So sieht der Bienenfutterautomat aus, der bald – vermutlich an einem zentralen Punkt in der Walldürner Innenstadt – aufgestellt wird. Foto: Stadt Walldürn

Walldürn. (dore) "Da ist das Ding!", schrieb die Stadt Walldürn Anfang Februar auf ihrer Facebookseite. Gemeint war damit der neue Bienenfutterautomat, der endlich in der Wallfahrtsstadt angekommen ist. "Wir haben fast ein halbes Jahr darauf gewartet", informiert Meikel Dörr, Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters. Ziel sei die Schaffung neuer Nahrungsquellen für Wild- und Honigbienen und die spielerische Sensibilisierung für das akute Thema des Insektensterbens. "Es soll eine größere Blütenvielfalt für heimische Bestäuber-Insekten vor Ort erreicht werden", so Dörr. Über den Bienenfutterautomaten soll bald jeder Bürger seinen Beitrag dazu leisten können, damit das gelingt.

Ziel: Neue Nahrungsquellen für Bienen schaffen

Der Ursprung dieser Idee liegt in der letztjährigen Blühwiesenaktion. "Dafür haben wir ein überregionales positives Echo geerntet. Dabei tauchte – vor allem im Social Web – immer wieder die Frage auf, welche Mischungen wir verwendet haben. Ebenso gab es die Fragestellung nach Bezugsmöglichkeiten", berichtet Dörr. "Im Bürgermeisteramt haben wir uns überlegt, wie man der Bevölkerung einen Zugang zu Samenmischungen – eben auch in Verpackungseinheiten für den Hausgebrauch – ermöglichen könnte."

Hierbei sei die Stadt Walldürn auf den Bienenfutterautomaten aufmerksam geworden, über den man in einer wiederverwendbaren Plastikkapsel eine Mischung für ca. zwei Quadratmeter beziehen kann. "Diese kostet 50 Cent und wird von uns zum Einkaufspreis weitergegeben", lässt Dörr wissen. Gereinigt und befüllt werden die Kapseln in Werkstätten für Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Mit einem geringen finanziellen Beitrag von 50 Cent kann jeder Bürger also bald seine eigene kleine Blühwiese säen. In der Kapsel befinde sich laut Dörr neben dem Saatgut auch eine kleine Aussaatanleitung. Die in der Kapsel enthaltene Mischung sei auf die Region abgestimmt. Neben dem Automaten werde eine kleine Box befestigt, in die man die leere Samenkapsel einwerfen kann. "Die Kunststoffkapseln – für die Automaten gibt es noch keine Alternative – senden wir zum Befüllen und somit zur Wiederverwendung zurück", erklärt Dörr.

Der Bienenfutterautomat wurde von Sebastian Everding aus Dortmund mit viel Handarbeit gefertigt. Im Herbst 2019 hatte er den ersten Automaten als Einzelstück in Dortmund gebaut. "Aufgrund der vielen Nachfragen ging er Anfang 2020 in Produktion, wobei er diese Automaten in seiner Freizeit aufbereitet", wie Meikel Dörr informiert. Auch bei dem Walldürner Stück handele es sich um einen der original Kaugummiautomaten der 1960er bis 1990er Jahre, die für die Ausgabe von Samenmischungen umgerüstet wurden. Momentan gebe es davon etwas mehr als 100 in ganz Deutschland, sagt Dörr.

Nachdem der Automat endlich auch in Walldürn angekommen ist, bleibt noch die Frage, wo er denn aufgestellt wird? "Wir haben dazu vor ein paar Tagen eine kleine Umfrage im Social Web durchgeführt. Dabei erreichten uns zahlreiche Vorschläge von unseren Followern bei Facebook und Instagram, wobei sich Jugendliche bis hin zu Rentnern beteiligt haben", erklärt Dörr.

Den finalen Standort habe die Stadt Walldürn allerdings noch nicht festgelegt. "Vermutlich wird sich dieser an einem zentralen Punkt in der Walldürner Innenstadt wiederfinden." Die RNZ wird darüber noch berichten.

Info: Unter www.bienenretter.com gibt es eine Übersicht aller Standorte der Bienenfutterautomaten. Walldürn wird eingezeichnet, sobald der Automat in Betrieb genommen wurde.