Walldürn. (Sti.) "Entspannt einkaufen, bummeln und genießen" – unter diesem Motto hat der Aktionssonntag zum "Dürmer Frühling" mit Naturparkmarkt am Sonntag viele Walldürner, aber auch Besucher aus nah und fern in die Innenstadt gelockt. Bei herrlichem Wetter schlenderten viele Familien von Stand zu Stand und besuchten die Walldürner Fachgeschäfte am verkaufsoffenen Sonntag, um dort auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Wie das Zusammenspiel von regionaler Produktion, Kulturlandschaft und der Bevölkerung bestens funktionieren kann, präsentierte eindrucksvoll der Naturparkmarkt, der mit nahezu 40 Ständen eine breite Palette mit Regionalem direkt vom Erzeuger abdeckte – angefangen von frischen Lebensmitteln, Fleisch- und Wurstwaren, Brotspezialitäten und Backwaren, Grünkern und Nudeln, Ölprodukten, Obsterzeugnissen, Marmeladen und Honigprodukten sowie Kaffee- und Teesorten, Säften, Weinen und Hochprozentigem bis hin zur natürlichen Floristik, Pflanzen, Kosmetika und handwerklich gefertigten Produkten sowie Dekos aus Blumen, Pflanzen, Holz und Sandstein, Gebrauchskeramik, Wärmekissen und Naturseifen. Die Anbieter ermöglichten den Besuchern des "Dürmer Frühlings" also einen umfassenden Blick in das "Schaufenster für regionale Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald". Die Verantwortlichen des Naturparks waren selbst mit zwei großen Info-Ständen sowie dem kompletten Führungsteam vor Ort.

Naturparkmarkt in Walldürn

























































Viele der regionalen Leckereien gab es nicht nur zum Nachhausenehmen, sondern auch zum Kosten vor Ort, wie zum Beispiel einen knusprigen Flammkuchen aus dem Holzofen, Linsen-Bolognese und Linsenfrikadellen, vegetarische und vegane Pilzspezialitäten, Bratwürste von Ziege und Schaf, Fleischkäse sowie weitere Leckereien vom Grill. Auch für Kaffee von der mobilen Kaffeebar und der Nepal-AG, für Lupinenkaffee aus Elztal sowie für eine saisonale Kuchenauswahl war gesorgt. Stets konnten sich die Marktbesucher vor Ort selbst von der Qualität, der Frische und der Vielfalt der angebotenen Produkte überzeugen. Außerdem bestand die Möglichkeit, sich bei den Anbietern jeweils persönlich über die Produkte, die Herstellung und den Betrieb zu informieren.

Für eine große Autoausstellung hatten darüber hinaus die sechs Walldürner Autohäuser Gärtner, Gramling, Golderer, Günther, Rüttiger und Wild ihre Modelle sternförmig rund um die Sparkassen-Filiale am ehemaligen "Post-Eck" verteilt. Auch das Möbelhaus Wohnfitz im Gewerbegebiet "Spangel" hatte geöffnet und bot allen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Mehrere Gaststätten hatten eigens für den Aktionssonntag saisongerechte Speisen auf die Karte genommen. Für Kinder gab es ein buntes Begleitprogramm mit Aktivitäten wie dem Einsäen von essbaren Kräutern, ein Bienen- oder Früchtequiz, ein Flugbienen-Basteln, eine Kerzen-Dreh-Aktion, eine Tanzdarbietung von "Dance Alina Kim", ein Kinderschminken des SV Rippberg und einen Sportparcours des TV 1848. Dani Arnold mit ihren Musikfreunden "play.sing.love" wartete zudem mit Songs auf, die abseites des Mainstreams liegen. Sie handelten von der Wertschätzung des Lebens und enthielten stets bewegende und inspirierende Phrasen mit einer positiven Botschaft und einer starken Betonung auf die Freiheit und Individualität. Die für die musikalischen Darbietungen eingegangenen Spenden kommen Künstlern in der Ukraine zugute.

Grußworte zum "Dürmer Frühling" und zum ersten Naturparkmarkt in Walldürn sprachen – auf dem Walldürner Schlossplatz musikalisch umrahmt von der Odenwälder Trachtenkapelle – Bürgermeister Markus Günther, Landrat Dr. Achim Brötel sowie der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk.

Gerade angesichts der nervenaufreibenden und kräftezehrenden Wintermonate mit ihrer Dunkelheit und den enormen pandemiebedingten Belastungen freute sich Markus Günther, dass der Frühling nun Einzug gehalten habe. Die ausgefallenen Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren bezeichnete der Bürgermeister als "eine existenzbedrohende Katastrophe" für die Marktbeschicker und er wünschte allen, dass ein jeder von ihnen wirtschaftlich endlich wieder Tritt fassen und bei jedem der Normalbetrieb wieder stabil anlaufen könne. Sein Dank galt allen, die zum guten Gelingen des Naturparkmarkts und des "Dürmer Frühlings" beigetragen haben: im Besonderen den Ideengebern der neuen Gruppe "Give", einer vereinsunabhängigen Arbeitsgemeinschaft aus Walldürner Gewerbetreibenden. Laut Landrat Dr. Brötel engagiert sich der Naturpark Neckartal-Odenwald seit Jahren für regionale Produkte, ihre Vermarktung und die Stärkung der Landwirte, Produzenten und Anbieter im Naturparkgebiet und veranstaltet aus diesem Grund die regionalen Naturparkmärkte.

Update: Montag, 28. März 2022, 18.10 Uhr

Naturparkmarkt lockte die Besucher

Walldürn. (tra) Der Dürmer Frühling zog am Sonntagmittag die Menschen an: Viele kamen, um durch die Walldürner Altstadt zu schlendern, das schöne Frühlingswetter zu genießen und nach zwei Jahren Pandemie einfach einmal wieder ein entspanntes Stadtfest zu erleben und in den Fachgeschäften einzukaufen.

Ein Zentrum des Dürmer Frühlings war ohne Frage der Naturparkmarkt rund um das Walldürner Schloss. An den zahlreichen Ständen konnten die Besucher die Vielfalt der regionalen Produkte entdecken. Dutzende Anbieter aus dem gesamten Naturpark Neckartal-Odenwald waren in die Wallfahrtsstadt gekommen, um zu präsentieren, wie reichhaltig die Region aufgestellt ist, wenn es um gesunde Lebensmittel, Spezialitäten oder auch Kunsthandwerk geht.

Während sich rund um das Walldürner Schloss alles um Produkte aus der Natur drehte, stand ein paar Meter weiter die Technik im Mittelpunkt: In der Innenstadt stellten die Walldürner Autohäuser ihre aktuellen Modelle vor. Ein kleines Kulturprogramm und Aktivitäten für Kinder rundeten den Dürmer Frühling ab.