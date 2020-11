Walldürn. (jam) Dank einiger guter Jahre hat sich die Stadt Walldürn ein finanzielles Polster aufgebaut. Sogar für 2020 komme man – trotz der Corona-Pandemie, aber dank Unterstützung von Bund und Land – noch "mit einem blauen Auge davon". Nach einer aktuellen Prognose der Kämmerei reicht das aber nicht aus, um die zwei anstehenden Dürrejahre 2021 und 2022 ohne massive Einschnitte zu überstehen. Denn obwohl die Stadt aktuell 25 Millionen Euro auf der hohen Kante hat und bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von knapp 4,5 Millionen Euro einplant, gerät sie zum Ende 2022 in die roten Zahlen. Die Liquidität, die eigentlich bei mindestens 850.000 Euro liegen muss, fällt auf negative 3,8 Millionen Euro.

"Bis Ende 2024 fehlen rund vier Millionen Euro"

Diese Finanzierungslücke von rund vier Millionen Euro – so erklärte es Kämmerer Joachim Dörr am Montag dem Gemeinderat – müsse "durch Minderausgaben, Streichung von Investitionen oder als letztes Mittel durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden". Letzteres will man in Walldürn jedoch unbedingt vermeiden. "Es ist unser Ziel, keine weiteren Schulden aufzubauen", erklärte Bürgermeister Markus Günther. Aktuell sieht der Entwurf vor, nur so viel Geld als Kredit aufzunehmen, wie über die vier Jahre getilgt wird. Bei so hohen roten Zahlen – das gab Dörr zu bedenken – sei es jedoch schwierig, einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen. Daraus ergibt sich ein Handlungsauftrag für die Stadt und den Gemeinderat: "Es wird hier Aufgabe der Verwaltung und der Gremien sein, Lösungen zu finden", so der Kämmerer.

Welche Aussagekraft man dem Zahlenwerk für die kommenden vier Jahre, das in einer sehr unbeständigen Lage entstanden ist, beimessen kann, ist schwer abzuschätzen. Bürgermeister Markus Günther bezeichnete die Erstellung des Haushaltsentwurfs während einer Pandemie als besonders mühsam: "Wir haben große Schwierigkeiten, vernünftig vorauszuplanen."

Der Neubau der Zweifeldhalle in der Keimstraße schlägt im Entwurf für den Haushalt 2021 mit einer Million Euro zu Buche. Dank Zuschüssen verbleiben jedoch nur etwas mehr als 300 000 Euro bei der Stadt. Die Sanierung der benachbarten Grundschule reißt mit Ausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Euro ein größeres Loch ins Budget. Foto: Janek Mayer

Zuvor hatte Dörr im Detail dargestellt, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass die Stadt Walldürn innerhalb von zwei Jahren voraussichtlich knapp 29 Millionen Euro verliert. So rechnet seine Abteilung damit, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für die kommenden vier Jahre in der gleichen Größenordnung bewegen, die man 2017 in einem einzigen Jahr verzeichnete. Genauso düster sieht es bei der Einkommenssteuer aus: Aus der aktuellsten Steuerschätzung resultieren coronabedingt bis 2024 Mindererträge in Höhe von mehr als acht Millionen Euro. Ein Plus von 240.000 Euro, das die Kämmerei bei der Umsatzsteuer für die kommenden vier Jahre ermittelt hat, fällt da kaum ins Gewicht. Zudem verliert die Stadt Einnahmen, weil sich mit einem neuen Glücksspielstaatsvertrag im Jahr 2021 die Zahl der Spielcasinos in Walldürn vermutlich erheblich reduzieren wird (die RNZ berichtete). Weitere Verluste ergeben sich über geringere Schlüsselzuweisungen des Landes (minus 2,6 Millionen Euro bis 2024) und unterplanmäßige Zuwendungen aus der kommunalen Investitionspauschale (minus 637.000 Euro).

Hintergrund > Schulstatistik: "Eine erfreuliche Entwicklung" liest Bürgermeister Markus Günther aus der Schulstatistik ab, die Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag dem Gemeinderat präsentierte. In Sachen Schülerzahlen bewege man sich fast wieder auf dem Stand von 2015, nachdem die Anzahl [+] Lesen Sie mehr > Schulstatistik: "Eine erfreuliche Entwicklung" liest Bürgermeister Markus Günther aus der Schulstatistik ab, die Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag dem Gemeinderat präsentierte. In Sachen Schülerzahlen bewege man sich fast wieder auf dem Stand von 2015, nachdem die Anzahl zwischenzeitlich von mehr als 850 auf 820 gesunken war. Der Unterschied zu 2015 liegt darin, dass inzwischen zwar weniger Schüler eine weitergehende Schule in Walldürn besuchen, die Grundschulen aber allesamt deutliche Zugewinne verzeichnen. Dementsprechend gibt es sowohl in Altheim als auch in Rippberg jeweils eine zusätzliche Klasse. In Rippberg soll diese zunächst im Bürgerhaus beschult werden, bis die Erweiterung der Grundschule abgeschlossen ist. > Fahrbahnmarkierung fehlt: Stadtrat Mischa Kuhn mahnte an, dass am Theodor-Heuss-Ring am Friedhof die Markierung der Mittellinie fehle und es schon zu so mancher gefährlicher Begegnung auf dem Streckenabschnitt gekommen sei. Die Verwaltung will nun das weitere Vorgehen prüfen. jam

Bei den Umlagen, die die Stadt Walldürn an Kreis und Land zahlt, ist ebenso keine Entlastung in Sicht. Im Rahmen der FAG-Umlage, die das Land erhebt, muss die Stadt Walldürn aufgrund der hohen Steuerkraft der Vorjahre 3,3 Millionen Euro mehr ausgeben als noch vor einem Jahr geplant. Bei der Kreisumlage, die der Kreistag zuletzt sogar zweimal gesenkt hat, rechnet die Kämmerei dennoch mit Mehraufwendungen im Bereich von 1,3 Millionen Euro. "Wäre der Hebesatz nicht gesenkt worden, wären zusätzlich weitere 1,5 Millionen Euro angefallen", sah Joachim Dörr zumindest ein kleines Licht im Dunkel.

Zu den größten Brocken im investiven Bereich bis 2024 gehören die Erschließung von Baugelände mit rund 1,7 Millionen Euro pro Jahr, das Stadt- und Wallfahrtsmuseum mit 4,7 Millionen Euro und die Sanierung der Grundschule mit 4,4 Millionen Euro. Weitere Ausgaben jenseits einer Million Euro sind für den Grunderwerb, die Stadtsanierung, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, für den Neubau der Atemschutzübungsanlage, die Generalsanierung von Ortsstraßen und für die Turnhalle in der Keimstraße vorgesehen. Nicht vergessen dürfe man laut Kämmerer Dörr die Abwasserbeseitigung, die aktuell mit 4,8 Millionen Euro zu Buche schlägt, aber wie ein "Damoklesschwert" über dem Haushalt schwebt. Denn Untersuchungen im Jahr 2021 könnten in diesem Bereich einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf aufdecken.

Noch gar nicht berücksichtigt sind solche Großprojekte wie die Sanierung des Alten Rathauses, der Auerberg-Werkrealschule und der Nibelungenhalle, deren Fertigstellungskosten zum Teil erst in den Jahren ab 2025 anfallen.

Info: Der Gemeinderat soll am 16. Dezember abschließend über das Zahlenwerk beraten, um dann am 25. Januar den Haushalt zu verabschieden.