Ob Odenwälder Traditionsfiguren oder alemannische Hexengruppen: Beim Narrentreffen in Walldürn war am Sonntag alles vertreten - die tausenden Zuschauer am Wegesrand waren begeistert. Fotos: Andreas Hanel/Bernd Stieglmeier

Walldürn. (ahn) 85 bunte Zugnummern, mehrere tausend Zuschauer, Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Gast, und dies alles bei frühlingshaftem Sonnenschein - das waren nur einige der närrischen Zutaten des Narrenring-Umzugs, die am Sonntag die "Affen-Stadt" Walldürn zur Hochburg der Narretei machten. Die verschiedensten Fußgruppen, Motivwagen und Musikkapellen zogen von der Nibelungenhalle in einem bunten Narrentross über den Theodor-Heuss-Ring in die Innenstadt und wieder zurück.

Die närrischen Umzugsteilnehmer steckten auf ihrem Weg die zahlreichen Zuschauer, die nicht weniger farbenfroh den Umzugsweg säumten, mit ihrer ausgelassenen Stimmung an, so dass das 37. Fränkische Narrentreffen des Narrenrings-Main-Neckar wohl nicht nur den "Fidelen Affen" lange in Erinnerung bleiben. Nach Angaben des Veranstalters nahmen rund 3700 Menschen aus 45 Vereinen und Narrenzünften an dem Umzug teil.

Fränkisches Narrentreffen in Walldürn - Die Fotogalerie































































































































































































































































Um 12.30 Uhr ging es los: Der Umzug setzte sich an der Nibelungenhalle in Bewegung. Dort brachten sich die Narren bereits ab 9.30 Uhr auf einer Partymeile mit musikalischer Unterhaltung in Stimmung. Und die närrische Stimmung wurde mit jeder Gruppe immer größer.

Egal, ob aus der näheren Umgebung oder aus dem Gebiet der schwäbisch-alemannischen Fastnacht - die einzelnen Gruppen zogen und wirbelten stimmungsfroh durch die Straßen. Dabei glossierten sie auf lustige Weise das eine oder andere aktuelle Thema.

Dies rief allerlei Erheiterung bei den närrischen Zuschauern hervor, die passend zur Guggenmusik begeistert mitschunkelten oder sich einfach nur an den bunten und ausgefallenen Umzugsgruppen erfreuten.

Natürlich kamen auch die Kleinen auf ihre Kosten, die eifrig die Süßigkeiten sammelten, die von den Umzugswagen geworfen wurden.

Ministerpräsident Kretschmann sah sich das närrische Spektakel von der Ehrentribüne an der Volksbank aus an und zeigte sich hinterher beeindruckt von der Fastnacht in der Affe-Stadt. "Es ist alles ganz anders als bei uns im Süden. Hier ist es freier und lockerer. Es ist hier eine super Stimmung und es sind viele junge Leute unterwegs. Das hat mir gut gefallen", sagte er gegenüber der RNZ. Mit diesem Fazit dürfte er wohl nicht allein sein ...