Walldürn. (Sti.) Zur Ortsbegehung, die sich aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich auf die Kernstadt Walldürn beschränkte, trafen sich die Mitglieder des Gemeinderats am Freitagnachmittag auf dem Schlossplatz.

Wie Bürgermeister Günther anmerkte, stelle der Schlossplatz im Stadtzentrum nach wie vor einen herausragenden Blickpunkt dar, doch Nutzungsfläche und Oberflächenbeschaffenheit würden hier nicht zusammenpassen. Immer wieder würden sich wie im verkehrsberuhigten Bereich der Innenstadt Pflastersteine lockern, was zu einer Daueraufgabe in Sachen Nachbearbeitung und so zu einem beträchtlichen Kostenaufwand führe. Stadtbauamtsleiter Berlin erklärte, dass die Ausbesserung der im Jahr 1987 verlegten Boden-Steinplatten künftig nicht mehr möglich sei, da es diese Art von Steinen nicht mehr gebe.

Berlin informierte zudem, dass man vor Kurzem mit der Feuerwehr eine Stellprobe mit den bei einem Einsatz in Frage kommenden Feuerwehrfahrzeugen durchgeführt habe. Dabei sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass bei künftigen Veranstaltungen auf dem Schlossplatz die gesamte große freie Fläche genutzt werden könne. Bürgermeister Günther meinte, dass der Schlossplatz auch künftig nicht nur als städtische "Ausstellungsfläche", sondern verstärkt als zentraler Veranstaltungsort für neue Veranstaltungen und Feste von Seiten der Walldürner Vereine genutzt werden sollte.

Zur Attraktivitätssteigerung sowohl von Seiten der Verwaltung als auch einiger Stadträte wurde die Aufstellung von festen Sonnenschirmen, die Errichtung von großen Sonnensegeln sowie einiger Sitzbänke angeregt. Der Großteil der Gemeinderäte vertrat die Meinung, dass die Nutzung des Schlossplatzes als Parkfläche weiterhin vermieden werden sollte.

Nächster Anlaufpunkt war die Zufahrt bzw. der Zugang zur Basilika im Bereich des Heimatmuseums sowie das Areal "Museumseck". Hinsichtlich der Sanierung des Treppenaufgangs vom Heimatmuseum in Richtung Pfarrsaal wurde vom Stadtbauamt in den Raum gestellt, ob der marode obere Treppenaufgang saniert werde oder künftig ganz wegfallen könne, da es bekanntlich einen alternativen Weg daneben gebe.

Bezüglich der Zufahrt von der Hauptstraße zur Basilika hin machte Berlin deutlich, dass der Pflaster-Fahrbahnbelag nach 35 bis 40 Jahren sehr in die Jahre gekommen sei und immer wieder ein Austausch der Pflastersteine vonnöten sei, was sich künftig als sehr schwierig erweisen dürfte, da es diese Art von Pflastersteinen nicht mehr gebe. Alternative Lösungen seien hier im Bereich der Mittelrinne ein abschnittsweiser Austausch der vorhandenen Pflastersteine mit andersartigen Pflastersteinen und die Sanierung des übrigen Fahrbahnbereichs durch andere Steine oder Platten.

Bei der Ortsbegehung ging es auch um den Zugang zur Basilika wie hier vom Bereich des Heimatmuseums. Foto: Bernd Stieglmeier

Dritte Anlaufstation war der Parkplatz an der Basilika, wo Günther und Berlin über die Nutzung auch als Caravan-Stellplatz sowie über die Oberflächengestaltung informierten. Auch künftig werde keine komplette Pflasterung des Parkplatz-Areals erwogen. Vorgesehen sei dagegen eine Verbesserung der dortigen Stromversorgung.

Weiter führte die Ortsbegehung zu den ehemaligen Häusern "Kast" und "Dörr" in der Miltenberger Straße, die der Stadt gehören und beide abgerissen werden sollen, um dort neue Wohnanlagen zur Belebung der Innenstadt zu bauen.

Weiter ging es in die Hauptstraße, wo man sich mit den Schwerpunktthemen "Verkehrssituation", "Schlechte Oberflächenbeschaffenheit der Hauptstraße und ständig anfallende Reparaturen", "Nutzungen und Leerstände von leer stehenden Häusern und Geschäftsräumen" sowie "Zielvorgabe Wohnen" befasste.

