchers Wunsch: "Wir wollen so gut sein, dass wir uns irgendwann die Werbung schenken können."

Bis dahin, das wissen beide, ist es aber noch ein langer Weg – und eine Pandemie ist ein denkbar schwieriger Zeitpunkt, um ein neues Restaurant zu etablieren. "Wir sind in vielerlei Hinsicht Corona unterworfen", weiß Andrea Boucher. Abhilfe soll ein Drive-In schaffen, der derzeit an der Ostseite des ehemaligen "Goldschmitts" entsteht. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal im Altkreis – sieht man von der großen Fast-Food-Kette und einer Bäckerei ab – sehen sie sich für die Neueröffnung im Ausnahmezustand gewappnet.