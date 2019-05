Walldürn. (pol/van) Zu einem tödlichen Unfall ist es am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der L518 gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein 68-Jähriger war mit seinem Motorrad von Walldürn in Richtung Altheim unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache im Waldgebiet "Großer Wald" in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Biker stürzte schließlich in einen Böschungsgraben und wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Wenig später erlag er im Krankenaus seinen Verletzungen. Die Landstraße war bis kurz vor 17 Uhr voll gesperrt.