Hardheim/Bad Frankenhausen. (pm) Unter dem bewölkten Himmel von Bad Frankenhausen in Thüringen stand das dortige Panzerbataillon 393 ein letztes Mal mit fünf angetretenen Kompanien. Kommandeur Oberstleutnant René Braun verabschiedete am Freitag die 4. Kompanie des Gebirgspanzerbataillons 8 nach Hardheim. Sie wird umgegliedert, um in der Erftalgemeinde die erste Kampfkompanie des neu aufgestellten Panzerbataillons 363 zu bilden.

Insgesamt 39 Soldatinnen und Soldaten finden ihre neue militärische Heimat nun in Hardheim, wo sie am Donnerstag bei einem Appell in der Carl-Schurz-Kaserne begrüßt werden.

Beim symbolischen Ausmarsch passierten die auf den Kampfpanzern aufgesessenen Soldaten zunächst das Ortsausgangsschild der Stadt Bad Frankenhausen, gehalten von Oberstleutnant Braun. Mit dem Ortseingangsschild der Stadt Hardheim begrüßte Oberstleutnant Pane, der Kommandeur des Panzerbataillons 363, symbolisch seine neuen Kameraden.