Walldürn. (RNZ/mün) Die 690. Wallfahrt zum Blutwunder in Walldürn fällt im Jahr 2020 aus. Das teilen am Donnerstagmorgen die Gemeinde und das Erzbistum Freiburg mit. Nach Angaben der Walldürner Wallfahrtsleitung geht es um die Hauptwallfahrtszeit vom 7. Juni bis 5. Juli sowie besondere Wallfahrtstage außerhalb der Hauptwallfahrtszeit, wie die Motorrad-Wallfahrt am 30. Mai und die Fahrrad-Wallfahrt am 12. September. Ob es eine Verschiebung möglicherweise für eine oder zwei Wochen im Spätherbst gibt, das sei zwar denkbar aber noch unklar, heißt es bei den Veranstaltern.

"Wir alle bedauern dies sehr, aber aufgrund der Situation um die Corona-Pandemie sind wir uns der Verantwortung und Veranstalterrolle bewusst und müssen diesen Schritt gehen", so der Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula OFM Conv. in einer ersten Stellungnahme.

"Es ist unglaublich schade", sagte Bürgermeister Markus Günther über die Entscheidung. "Walldürn ist der größte eucharistische Wallfahrtsort in Deutschland. Die Wallfahrtsleitung und die Stadt Walldürn hätten beide ein großes Interesse, dass die Wallfahrt stattfindet." Jedoch sei das Risiko für die Pilger, das Seelsorger-Team und für alle Haupt- und Ehrenamtlichen schlicht und ergreifend zu hoch. Es sei traurig, aber in der momentanen Situation absolut die richtige Entscheidung. "Die Gesundheit hat oberste Priorität", so Walldürns Bürgermeister.

Der Ausfall habe auch negative wirtschaftliche Folgen für Walldürn. Es ist ein ökonomisch schwieriger Moment für die Stadt und den Tourismus. Nicht nur die Hotels, Pensionen und Gaststätten, sondern auch die Cafés und Einzelhändler profitieren jährlich von der Wallfahrt.

Mit mehreren Tausend Pilgern und vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfern seien Hygienevorschriften und -maßnahmen kaum einzuhalten, heißt es in der Mitteilung. Außerdem hatten in den letzten Wochen schon Pilgergruppen abgesagt, etwa aus Mömbris, Bobenheim-Roxheim, Mechenhard und zuletzt auch die traditionelle Kölner-Fußwallfahrt ihr Kommen abgesagt.

"Sicherlich ist dies auch mit Blick auf die Wallfahrtstradition vieler Pilgergruppen und auch auf die der Wallfahrt zum Heiligen Blut in Walldürn, die sich in diesem Jahr mit dem Ereignis um das Blutwunder im Jahre 1330 zum 690. Mal jährt, sehr schade", heißt es vonseiten der Wallfahrtsleitung.