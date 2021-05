Walldürn. (jam) Windkraft – Ja oder Nein? Diese Frage stellt man sich in Walldürn nicht, zumindest wenn man den drei Fraktionen von SPD, DCB und CDU im Gemeinderat Glauben schenken darf. So betonte Stadtrat Rolf Günther, der dafür breite Zustimmung erhielt: "Hier und heute geht es einzig darum, wie wir zu den geplanten Windkraftanlagen am Standort Kornberg stehen." Und auf diese Frage gibt das Gremium eine eindeutige, wenn auch verklausulierte Antwort. "Wir sind dem Vorhaben gegenüber sehr kritisch eingestellt", fasste Bürgermeister Markus Günther die einstimmige Entscheidung zusammen.

Der Beschluss selbst drückt es deutlich vorsichtiger aus: Der Gemeinderat lehnt das Vorhaben ab, sofern die Antragsteller – die Bürgerenergien Hardheim und Höpfingen – anhand der abschließenden behördlichen Prüfung nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass "der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb des Verkehrslandeplatzes dauerhaft gewährleistet werden können". Weil die Formulierung mit dem Wörtchen "zweifelsfrei" allerdings wenig Spielraum lässt, hat sich die Stadt Walldürn also de facto gegen die fünf geplanten Windräder am Kornberg ausgesprochen.

Denn inzwischen liegen mehrere Gutachten vor, die die möglichen Auswirkungen der Windräder auf die Flugsicherheit rund um den Walldürner Verkehrslandeplatz untersuchen. Die Zeag Heilbronn – der ursprüngliche Projektierer, der nun Untergesellschaften in Hardheim und Höpfingen gegründet hat – hatte eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die zum Ergebnis hatte, dass sich "aus dem Durchflug durch die Nachläufe der Windkraftanlagen in 800 bis 1000 Metern Entfernung" Effekte im Flug ergäben, die "keine Gefahren darstellen, die über das Maß [...] natürlicher Turbulenzen hinausgehen". Dagegen finden sich in Gutachten, die die Verantwortlichen am Walldürner Verkehrslandeplatz beauftragt haben, gegensätzliche Schlussfolgerungen: "Aufgrund der Nähe zum Flugplatz Walldürn bestehen für einzelne Windenergieanlagen bzw. Teile des Windvorranggebiets erhöhte oder inakzeptabel hohe Risiken."

Der Weisheit letzter Schluss aus diesem Wirrwarr an Expertenmeinungen herauszufinden – das liegt außerhalb der Kompetenz der Walldürner Stadtverwaltung. "Wir können das nicht", offenbarte Stadtbauamtsleiter Christian Berlin in der Sitzung. "Das sind Punkte – da muss man Flieger sein." Dementsprechend folgt der Gemeinderat der Argumentation des FSCO, der den Projektierer bereits seit 2014 auf ernsthafte Bedenken hinweist. "Die Stadt Walldürn macht sich in ihren Einwendungen die durch die Bau- und Betriebs-GmbH Flugplatz Walldürn und den Flugsportclub Odenwald Walldürn vorgebrachten technischen, sicherheitsrechtlichen und sonstigen Gründe ausdrücklich in diesem Verfahren zu eigen", heißt es demnach im Beschluss des Gemeinderats.

Die Verwaltung hegt Bedenken, dass die Windräder auf Hardheimer und Höpfinger Gemarkung den Fortbestand des Walldürner Verkehrslandeplatzes gefährden. Foto: FSCO

Dem Bürgermeister zufolge wolle man mit dieser Entscheidung sicherstellen, dass die Hardheimer und Höpfinger Windräder "nicht Leib und Leben der Piloten und Passagiere gefährden". Das Thema erhält am Walldürner Verkehrslandeplatz eine zusätzliche Brisanz, weil der FSCO dort eine Flugausbildung anbietet. "Bei Flugschülern muss noch einmal ein anderer Maßstab angelegt werden", warnte Fabian Berger für die CDU.

Der Einfluss, den die Stadt mit ihrem verschlüsselten Nein nun auf das weitere Verfahren nehmen kann, ist jedoch deutlich geschrumpft. Denn während ursprünglich ein Veto aus Walldürn ausgereicht hätte, um den Windpark "Kornberg" im Gemeindeverwaltungsverband zu stoppen, haben die Projektierer die Wallfahrtsstadt im Jahr 2018 mit einem geschickten Winkelzug vom Verfahrensbeteiligten zum Träger öffentlicher Belange degradiert – und zwar prompt nachdem sich Walldürn gegen den Bau der Windkraftanlagen am Kornberg positioniert hatte.

Damit hatten Hardheim und Höpfingen zwar das endgültige Aus ihres Windparks – zumindest einmal fürs Erste – abgewendet, aber auch den Beziehungen innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbands geschadet. Die Stadträte Rolf Günther und Jürgen Schmeiser zeigten sich am Montag erneut empört über diese Entmachtung des GVV. Für die DCB-Fraktion betonte Schmeiser: "Um die Windkraft zu fördern, muss man vor Ort Akzeptanz schaffen – und nicht durch Schachzüge Zuständigkeiten hin- und herschieben."

Tatsächlich ist die Stadt Walldürn im Rahmen des aktuell laufenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nun in ihren eigenen Rechten nicht betroffen, wie Christian Berlin erklärte – vermutlich aber in ihrer Planungshoheit, weil das Vorhaben eine Verkehrsinfrastruktur, also den Verkehrslandeplatz, berührt. Deshalb will die Stadt Walldürn ihre Einwendungen nun bis 18. Mai an das Landratsamt richten.

Mit an Bord sind die drei Fraktionen von SPD, DCB und CDU, die sich in ihren Redebeiträgen am Montag für "unseren Flugplatz" starkgemacht haben. "Auch wenn in Walldürn keine Großraumflugzeuge landen, wie es in einem Leserbrief überspitzt dargestellt wurde, ist unser Flugplatz nun mal ein Bestandteil unserer Verkehrsinfrastruktur und somit ein wichtiger Standortfaktor für Gewerbe und Tourismus", erklärte der Sozialdemokrat Rolf Günther. Die AfD bezog zu den Windparkplänen am Kornberg keine Stellung, beide Stadträte fehlten in der Sitzung.