Berlin sagte, dass beschädigte Pflastersteine nur durch andere ersetzt werden könnten, da es dieselben Pflastersteine nicht mehr gebe. Die Folge sei ein nicht immer ansehnliches "Flickwerk" mit anderen Steinen oder Asphalt-Ausbesserungen. Deshalb sei zu überlegen, ob man mittelfristig gesehen nicht wieder eine Asphaltierung des Fahrbahnbereiches in Erwägung ziehen sollte.

Im Anschluss konnten die Gemeinderäte in kleinen Gruppen das neu eingerichtete Betreuungsangebot "Tiger" (ehemaliges Haus "Löwe") für Kinder unter drei Jahren schräg hinter dem Alten Rathaus besichtigen.

Nächste Anlaufstation war das Areal Bettendorfring/Prügelgasse. Themenschwerpunkte waren hier die "Momentane Parkplatzsituation", die Baumaßnahme "Neuer zusätzlicher Parkplatz Bettendorfring" mit 23 bis 24 Pkw-Stellplätzen (Kosten: circa 220.000 Euro) als Ersatz für das Parkhaus "Innenstadt", das aufgrund seines desolaten Zustandes im vergangenen Jahr dem Bagger zum Opfer fiel und durch den Neubau eines Geschäfts- und Wohnhauses an gleicher Stelle ersetzt wird, der "Erwerb und Abriss einzelner Immobilien durch die Stadt", die "Neuordnung des Quartiers" sowie die "Verbesserung des Angebots von zeitgemäßen Wohnmöglichkeiten im Innenstadtbereich".

Weiter ging die Ortsbesichtigung in die Würzburger Straße zum ehemaligen P. und Q.-Gelände, wo der DRK-Ortsverein Walldürn auf dem von der Stadt erworbenen Gelände gegenüber dem Jugend- und Kulturzentrum "Ehemaliger Alter Schlachthof" ein Dienstgebäude mit Dienst- und Schulungsräumen sowie Fahrzeughalle errichten wird. Die Stadträte und DRK-Vorstandsmitglieder Manuel Sturm und Fabian Berger informierten über den aktuellen Stand des Bauvorhabens.

Nächster Anlaufpunkt war das Areal "Ehemaliger Tengelmann/NKD" in der Adolf-Kolping-Straße, das der Stadt gehört. Wichtig sei, so Bürgermeister Günther, mit der Firma Hollerbach Bau einen Investor für die Neugestaltung gefunden zu haben. Die Planung des neuen Ärztehauses habe mittlerweile begonnen. Ziel müsse es sein, das gesamte Parkplatz-Areal hinter dem ehemaligen NKD-Gebäude möglichst bald in seinem gesamten Umfang mit weiteren Parkmöglichkeiten Nutzern anzubieten.

Dann ging es zum Kreuzungsbereich Adolf-Kolping-Straße/Friedrich-Ebert-Straße, wo Stadtbauamtsleiter Berlin über die Themenschwerpunkte "Künftige Straßengestaltung Adolf-Kolping-Straße", "Kanalbaumaßnahmen in der Adolf-Kolping-Straße im Frühjahr 2021" und "Barrierefreie Bushaltestellen" informierte.

Vorletzte Station war die Turnhalle Keimstraße, wo Bauleiter Martin Haas vom Architekturbüro Link Architekten Walldürn über den aktuellen Stand des Innenausbaus berichtete. Man liege gut im Zeitplan, und in den nächsten Wochen stünden die Fliesen- und Elektroarbeiten, der Einbau der Trennvorhänge, die Installation der festen Sportgeräte, der Ausbau und die Einrichtung der Geräteräume sowie der Einbau des Sportbodens an. Mit der Inbetriebnahme des Sportbetriebs könne zum Ende des Jahres gerechnet werden, während die Außenanlage je nach Witterung erst im Frühjahr fertiggestellt sein könne.

Letzter Anlaufpunkt war die Obere Vorstadtstraße, wo die Sanierung vom Sparkassen-Eck bis zum Einmündungsbereich der Keimstraße in die Obere Vorstadtstraße als gemeinsame Baumaßnahme mit den Stadtwerken im Sommer 2021 nach Ende der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit erfolgen soll. Geplant ist, Kanal, Strom- und Wasserleitungen im gesamten Bereich zu erneuern, die bisherige Pflasterung im Fahrbahnbereich durch einen Asphaltbelag zu ersetzen, die Pflasterung im Gehwegbereich aber weiterhin beizubehalten.

Bürgermeister Günther fasste zusammen: "Sie sehen, es gibt in der Kernstadt sehr viel zu tun – packen wir es gemeinsam an und bringen wir alle Vorhaben nach Möglichkeit im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten hoffentlich auch zu einem erfolgreichen Abschluss."