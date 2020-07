Walldürn. (dore) Der Sommeranfang liegt schon etwas zurück, schwimmbadtaugliche Tage gab es auch schon einige in diesem Jahr, doch schwimmen und Abkühlung bei den warmen Temperaturen waren der Walldürner Bevölkerung coronabedingt – zumindest im heimischen Freibad – bislang versagt.

Doch das hat nun endlich ein Ende: Die Freibadsaison in Walldürn wurde am gestrigen Mittwoch eröffnet. Und passend dazu präsentierte sich das Wetter wie bestellt mit blauem Himmel und viel Sonnenschein sowie Temperaturen von 28 Grad Celsius in der Spitze.

Auch wenn alles etwas anders als gewohnt war – angesichts der Corona-Pandemie ist nur ein Betrieb unter strengen Abstands- und Hygieneregeln sowie mit einer Mindestanzahl an Besuchern erlaubt – so ließen sich die rund 100 Gäste (auf zwei Zeitfenster verteilt) am Eröffnungstag den Spaß im kühlen Nass nicht nehmen.

Die RNZ war vor Ort und hat mit Bademeister Felix Hercher, Kioskbetreiber Klaus Hercher und Badegästen über die Öffnung des Walldürner Freibades gesprochen. Felix Hercher, Fachangestellter für Bäderbetriebe bei der Stadt Walldürn, zeigte sich zufrieden mit der Anzahl der Badegäste, für den ersten Tag seien 100 Personen gut.

Die Leute müssten sich erst einmal an die neuen Regeln gewöhnen, wenn sie dann "wieder kommen, ist es für sie schon nichts Neues mehr und es werden auch noch mehr Gäste kommen", sagte Felix Hercher. Aufgrund der Coronaregeln seien viele Besucher anfangs etwas unsicher gewesen, was alles erlaubt sei. "Es haben sich aber alle dann relativ schnell zurechtgefunden. Wir haben ja alles ausgeschildert und markiert", erklärte der Bademeister.

Kioskbetreiber Klaus Hercher war weniger zufrieden mit dem Eröffnungstag: "Ich hatte heute kaum Kundschaft, es ist auch nicht so viel los. Durch Corona habe ich sicher weniger Kunden, ich darf z.B. auch keine Tellergerichte herausgeben." Klaus Hercher hofft, dass es besser wird, "wenn das Wetter mehrere Tage am Stück gut ist. Dann kommen auch mehr Leute."

Horst Forster. Foto: Dominik Rechner

Die Badegäste, die gekommen waren, wie beispielsweise Horst Forster, zeigten sich froh, "dass das Freibad wieder auf ist und man endlich schwimmen kann". Der Walldürner ist seit Jahrzehnten Stammgast im Freibad seiner Heimatstadt. Den Coronaregelungen kann er sogar etwas Positives abgewinnen: "Durch die Maßnahmen ist es nicht so voll im Schwimmbecken und man hat viel Platz zum Schwimmen."

Lena Schneider. Foto: Dominik Rechner

Zu den Dauergästen zählt auch Lena Schneider. Sie habe sehnsüchtig darauf gewartet, dass das Freibad endlich aufmache, und sie es wieder mit ihren Freundinnen besuchen könne. Auch wenn beim Eingang ins Freibad noch etwas Skepsis mitschwang: "Als ich von oben heruntergeschaut habe, dachte ich, was bedeuten denn die ganzen Schilder und Markierungen auf der Wiese?" Die Skepsis habe sich jedoch schnell gelegt, denn "eigentlich ist alles ganz klar und verständlich."

Josipa Englert und ihre Enkel. Foto: Dominik Rechner

Auch Josipa Englert freute sich, dass sie nach monatelanger Pause endlich wieder ins Wasser gehen dürfe: "Ich mache normalerweise regelmäßig Wassergymnastik. Heute konnte ich das erste Mal seit dem 11. März wieder ins Schwimmbad." Sie kam mit ihren Enkeln Justin und Jeremy Nolle ins Freibad. "Die beiden konnten es nicht abwarten bis ich von der Arbeit gekommen bin und es endlich ins Schwimmbad gehen konnte." Die Brüder wollen an jedem schönen Tag das Freibad besuchen. Und auch wenn sie es vermissen, Rutsche oder Sprungbretter zu benutzen, so ist der Spaß am kühlen Nass ungetrübt.