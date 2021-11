Blick vom Wartturm über Buchen: Was die Stadt für Amtsinhaber Roland Burger und seinen Herausforderer Felix Pflüger bedeutet, verraten sie im RNZ-Interview. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch und Tanja Radan

Buchen. Die Fakten liegen auf dem Tisch, und die Argumente wurden ausgetauscht: Eigentlich ist vor der Bürgermeisterwahl alles gesagt. Doch wie tickt der Mensch hinter dem Kandidaten? Unsere acht recht persönlichen Fragen an Amtsinhaber Roland Burger und seinen Herausforderer Felix Pflüger und die zugehörigen Antworten sollen hier Aufschluss geben.

14.453 Buchener sind bei der Bürgermeisterwahl aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Wahlberechtigt sind alle Deutsche oder Bürger der Europäischen Union ab 16 Jahren. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr wird feststehen, wer die Wahl für sich entschieden hat, oder ob ein zweiter Wahlgang nötig wird. Neben Roland Burger und Felix Pflüger tritt auch Peter Bühler ("Die Partei") an.

Roland Burger. Foto: zg

Alter: 59

Beruf: Bürgermeister / Dipl.-Verwaltungswirt / Master of Business Administration

Familienstand: verheiratet, zwei Söhne

Hobbys: Wald und Natur, das heißt Nordic Walking, Angeln, sporadisch Jagen und Reiten; Lesen: kluge Bücher und Aufsätze zu unterschiedlichen Themen

Sein Wahlslogan für die Bürgermeisterwahl: Mit Kompetenz. Mit Erfahrung. Für Buchen.

Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag nach der Wahl in der RNZ lesen?

"Buchener Wähler entscheiden die Wahl bei hoher Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang."

Wie verbringen Sie den Wahlsonntag?

Der Sonntag ist weitgehend der Familie vorbehalten: Am Vormittag werde ich mit meiner Frau und Freunden beim Nordic Walking unterwegs sein und wählen gehen, danach gehen wir mit meinen Eltern Mittagessen, und am Nachmittag steht ein ausgiebiger Spaziergang an.

Ein Satz an die Wähler: Weshalb sollten sie Ihnen ihre Stimme geben?

Weil ich mit ungebrochenem Elan und unverändert motiviert "Mit Kompetenz. Mit Erfahrung. Für Buchen!" arbeiten werde.

In Buchen gibt es viele schöne Ecken. Wo ist in Buchen Ihr Lieblingsort?

Das kommt auf die Jahreszeit und meine Stimmung an. Ein guter Platz ist unsere Gartenterrasse im Lohplatz, da – im alten Hausgarten meiner Eltern – bin ich quasi aufgewachsen.

Wie beschreiben Sie die Stadt Buchen einer Person, die sie nicht kennt?

Buchen – kleine Stadt in wunderschöner Landschaft, nette Menschen, gute Infrastruktur, hohe Lebensqualität mit (fast) allem, was man braucht!

Was mögen Sie an den Buchenern?

Die Buchener sind wie ihre Stadt: "offen, lebendig und nicht alltäglich!"

Sind Sie lieber auf dem Schützenmarkt oder bei der Faschenacht?

Beide Ereignisse gehören untrennbar zum Leben eines Buchener Bürgermeisters dazu, sie sind mir, jedes auf seine Weise, auch gleich lieb.

Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

Wenn ich mich an einem Arbeitstag wundere, dass schon wieder Abend ist; das passiert dann, wenn die Aufgaben/Ereignisse besonders vielfältig und spannend waren und ich zufrieden darauf zurückschauen kann, wie sie gemeinsam angegangen oder gelöst wurden.

Felix Pflüger. Foto: zg

Alter: 27

Beruf: zuständig für Projektleitung und Öffentlichkeitsarbeit bei einem Abwasserwirtschaftsverband in Mainz und Student der Soziologie in Marburg.

Familienstand: ledig

Hobbys: Lesen und Schreiben, Musik machen und hören, Politik, Wandern zu Fuß und auf dem Rad

Sein Wahlslogan für die Bürgermeisterwahl: Ökologisch. Gerecht. Transparent.

Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag nach der Wahl in der RNZ lesen?

"Die höchste Wahlbeteiligung bei einer Bürgermeisterwahl in Buchen, die jemals erfasst wurde" – das wäre super!

Wie verbringen Sie den Wahlsonntag?

Ich werde den Tag über versuchen, spazieren zu gehen und meine Spannung bis zur Verkündung des Ergebnisses zu verarbeiten. Abends wird dann mit der Familie und einigen Helfern und Helferinnen natürlich auch ein bisschen gefeiert.

Ein Satz an die Wähler: Weshalb sollten sie Ihnen ihre Stimme geben?

Weil ich frischen Wind, einen anderen Politikstil und neue Inhalte mitbringe, um Buchens Zukunft mit allen gemeinsam zu gestalten!

In Buchen gibt es viele schöne Ecken. Wo ist in Buchen Ihr Lieblingsort?

Ich liebe die kleinen, typischen Buchener Gassen in der Innenstadt, wie zum Beispiel die Obergasse und das Kräutergärtchen neben dem alten Klösterle.

Wie beschreiben Sie die Stadt Buchen einer Person, die sie nicht kennt?

Die Stadt ist eigen und liebenswert, voll von Geschichte und hat sich trotz ihrer Größe viele typisch dörfliche Strukturen bewahrt.

Was mögen Sie an den Buchenern?

Bei sehr vielen Buchenern und Buchenerinnen schätze ich ihre Art und Weise, Liebgewonnenes zu verteidigen bei gleichzeitiger Offenheit für Neues.

Sind Sie lieber auf dem Schützenmarkt oder bei der Faschenacht?

Das ist vielleicht die schwierigste aller Fragen. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wohl die Faschenacht!

Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

Ausschlafen, ein ausgiebiges Frühstück und ein gutes Buch oder eine Schallplatte. Abends auch gerne mit Freunden und Freundinnen ausgehen.