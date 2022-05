Waldhausen. (rüb) Dass hier in der 460-Seelen-Gemeinde Waldhausen gerade ein Projekt verwirklicht wird, das bundesweiten Leuchtturmcharakter besitzt, erschließt sich dem Betrachter auf den ersten Blick nicht. Ins Auge sticht ihm höchstens die rege Bautätigkeit in mehreren Straßen des kleinen, aber feinen Buchener Stadtteils. Und die hängt mit einem besonderen Vorhaben zusammen: Die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) investiert im Neckar-Odenwald-Kreis 120 Millionen Euro in den Glasfaserausbau. Damit ist der Landkreis bundesweit der Erste, der privatwirtschaftlich – ohne Steuer- und Fördergelder – ausgebaut wird. Und Waldhausen zählt zu den ersten Ortschaften, in denen bereits gearbeitet wird.

Dass der Stadtteil Waldhausen Buchens Vorreiter in Sachen Glasfaser ist, liegt an seiner Lage: Er befindet sich nämlich direkt an der strategisch wichtigen Nord-Süd-Verbindung, die den bereits eingerichteten Netzknotenpunkt Buchen quer durch den Kreis an die beiden Backbone-Zugänge in Aglasterhausen und Neckargerach anbinden wird. Doch nicht nur in Waldhausen wird gearbeitet, auch in Aglasterhausen und Schwarzach. Spatenstiche fanden ferner in den letzten Wochen in Limbach, Fahrenbach, Nüstenbach und Neckargerach statt.

Was auffällt: Anders als in anderen Landkreisen halten sich die Beschwerden über den Ausbau und die damit beauftragten Firmen bislang in Grenzen. Dieser positive Eindruck bestätigte sich dieser Tage bei der wöchentlichen Baubesprechung, an der die RNZ teilnahm.

Anfang März wurde in Waldhausen mit den Arbeiten begonnen. Seitdem findet – fast – jede Woche eine Baubesprechung statt, an der neben Vertretern der BBV und der von ihr beauftragten Baufirmen auch Vertreter der Stadt Buchen und der Stadtwerke teilnehmen. Nicht fehlen dürfen ferner Ortsvorsteher Alexander Leix und sein Stellvertreter Florian Weber, die vor allem mit ihrer Ortskenntnis gefragt sind.

In Absprache mit dem Eigentümer wird festgelegt, wo das Leerrohr ins Haus geführt wird.

Auf welcher Straßenseite wird das Glasfaserkabel verlegt? Erfolgt die Verlegung in offener oder geschlossener Bauweise? Wo lauern Hindernisse, und wo liegen andere Kabel im Boden? Diese und viele weitere Fragen werden beim Rundgang durch die Straßen, deren Ausbau als nächstes ansteht, erörtert.

Schnell wird klar: Die Unterhaltung ist freundlich, aber doch sehr zielführend und äußerst ergebnisorientiert. Baukoordinator Ismail Kandemir von der BBV und Projektleiterin Florence Fischer vom Tiefbauunternehmen Glasfaserprojekte GmbH (GPG) haken Straßenzug für Straßenzug ab.

"Wir sind mit dem Ausbau bislang sehr zufrieden", sagt Ortsvorsteher Alexander Leix und lobt vor allem die gute Kommunikation mit der BBV und den Subunternehmen. "Wenn Probleme oder Fragen auftauchen, dann gibt es immer einen Ansprechpartner, der weiterhilft." Dies bestätigt auch Tiefbauexperte Michael Hiegler von der Stadtverwaltung: "Bei einem Projekt dieser Größenordnung gibt es immer Probleme, zumindest kleinere." Entscheidend sei aber, wie man damit umgeht.

Kommunikation ist das Zauberwort, will man eine Baumaßnahme realisieren, ohne dabei allzu viel Staub aufzuwirbeln – sprich: Ärger zu erzeugen. Vor dem Beginn der Arbeiten in den einzelnen Straßen nehmen Mitarbeiter der BBV bzw. des beauftragten Tiefbauunternehmens deshalb Kontakt mit den Hauseigentümern auf, die einen Toni-Vertrag unterzeichnet haben. Hier wird im Detail geschaut, welchen Weg das Leerrohr von der Straße bis zur Hauswand nehmen soll. "In der Regel nutzen wir schonende Verlegetechniken wie etwa die sogenannte Erdrakete, um das Aufgraben des Vorgartens vollständig zu umgehen. Dort, wo es sich nicht vermeiden lässt, legen wir einen sehr schmalen, offenen Graben an", erklärt BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs. Im Anschluss sind übrigens die Baukosten für bis zu zehn Meter zwischen Grundstücksgrenze und Hauswand beinhaltet. Jeder weitere Meter kostet den Hauseigentümer 70 Euro.

Wenn der Tiefbauer seine Arbeit beendet hat und das Leerrohr sowohl mit dem Kabel im Gehweg als auch mit dem Kabelverzweiger verbunden wird, erhält das Installationsteam eine Meldung. Dieses kontaktiert den Kunden, um einen Termin zur Kabelmontage im Keller oder im Flur des Hauses zu vereinbaren. Dabei wird das Glasfaserkabel selbst montiert und der Netzabschlusspunkt gesetzt.

Etwa 20 Arbeiter sind aktuell in Waldhausen beschäftigt, weitere 20 im benachbarten Heidersbach. Was den Tiefbau angeht, sind die Arbeiten in Waldhausen zu etwa 70 Prozent abgeschlossen, schätzt Florence Fischer. Die Installation, also der Anschluss im Haus des Toni-Kunden, sei zu etwa 30 Prozent erledigt. "Noch zwei Monate werden wir insgesamt in Waldhausen brauchen", meint Ismail Kandemir.

Wenige Wochen später sollte der Kunde dann in Höchstgeschwindigkeit durchs Internet surfen können. Für die Verbindung zwischen dem Netzübergabepunkt und dem Router ist der Hauseigentümer zuständig. Hier empfiehlt sich eine rechtzeitige Rücksprache mit einem Elektrofachbetrieb. "Idealerweise sollte der Eigentümer die Verkabelung im Haus bereits erledigt haben, wenn wir mit den Tiefbauarbeiten beginnen", rät Thomas Fuchs.

Auch in den übrigen Kommunen können sich die künftigen Toni-Kunden bereits vorbereiten. Einen genauen Zeitplan, wann welche Ortschaft drankommt, gibt es derzeit zwar nicht. Für mehrere Kommunen laufen aktuell aber gerade die Detailplanung und die Ausschreibung. Die nächsten Spatenstiche sind aber schon in Sichtweite: Ende Mai soll es in Mudau so weit sein und Anfang Juni in der Kernstadt Buchen. Dann wird auch dort gegraben und gebuddelt und gleichzeitig ein Projekt mit Leuchtturmcharakter vorangetrieben.