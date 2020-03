Von Martin Bernhard

Buchen. Mit neurechten und neonazistischen Rappern hat sich Timo Büchner am Mittwochabend in seinem Vortrag "Antisemitismus und Verschwörungsmythen in rechter Musik" auseinandergesetzt. Veranstalter des Abends war die Initiative "Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis".

Büchner stammt aus Bad Mergentheim. Er hat in Heidelberg Politologie und Jüdische Studien studiert. Derzeit wohnt er in Berlin. Er beschäftigt sich mit Antisemitismus und Rechtsrock und hat dazu einige Publikationen verfasst. Wie Büchner erläuterte, habe ihn die Debatte um die Echo-Preisverleihung an den Rapper Kollegah dazu veranlasst, sich mit dieser Thematik zu befassen. "Rap ist der dominante Musikstil bei Jugendlichen", sagte Büchner. "Und rechter Rap gewinnt an Bedeutung." Dieser werde auch von Leuten gehört, die sich nicht als politisch rechtsstehend betrachteten.

Büchner zeigte an Hörbeispielen, wie Rapper Stereotypen in ihre Liedtexte einbauten, die schon die Nationalsozialisten verwendet hätten. Außerdem griffen die rechten Rapper auf Vokabular von Verschwörungstheoretikern zurück. Im Song "Europa" des Rappers "Komplott", der den bürgerlichen Namen Patrick Bass trägt, kommen Begriffe wie Identität, Kultur, Heimat und Widerstand vor, die an sich unproblematisch sind. Da sie jedoch mit Ausdrücken wie "der große Austausch", "ethnokulturelle Kontinuität", "Verteidigung des Eigenen" und "Reconquista" in Zusammenhang gebracht werden, werde daraus eine gefährliche politische Mischung.

Bei Vertretern der Neuen Rechten herrsche die Vorstellung, dass es in Europa eine Vielzahl freier Völker gebe. Bei ihrer Vermischung drohe der Volkstod. Deshalb forderten die Rechten "ethnokulturelle Kontinuität" oder "Ethno-Pluralismus". Es werde die Theorie vermittelt, dass eine kleine Elite die Bevölkerung in Europa austauschen wolle – mit einer niedrigen Geburtenrate der Einheimischen und Einwanderung. "Ethno-Pluralismus ist eine neue Form von Rassismus", stellte Büchner fest. Der Begriff "Reconquista" suggeriere, dass das deutsche Volk bedroht werde und beinhalte die Forderung: "Wir müssen unser Land zurückholen."

Als einflussreiche Persönlichkeiten und Vordenker der Neuen Rechten nannte Timo Büchner den verstorbenen Autor Armin Mohler, der den Begriff der "konservativen Revolution" geprägt habe, sowie den Verleger Götz Kubitschek. Dieser sei Mohlers Schüler gewesen und leitet den Antaios-Verlag. Er biete zum Beispiel das Buch "Revolte gegen den großen Austausch" des französischen Autors Renauld Camus an. Zur Neuen Rechten zählt Büchner auch die Identitäre Bewegung, die Initiative "Ein Prozent für unser Land", das "Institut für Staatspolitik" sowie die Magazine "Sezession" und "Blaue Narzisse". Während sich die Neue Rechte offiziell vom Nationalsozialismus distanziere, verherrliche die extreme Rechte die NS-Ideologie. Zu dieser zählt Timo Büchner die NPD, die Partei "Die Rechte", die Inititative "Der dritte Weg" und das Magazin "Werk-Kodex". Büchner stellte allerdings viele Überschneidungen zwischen Neuer und Extremer Rechten fest.

Da viele Raps als Musikvideos im Internet kursieren, ging Büchner auch auf die Bildsprache dieser Machwerke ein. Im Rap "Europa" von "Komplott" werden Kampf- und Kriegshandlungen aus Spielfilmen eingeblendet sowie Denkmäler wie die Walhalla, das Hermannsdenkmal und das Kyffhäuserdenkmal und am Ende Aufnahmen von Mitgliedern der Identitären Bewegung. "Es soll ein einendes Band der Deutschen über mehrere tausend Jahren gezeichnet werden", stellte Büchner fest. "Es wird der Eindruck erweckt, dass Deutschland sich seit 2000 Jahren wehren muss, heute gegen Muslime."

In vielen rechten Raps tauchten jüdische Stereotypen auf wie die Schlange, die schon die nationalsozialistische Zeitschrift "Der Stürmer" im Jahr 1939 als "Satansschlange Juda" in einer Karikatur verwendet hatte. Und immer wieder werde die "Legende vom großen Austausch" gepflegt.

Der Rapper "Mic Revolt", alias Michael Zeise, singt in seiner Musik von "Rasse", "Rassenkrieg", "das ewige Tier", "die Schatten" und davon, dass die weiße Rasse ausgerottet werden soll. Nach den Worten von Büchner ist "Mic Revolt" der Extremen Rechten zuzurechnen ebenso wie der Rechts-Rocker "MaKss Damage", alias Julian Fitsch, der ein Album mit dem Titel "2033" herausgegeben hat. Texte seiner Lieder wurden von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien indiziert. Wie die Vorgenannten vertreten auch die Rechtsrock-Bands "Kommando Freisler", "Stahlgewitter" und "In Tyrannos" antisemitisches Gedankengut und verwendeten Begriffe wie "Hochfinanz" und "Protokolle der Weisen von Zion".

Sie würden die Juden als Strippenzieher ansehen, die das Weltgeschehen lenkten. Timo Büchner wies darauf hin, dass auch der Attentäter im neuseeländischen Christchurch sein Bekennerschreiben mit "The great Replacement" (auf Deutsch: "Der große Austausch" betitelte. "Taten haben immer etwas mit Worten zu tun", mahnte Büchner.

In der anschließenden Fragerunde forderte Büchner, dass nach dem Attentat in Hanau den Worten auch Taten folgen müssten. "Wer sagt: ,Wehret den Anfängen!‘, hat nichts verstanden", sagte er. "Wir sind schon mittendrin." Auf Nachfrage bezifferte er die Anzahl bedeutender rechter Rapper auf vier bis fünf, die Anzahl aktiver Rechtsrock-Bands auf ungefähr hundert. "Das ist ein Nischenphänomen", stellte er fest. Um die Jugend zu schützen, sollte der Staat dennoch mehr gegen Rechtsrock-Konzerte und rechte Musikalben tun. Der Indizierungsprozess dauere zu lange. Außerdem müsste man die Musiker strafrechtlich stärker verfolgen, zum Beispiel Rechts-Bands als kriminelle Vereinigungen.