Walldürn/Preunschen. (jasch) "Schwindelgefühle oder Angst darf man nicht haben. Angst ist nie ein guter Begleiter. Aber man muss Respekt haben, darf nicht meinen, das geht von alleine und darf auch nicht überheblich sein." Werner Sennert ist von Beruf Zapfenpflücker. Er weiß, wovon er spricht, denn die Bäume, an denen er hochklettert, sind im Durchschnitt um die 40 Meter hoch. "Der höchste Baum hat 60 Meter gemessen", erinnert sich Sennert, der in Preunschen bei Kirchzell lebt. Er steigt auf die hohen Bäume, um Samen aus noch grünen Zapfen zu ernten. Das Saatgut wird für die Pflanzung neuer Bäume verwendet. Die Zapfen liefert Sennert in Samenklengen, u. a. auch zur Samenklenge in Walldürn (die RNZ berichtete) bis zu deren Schließung im Jahr 1999, oder bei Baumschulen ab.

Diesen körperlich und mental anstrengenden Job übt Sennert schon über 40 Jahre aus – ein sehr großer Erfahrungsschatz, der ihn aber nie zur Routine verleitet hat. "Man lernt immer dazu und muss auch immer dazu lernen. Viele junge Zapfenpflücker verunglücken, weil sie noch nicht viel Erfahrung haben. Die ,alten Hasen‘ verunglücken, weil sie meinen, es geht so wie früher."

Helm, Seil und Steigeisen

Sennerts Equipment besteht aus Steigeisen, Helm, Sicherheitsgurten und Sicherheitsseilen. Besonders wichtig sind seine original "Kerchzeller Steigeisen", mit denen er bisher jeden Baum erklommen hat. Mit ihnen hackt er sich fest in den Baum, falls keine Äste da sind, an denen er sich hochziehen kann. Das Eisen müsse in einem bestimmten Winkel stehen, sonst bestehe Absturzgefahr und "man ist weg", erläutert er.

In der Baumkrone angekommen, sichert er sich doppelt ab. Sennert zieht dann die Äste mit einer Bambusstange zwei, drei Meter zu sich und erntet die Zapfen ab, hinein in einen Sack, den er mit sich trägt. Er erntet sie im grünen Zustand, wenn sie noch nicht reif sind. Die Zapfen, die man in einer Vielzahl bei einem Waldspaziergang auf dem Boden entdeckt, sind für Sennert nicht mehr interessant, denn: "Da ist der Zapfen ja schon auf und die Samen meistens ausgefallen. Wenn Spaziergänger dann denken, da liegen doch genug Zapfen, warum steigt der denn den Baum hoch, dann kommt mein spezieller Spruch: Den Zapfen, die dort unten liegen, geht es wie uns Männern: Wenn der Zapfen abfällt, ist kein Samen mehr drin", erklärt er lachend. Je nach dem, wie schwierig es ist, den Baum hinaufzuklettern, benötigt Sennert zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Genau diesen zeitlichen Aufwand zum möglichen Ertrag abzuwägen, sei das Herausforderndste an seiner Arbeit, findet er. "Ich muss vom Boden aus abschätzen können, wie viel Zeit ich brauche, um den Baum zu besteigen und abzuernten. Das muss im Verhältnis stehen."

Der Lohn ist Saatgut

Wie viele Samen aus dem Zapfen gewonnen werden können, ist abhängig von der Baumart. 100 Kilogramm Tannenzapfen ergeben beispielsweise bis zu sieben Kilogramm Samen, die wiederum ergeben bis zu 30.000 Pflanzen. Beeindruckend sei es bei der Lärche: "100 Kilogramm Lärchenzapfen ergeben vier bis fünf Kilo Samen und ungefähr 100.000 bis 150.000 Pflanzen", erklärt der Preunschener.

Pflücken kann Werner Sennert übrigens nicht da, wo es ihm gerade gefällt: "Das sind zugelassene Bestände, die man für Forst- bzw. Saatgutzwecke abernten darf. Sie sind staatlich kontrolliert." Die Zapfenernte werde genauestens dokumentiert, so Sennert. Das Forstamt erstelle sogar ein Schnittprofil und ein Stammzertifikat, das wie eine Geburtsurkunde für die spätere Pflanze sei. So könne später nachvollzogen werden, welche Samen eingebracht wurden und ob sie gut gedeihen. "Was die Natur nicht alleine schafft, da hilft man nach, indem man Saatgut gewinnt und dieses als Pflanze in die Region zurückbringt", beschreibt Werner Sennert seinen Job.

Sennert liefert z. B. die Zapfen der Douglasie, Weißtanne oder Lärche zum Hauptteil an die Forstbaumschule Steingaesser in Miltenberg oder an staatliche Samenklengen.

Werner Sennert ist einer der ganz wenigen, die heute noch dem Beruf des Zapfenpflückers nachgehen. In der Baumkrone angekommen, genießt er meistens erst einmal die Aussicht. Foto: privat

Weiterverarbeitung in Samenklengen

Die Klengindustrie ist ein ganzheitlicher Arbeitsprozess, das sieht auch Werner Sennert so. "Was nicht mehr verwertet werden konnte, wurde für die Klenge verfeuert. Oder die Schuppen wurden genutzt, um Gartenbereiche abzudecken. Das war sogar sehr nützlich, weil die Schuppen teilweise sehr harzig sind. Man hat sie auch genutzt, um das besondere Aroma beim Räuchern zu erreichen. Es ist nichts weggeworfen worden."

Aussterbender Beruf

Das Zapfenpflücken ist ein "halber Beruf", beschreibt Sennert. Seit einigen Jahren begleite ihn ein junger Kollege aus Mudau-Steinbach, doch in dieser breiten Palette und so professionell, gebe es wenige, die das noch machen. Früher sei das anders gewesen: "Die Masse an Zapfenpflückern kam aus dem Odenwälder Raum", berichtet Sennert. Das Interesse bei den jungen Leuten sei schon da, aber man müsse auch etwas dabei verdienen, mahnt er.

"Als Zapfenpflücker allein kann man sich nicht über Wasser halten. Das ist ja nur eine bestimmte Zeit, in der man die Zapfen abernten kann." Sennert hat sich deshalb noch auf das Ernten von Wildfrüchten und Laubsamen spezialisiert. Für das Ernten ist Werner Sennert in ganz Deutschland unterwegs: "Vom Bodensee bis an die Nordsee und vom Saarland bis zum Spreewald."

Durch seine Tätigkeit habe er eine besondere Beziehung zur Natur bekommen: "Der Ernterhythmus ist nicht immer gleich. Es ist immer wieder eine Herausforderung, nicht zu spät mit der Ernte zu beginnen." Und es gibt noch mehr, was ihm am Beruf des Zapfenpflückers so begeistert: "Die Vielfältigkeit der Natur freut mich unheimlich. Und wenn ich an Bäumen hochklettere, die ich vor 20 Jahren abgeerntet habe und die immer noch stehen. Und die Vogelperspektive. Das hat etwas ganz Erhabenes, in der Spitze des Baumes zu sitzen."