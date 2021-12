Von Martin Bernhard

Walldürn. Auf anschauliche und beeindruckende Weise haben Mitarbeiter der Firma "8Com" aus Neustadt an der Weinstraße rund 1100 Schüler der Klassen 8 bis 12 über Gefahren im Netz informiert. Wegen der Corona-Lage bot die Volksbank Franken diese Veranstaltungen nicht in der Nibelungenhalle in Walldürn, sondern im Livestream an.

In gut einer Stunde gingen die Referenten Erwin Markowsky, Felix Friedrich und Saskia Weisgerber vor allem darauf ein, wie Passwörter gehackt werden und wie sich Kriminelle Zugänge zum Smartphone verschaffen können. So schaffte es Markowsky mit einem Gerät, das man für 130 Dollar kaufen kann, einen vertrauenswürdigen Wlan-Zugang vorzutäuschen. Loggt sich ein Smartphone automatisch ein und bestätigt man diesen Zugang, kann der Nutzer jenes Geräts Daten wie den Nutzernamen, die IP-Adresse und den Handytyp abrufen. Um sich vor unberechtigten Zugriffen auf das Handy zu schützen, rät Markowsky, Bluetooth auszuschalten, wenn man es nicht benötigt. "Sicherheit ist in der Regel unbequem", sagte er. "Das nutzen die Schurken aus."

Auch auf die Tücken von Messenger-Diensten und Social-Media-Konten gingen die drei "8com"-Mitarbeiter ein. So sei es derzeit in Mode, Instagram-Profile zu klonen. Erwin Markowsky hackte vor laufender Kamera einen WhatsApp-Chat zwischen Saskia Weisgerber und Felix Friedrich. "Ich brauche dafür nur die Handynummer", stellte Markowsky fest. "Ihr könnt nicht mehr kontrollieren, wer euch eine Nachricht geschrieben hat", sagte er zu den Teilnehmern und riet ihnen, mit dem Chatpartner zu telefonieren, wenn einem der Chat sonderbar vorkommt.

"Man kann bei digitaler Kommunikation überall manipulieren", sagte Felix Friedrich – zum Beispiel bei einem Videochat über Webcam. Friedrich zeigte, wie man ein anderes Bild in den Videochat hineinmanipulieren kann, ohne dass dies der Gesprächspartner merkt. "Man sollte nicht blind unterwegs sein", riet deshalb Saskia Weisgerber und warnte besonders vor Fake-Accounts und Fake-Gewinnspielen, die dazu dienten, Daten abzugreifen. Generell riet sie dazu, gut zu überlegen, was man in sozialen Netzwerken postet, auch im Hinblick auf künftige Arbeitgeber. Gegebenenfalls sollte man seine Accounts auf "Privat" stellen. Anschließend ging sie Schritt für Schritt die Einstellungen bei Instagram durch und zeigte, wie man diese so ändert, dass sie sicherer sind und die Privatsphäre besser gewahrt bleibt.

Felix Friedrich appellierte an die Jugendlichen, bei Online-Gaming immer die Kosten im Blick zu haben. So existierten verschiedene Bezahlmodelle: "Pay to play" bedeute, dass man jedes Mal bezahlt, wenn man ein Spiel spielt. Bei Abo-Modellen zahlt man regelmäßig einen bestimmten Betrag. Dagegen kosten Games nach dem "Free to play"-Modell nichts. Allerdings muss man hier mit sogenannten "In-Game-Käufen" rechnen. Das bedeutet, dass man für zusätzliche Leistungen und Features zur Kasse gebeten wird. Auch bei "Pay in progress" zahlt man anfangs nichts, kann aber durch eine entsprechende Investition später mögliche Wartezeiten im Spiel verringern. "Davon würde ich die Finger lassen", riet Markowsky. Beim Bezahlmodell "Pay to win" kann man sich während des Spielens Vorteile erkaufen, die die Gewinnchancen erhöhen.

Anschließend zeigten die Referenten, wie man seine digitale Identität besser schützen kann. "Wir Deutschen sind spitze in der Auswahl schlechter Kennwörter", stellte Markowsky fest. Wie sicher ein Passwort ist, kann man auf der Seite www.wiesicheristmeinpasswort.de überprüfen. Auch Passwörter mit Zahlen und Sonderzeichen lassen sich demnach teilweise in wenigen Sekunden oder Minuten entschlüsseln. Markowsky riet deshalb, sich einen Merksatz wie "Wenn ich jedes Jahr 5 Kilogramm abnehme, kann ich in 25 Jahren fliegen!" anzueignen. Nimmt man davon nur die Anfangsbuchstaben der Wörter, die Zahl und die Satzzeichen, erhält man ein Kennwort, dessen Entschlüsselung Jahrhunderte lang dauern würde.

Natürlich sollte man nicht dasselbe Kennwort für unterschiedliche Konten verwenden. Denn werde eine Homepage, auf der diese Daten hinterlegt sind, gehackt, könnten Kriminelle auf alle Accounts zugreifen. Wie das geht, zeigte Erwin Markowsky mit einer Live-Vorführung. Schnell hatte er einen Webshop gehackt und über 6000 Identitäten abgegriffen. Mit einer Software könne man die gewonnenen Zugangsdaten bei anderen Anbietern wir Amazon und Paypal testen.

Ob die eigene Mailadresse und Passwörter gekapert wurden, kann man unter haveibeenpwned.com überprüfen. Generell empfiehlt Markowsky eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, zum Beispiel über einen Code, der einem an die eigene Handynummer geschickt wird.

Dann warnte Saskia Weisgerber davor, Filme von illegalen Seiten zu streamen. Man mache sich so strafbar. Außerdem bestehe die Gefahr, auf diese Weise Schad-Software auf seinem Rechner zu installieren. Mit dieser könnten Kriminelle zum Beispiel auf fremde Rechner zugreifen. Wie das funktionieren kann, zeigte Erwin Markowsky mit dem Rechner von Saskia Weisgerber. Diese riet noch, die Linsen der Webcam abzukleben, da solche Zugänge im Darknet verkauft würden.