Alba-Recycling verarbeitet am Standort Walldürn pro Jahr rund 220 000 Tonnen gebrauchte Verpackungen. Nun will das Unternehmen seine Kapazitäten weiter ausbauen und den Standort um eine zusätzliche Halle erweitern. Archivfoto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Das Unternehmen Alba-Recycling will an seinem Standort im Walldürner Verbandsindustriepark eine neue Halle und einen Stellplatz für Lastwagen errichten. Das bestätigte Markus Günther, der Verbandsvorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, der Rhein-Neckar-Zeitung. Aktuell verarbeitet die Anlage in Walldürn pro Jahr bereits rund 220.000 Tonnen gebrauchte Verpackungen aus den Sammlungen der dualen Systeme. Die Erweiterungspläne stoßen auf ein geteiltes Echo. Während direkte Nachbarn von Alba zusätzliche Nachteile befürchten, wenn das Recycling-Unternehmen seine Kapazitäten ausbaut, begrüßt Walldürns Bürgermeister die Investition in den Standort.

"Genau solche Anlagen sind in einem Industriegebiet wie dem unseren nicht nur so vorgesehen, sondern auch erwünscht", erklärt Günther in seiner Doppelrolle als Verbandsvorsitzender und Walldürns Bürgermeister gegenüber der RNZ. Ihm zufolge generiert das Projekt von Alba-Recycling "mindestens 110 neue Arbeitsplätze" im VIP – und zwar "nicht nur im Niedriglohnbereich: Benötigt werden zum Beispiel auch Schlosser oder Elektriker."

Und auch die Jobs als Sortierer am Band bergen ein gewisses Potenzial, wie der Wettersdorfer Thomas Herkert beweist. Er arbeitete sich von "ganz unten" zum Schichtleiter hoch, studierte berufsbegleitend Maschinenbau und ist heute als technischer Assistent für komplexe Betriebsabläufe bei Alba verantwortlich. Laut Bürgermeister Markus Günther trägt die nun geplante Erweiterung seine Handschrift. Der Wettersdorfer mit Baujahr 1984 werde zudem für eine führende Rolle im Unternehmen Alba-Recycling gehandelt. Dank Herkerts technischer Innovationen sei es am Standort Walldürn gelungen, "den Anteil an vermarktungsfähiger Polyethylen-Folie zu erhöhen und diese Fraktion in einer wesentlich besseren Qualität zur Verfügung zu stellen", wie der Wettersdorfer 2019 gegenüber dem Recycling-Magazin betonte.

Direkte Nachbarn wie Dieter Goldschmitt, der bis vor kurzem noch in der Industrieparkstraße das Restaurant "Food-Werk" betrieb, sieht den Expansionsplänen von Alba-Recycling dagegen mit Unmut entgegen: "Das bedeutet dann wohl doppelt so viel Dreck, Gestank und Lkw-Staus, oder?" Dass der Wind Plastikmüll aus dem Alba-Werk oder den anliefernden Lastwagen weht, ist ein bekanntes Phänomen. Das Unternehmen entsendet sogar regelmäßig eigene Mitarbeiter, die den Plastikmüll in der Umgebung einsammeln. Und Lastwagen, die stundenlang Stoßstange an Stoßstange geparkt die Zufahrtsstraße zum Verbandsindustriepark einseitig blockieren, haben schon öfter für Unmut bei Verkehrsteilnehmern gesorgt.

Mit der Erweiterung will Alba-Recycling das Problem der Lkw-Staus angehen. Ein Lkw-Parkplatz soll künftig Lkw-Schlangen von der Sortieranlage bis zur Abfahrt von der B27 verhindern. Im Gegenzug erhöht sich allerdings die Zahl der anliefernden Lastwagen, wenn Alba noch mehr gebrauchte Verpackungen am Standort Walldürn sortiert und aufarbeitet. Bürgermeister Günther erwartet nach Inbetriebnahme der Erweiterung 34 bis 36 zusätzliche Lkw pro Tag – verteilt auf alle Tageszeiten von 7 bis 22 Uhr. Bislang liefern durchschnittlich rund 70 Lastwagen am Tag die Verpackungsabfälle von rund acht Millionen Menschen aus dem Süden Deutschlands an den Standort.

Doch Goldschmitt geht es um mehr. Für ihn ist der VIP "mit seiner perfekten Verkehrsanbindung und seiner günstigen Lage direkt an der B27 eines der besten Industriegebiete der Region". Diese "wertvollen Industrieflächen, die inzwischen landesweit sehr selten geworden sind", sollte man ihm zufolge nicht leichtfertig verschwenden: "Das Ziel muss die Ansiedlung vieler prosperierender Unternehmen sein, die hochwertige Arbeitsplätze schaffen und dringend benötigte Gewerbesteuern zahlen." Er ist überzeugt, dass der Verkauf von rund neun Hektar Fläche an Alba die Entwicklung des VIP 3 massiv belaste und der gesamten Region einen Bärendienst erweise.

Doch nicht nur die Pläne von Alba sind in die Kritik geraten. Das intransparente Vorgehen der Verwaltung, die den Flächenverkauf im nicht-öffentlichen Teil beraten hat, bemängelt zum Beispiel Ulrich Arnold, der 2019 für die Walldürner DCB als Gemeinderatskandidat angetreten ist: "Es kann doch nicht sein, dass die betroffene Bevölkerung erst im Nachgang und nach dem Treffen von unumstößlichen Entscheidungen erfährt!" Laut Bürgermeister soll ein Pressegespräch in den kommenden Tagen neue Informationen liefern.