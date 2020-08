Von Achim Dörr

Walldürn. Es war mit Blick auf die lange Wallfahrts- und jüngere Zeitgeschichte sicherlich einmalig, dass der Blutschrein außerhalb der Hauptwallfahrtszeit und anwesender Pilgergruppen zum Gebet geöffnet wurde. Auslöser war die immer stärker ansteigende Ausbreitung der Corona-Pandemie Mitte März. Das Pastoralteam hatte sich dann kurzer Hand dafür ausgesprochen, dass in dieser außergewöhnlichen Lage und bedingt nach Aussetzung der Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit der Blutschrein zum Gebet für die Eindämmung und Beendigung dieser bedrohlichen Situation geöffnet wird. Ende März fand dann die erste Abendandacht in der leeren Basilika statt. Dies war gleichzeitig der Beginn für eine Kommunikation, die bislang in der Wallfahrt und der Seelsorgeeinheit Walldürn noch nicht stattgefunden hatte: Livestreaming (Direktübertragung) auf den Social-Media-Kanälen von YouTube und Facebook.

Der große Vorteil war, dass sich bereits in den Jahren zuvor ein vierköpfiges Online-Team gefunden hatte, um die Wallfahrt über die sozialen Netzwerke zu verbreiten. Dennoch: Diese Herausforderung war von einer ganz anderen Größenordnung. Mit durchweg privaten Endgeräten, Leitungen und entsprechender digitaler Ausrüstung realisierte das Online-Team die Übertragungen. Die Stadt Walldürn hatte die Arbeit mit zwei Beleuchtungsstrahlern unterstützt, sodass ein qualitativ optimales Bild für die Computer- und Fernsehbildschirme erzeugt werden konnte.

Neben den Abendandachten am Blutaltar wurde dann zusätzlich die heilige Messe donnerstags am Blutaltar live übertragen. Auch die Kar- und Ostertage, die weiterhin ohne Gläubige in der Basilika stattfanden, wurden in vollem Umfang live in die häuslichen Wohnzimmer gesendet.

Mittlerweile wurde ein eigener YouTube-Kanal unter "Seelsorgeeinheit Walldürn" eröffnet, auf dem sich bis heute 408 Abonnenten registriert haben. Von Übertragung zu Übertragung erlangte das Team durch umfangreiche Ankündigungen eine größere Reichweite und erntete viel Lob. "Die Menschen hatten sich von Herzen bedankt, dass wir diese Möglichkeit angeboten haben und sie so mit uns in Verbindung bleiben konnten", berichtet Pater Josef Bregula.

Nach den ersten Lockerungen und der Öffnung der Gottesdienste für eine noch begrenzte Anzahl von Kirchenbesuchern wurden an den Hochfesten Christi Himmelfahrt und an den Pfingsttagen diese Livestreamings fortgeführt. Zudem zeigte der katholische Fernsehsender K-TV Interesse und nahm die Gottesdienste aus Walldürn in sein Programm auf.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen entschlossen sich die Verantwortlichen im Pastoralteam, die Gottesdienste an Fronleichnam und am Großen Blutfeiertag zu übertragen, um den Gläubigen innerhalb der Seelsorgeeinheit und den vielen Pilgern die Möglichkeit zu bieten, an den Eucharistiefeiern teilzuhaben. Bis 5. Juli wurden die Abendandachten auf YouTube und teilweise in K-TV übertragen.

"Es war eine echte Herausforderung, bei der wir immer dazugelernt haben. Gleichsam war es eine ganz wunderbare Erfahrung in der Gruppe", so das Fazit des Online-Teams. Bei den bisher 44 Übertragungen waren rund 11.000 Einzelnutzer live dabei, insgesamt wurden die Videos rund 40.000 Mal aufgerufen. Dabei wurden Aufrufe aus sechs Ländern – darunter aus Österreich, Polen und der Schweiz – registriert.

"Die Technik und die Organisation war das eine", betont das Online-Team und ergänzt: "Aber vor allem waren es die Predigten, die Texte und die immer wieder neu arrangierte Musik mit wechselnden Solisten, die diese Zeit zu einer ganz besonderen und emotionalen Erfahrung für alle gemacht haben."