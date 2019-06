Walldürn. (jam) Die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit "Zum heiligen Blut" beginnt am morgigen Sonntag mit der feierlichen Öffnung des Blutschreins. Der Heilig-Blut-Altar und das im Blutschrein aufbewahrte Korporale sind dann erneut das Ziel vieler Pilger. Während die Seelsorgeeinheit "rund 35.000 Wallfahrer aus ganz Deutschland am größten eucharistischen Wallfahrtsort erwartet", rechnet Bürgermeister Markus Günther sogar mit 70.000 Pilgern und Gästen.

> Leitwort: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben", lautet in diesem Jahr das Leitwort. Der Satz ist dem Johannes-Evangelium im Kapitel 14, Vers 6 entnommen. Jesus spricht ihn in den sogenannten "Abschiedsreden" des Johannes-Evangeliums. Bevor Jesus verhaftet wird, hält er mehrere längere Reden für seine Jünger. Mit diesem Satz antwortet er auf die Frage, welchen Weg sie gehen werden, und macht deutlich, dass diejenigen, die sich an ihm orientieren, den Weg bereits kennen, der zu Gott führt. Dass sich Gott durch Jesus Christus in einer einzigartigen Weise den Menschen gezeigt hat, ist ein wichtiger christlicher Glaubensgrundsatz. Das Leitwort hat das ganze Jahr über seine Gültigkeit.

> Höhepunkte: Die Sonn- und Feiertage werden besonders festlich begangen. An Fronleichnam und eine Woche später am großen Blutfeiertag - der nur in Walldürn begangen wird - gibt es darüber hinaus große Prozessionen durch die festlich geschmückten Straßen. Weitere Höhepunkte sind der Familiensonntag am 23. Juni, das Hochfest Herz-Jesu am 28. Juni, der Walldürner Krankentag am 2. Juli, die Frauenwallfahrt am 3. Juli, der kleine Blutfeiertag inklusive der Segnung von Antoniusbrötchen am 4. Juli, der Wallfahrtstag der Heimatvertriebenen, Aussiedler und ausländischen Mitbürger am 7. Juli, der Seniorentag am 10. Juli, der Tag der heiligen Rita und der geistlichen Berufe am 11. Juli, der Tag der Seelsorgeeinheit Walldürn am 12. Juli und der Abschluss der Wallfahrt mit der Schließung des Blutschreins am 14. Juli.

> Prominente Zelebranten: Zahlreiche kirchliche Würdenträger besuchen Walldürn im Rahmen der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit, um die Pontifikalämter zu gestalten. Dazu zählen Domdekan Andreas Möhrle aus Freiburg, Bischof Dr. Georg Bätzing aus Limburg, der emeritierte Bischof Dr. Friedhelm Hofmann sowie Bischof Dr. Franz Jung (beide aus Würzburg), Bischof Prof. Dr. Peter Kohlgraf aus Mainz, der emeritierte Erzbischof Dr. Robert Zollitsch sowie Erzbischof Stephan Burger (beide aus Freiburg), der Apostolische Nuntius Erzbischof Dr. Nikola Eterovic aus Berlin, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann aus Speyer, der emeritierte Weihbischof Rainer Klug aus Freiburg, der emeritierte Weihbischof Johannes Kreidler aus Rottenburg-Stuttgart, der emeritierte Generalabt Thomas Handgrätinger aus Windberg sowie Erzabt Tutilo Burger aus der Erzabtei Beuron.

> Reparaturen nach Blitzeinschlag: Nachdem ein Blitz Anfang Juni in die Basilika eingeschlagen war und mit seinem elektromagnetischen Impuls zahlreiche Steuergeräte zerstört hatte, haben die Handwerker die vielen nötigen Reparaturen nun weitestgehend abgeschlossen. "Im Großen und Ganzen funktioniert nun alles wieder", erklärt Mesner Markus Waigand auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. "Es dürfte keine Einschränkungen für die Wallfahrer geben."

Dem Mesner zufolge sind die sechs Glocken wieder funktionstüchtig. Die Monteure Frank Müller und Thomas Heer haben gestern die restlichen Steuerplatinen der bis zu fünf Tonnen schweren Glocken in den beiden Türmen ausgetauscht und die Läutanlage gewartet. "Rechtzeitig für die Wallfahrt wollen wir natürlich alle Probleme beheben", erklären die Fachleute von der Firma Herforder Elektromotoren-Werke.

Mesner Thomas Waigand merkt zudem an, dass die Liederanzeige inzwischen erneuert wurde und für die weiteren Reparaturen kurzfristig Handwerker in die Basilika gekommen waren. "Die Mikrofone und die Beleuchtungsanlagen funktionieren zu 90 Prozent. Aufgrund des Überspannungsschadens können wir allerdings nicht ausschließen, dass irgendwo noch etwas ausfällt", sagt Waigand.

Die Wallfahrtsleitung um Pater Josef Bregula ist gut gewappnet für die Ankunft der vielen Pilger - ob sie nun zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Auto, Bus oder Zug oder sogar mit dem Flugzeug in der Wallfahrtsstadt eintreffen.