Mudau. (jasch) "Bei einem Startup denkt man vielleicht an ein stylisches Berliner Loft mit jungen Leuten in stylischen Klamotten." Wenn Lena Grimm-Esposto, Geschäftsführerin von Grimm Reisen, an dieses Klischee denkt, muss sie lächeln.

Die junge Unternehmerin von 29 Jahren gründete mit ihrem Mann Roman Esposto, 31 Jahre, vor wenigen Monaten ihr eigenes Startup. Aber nicht in Berlin, sondern im kleinen Waldauerbach, einem Ortsteil der Gemeinde Mudau. Das sympathische Gründer-Ehepaar erfand den "Outsmarter".

Tatsächlich feilten die beiden bei einem Glas Wein zuhause oder im heimischen Arbeitszimmer an ihrer innovativen Erfindung. "Der smarte Weg die Türklinke zu umgehen", wie es in ihrer Beschreibung heißt, ermöglicht es, die Tür unkompliziert und hygienisch mit dem Unterarm aufzuziehen.

Der „Outsmarter“ermöglicht es, die Tür unkompliziert und hygienisch mit dem Unterarm aufzuziehen. Foto: Jana Schnetz

Seit dem 20. Mai ist das Ehepaar mit ihrer Erfindung auf dem Markt. Die Begeisterung über ihr Produkt ist Lena Grimm-Esposto sichtlich anzumerken: "Wir haben festgestellt, dass das auch zukünftig eine große Relevanz hat, und dann sind wir das mit Vollgas angegangen."

Alles begann mit einer Weltreise, die das Pärchen im Februar 2019 machte. In einem Fast-Food-Restaurant in den USA hatten die beiden ihr Aha-Erlebnis, das sie zum "Outsmarter" inspirierte. Am Vorraum zur Toilette war eine rudimentäre Einrichtung angebracht, um die Türklinke nicht anfassen zu müssen. "Wir kamen beide von der Toilette zurück und haben uns gleich gegenseitig gefragt, ob der andere auch dieses Teil an der Tür hatte. Wir fanden das beide total cool!", beschreibt die junge Unternehmerin diesen Moment. Vorher hatten sie auch die Länder Indien und Nepal bereist: "Hygiene ist ein Thema, das man auf so einer Reise auf jeden Fall für sich mitnimmt."

Zurück in Deutschland beobachtete das Ehepaar sein Umfeld und bemerkte, dass sich viele unwohl fühlten, die Türklinke direkt nach dem Händewaschen anfassen zu müssen. Ihre Idee stieß auf viel Zuspruch von Freunden und Bekannten und bestärkte sie in ihrem Tun den "Outsmarter" zu entwickeln.

Also fingen sie an zu recherchieren und stießen auf unangenehme Fakten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wonach sich 31 Prozent der Männer sowie 17 Prozent der Frauen nach dem Toilettenbesuch nicht die Hände waschen. Dabei können Keime auf Oberflächen wie der Türklinke mindestens einen Tag überleben. Die Türklinke als Krankheitserreger ist kein Problem, das nach Corona aufhört zu existieren. "Wir wollten eine bessere und permanente Lösung zum Türöffnen, die nicht nur an der Tür des Waschraums eingesetzt werden kann, sondern überall, wo mehrere Personen eine Tür benutzen." Zum Beispiel in Gastrobetrieben, Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen oder Bildungseinrichtungen.

"Eigentlich haben wir erwartet, dass so etwas bald nach Deutschland kommt", erinnert sich Grimm-Esposto. Aber erst als Corona in diesem Frühjahr in Deutschland ankam, hätten sie schließlich ähnliche Produkte gesehen. Der "Outsmarter" trifft in Zeiten von Corona einen Nerv. "Ich persönlich finde, dass man es wollen muss wieder irgendwo hinzugehen. Nach Corona hat man ein anderes Gefühl beim Essengehen und Feiern. Es geht dabei ja auch um Gastlichkeit und Wohlfühlen." Der "Outsmarter" könne das Risoko minimieren, sich Krankheitserreger auf die Hände zu holen, weil das Herunterdrücken der Türklinke entfällt. Das sei ein Vertrauensgewinn in die hygienische Qualität eines Betriebes oder einer Firma, da ist sich das Ehepaar sicher.

Darüber hinaus wollten sie eine Lösung, die leicht anzubringen ist. "Es war mir wichtig, dass es mit einfachen Mitteln schnell umsetzbar ist. Ich möchte nicht den Hausmeister rufen müssen, um es zu installieren", betont die Startup-Gründerin.

Der ergonomisch geformte Kunststoffgriff wird auf eine Aluschiene aufgeschoben. Diese Kombination kann an die Tür geschraubt oder geklebt werden. Das Konstrukt aus Aluschiene und "Outsmarter" konnten sich die beiden patentieren lassen. Eine Fixiereinrichtung am Türschließer verhindert, dass die Tür ins Schloss fällt.

Nach gut einem Jahr der Überlegungen und Recherche stand für das Gründer-Pärchen fest: "Wir ziehen das durch."

Im März diesen Jahres informierten sie sich bei verschiedenen Anlaufstellen zur Startup-Gründung und Patentierung. Ihren Prototypen ließen der Maschinenbauer und die Geschäftsführerin bei Schmidt Technoplast in Walldürn produzieren. Die Firma sei sofort bereit gewesen, das Produkt mit ihnen herzustellen. Auch bei der Suche nach einer Fixiereinrichtung des Türschlosses wurden sie in der näheren Umgebung fündig. Ein Unternehmer aus Neckarsulm verkaufte die Fixiereinrichtung bereits online. Der Unternehmer stellt diesen für das neu gegründete Startup zur Verfügung und könnte sich sogar vorstellen den "Outsmarter" auf seinem Online-Shop zu verkaufen. Grimm-Esposto strahlt: "Diese Zusammenarbeit war, wie zuvor schon mit der Walldürner Firma, super regional. Es ist witzig, dass alles in der Umgebung umsetzbar war."

Am 3. April gründete das junge Ehepaar schließlich ihr Startup Espo solutions. Am 8. April stand der Markenname fest: "Das englische Verb ,outsmart‘ bedeutet, jemanden auszutricksen oder zu überlisten. Wir fanden das super passend! Auf deutsch übersetze ich das immer mit ,schlau raus‘." Lena Grimm-Esposto geht es darum, einen wichtigen Beitrag zum Thema Hygiene zu leisten und damit zur Gesundheitsförderung für Gäste und Mitarbeiter beizutragen. Sie freut sich: "Vielleicht kann ich sogar ein paar Arbeitsplätze aufbauen."

Der Moment, als die Webseite mit dem Online-Shop am 20. Mai online ging, beschreibt Grimm-Esposto so: "Man sitzt da und beobachtet die Webseite, wie erste Klickzahlen und Bestellungen eingehen. Das war wirklich super aufregend." Im Moment liegt der Fokus des jungen Startups auf dem Vertrieb. "Wir sehen die Klickzahlen auf unserer Webseite und den Social-Media-Kanälen. Wir erzielen eine große Reichweite und unser Produkt stößt auf großes Interesse."

Hier eine Existenz aufzubauen – und das auch noch während Corona – findet Grimm-Esposto mutig. Als Geschäftsführerin eines Busreiseunternehmens kam auf die Gründerin keine leichte Zeit zu, aber die Arbeit an ihrem Startup habe sie angetrieben: "Während andere Bananenbrot gebacken haben, haben wir eine Firma gegründet."