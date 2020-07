Mit dem Geld aus dem virtuellen Spendenlauf „We Can Do More“ unterstützen Moritz Reinhard aus Bretzingen und Daniel Nohe aus Höpfingen eine Bildungseinrichtung in Uganda. Unser Bild zeigt Kinder dieser Schule während der Pause. Foto: „We Can Do More“

Bretzingen/Höpfingen. (dore) "Wir sind wirklich sehr zufrieden, mit einer solch großen Unterstützung hätten wir nicht gerechnet", ziehen Moritz Reinhard aus Bretzingen und Daniel Nohe aus Höpfingen ein überaus positives Fazit zu ihrem sozialen Projekt "We Can Do More". Die beiden Studenten hatten im Mai und Juni zu einem virtuellen Spendenlauf aufgerufen, bei dem jeder Spender eine beliebige Strecke laufen und gleichzeitig für die "Blessed Adolf Kolping Education Foundation" (Schule und Ausbildungsstätte in Kakumiro/Uganda) spenden konnte.

506 Teilnehmer liefen in acht Wochen 14.750 Kilometer und spendeten 8250 Euro. Eine Summe, die die Erwartungen von Reinhard und Nohe bei Weitem übertraf. "Ursprünglich hatten wir einen ,normalen‘ Spendenlauf machen wollen. Durch die Corona-Pandemie war das leider nicht möglich. Wir hatten als Ziel etwa 200 Läufern angepeilt, von denen jeder zehn Euro spendet. Vielleicht auch etwas mehr. Alles über 4000 Euro konnten wir uns aber nicht vorstellen", erzählt Moritz Reinhard im Gespräch mit der RNZ auch stellvertretend für seinen Kollegen Nohe. Es sei gerade angesichts der Coronakrise sehr erstaunlich, dass ihr Projekt solche Unterstützung erfahren habe. Und das überwiegend durch private Spenden.

Freuen sich, dass ihr Projekt „We Can Do More“ große Unterstützung erfahren hat: Moritz Reinhard (l.) und Daniel Nohe. Foto: „We Can Do More“

Die gesammelten Spenden gehen komplett an die Bildungseinrichtung in Uganda. Was 8250 Euro in einer Schule in Uganda bewirken können, veranschaulicht Reinhard an einem Beispiel: Etwa 360 Euro fallen pro Jahr an Schulkosten für ein Kind an, damit werden Kosten für Strom und Wasser gedeckt sowie die Kinder mit Schreibwaren und Essen versorgt. Die Schule besuchen 375 Jungen und Mädchen, bei 40 von ihnen können die Eltern das Schulgeld nicht zahlen. "Mit der Spendensumme können wir 22 Kindern ein Jahr Schule schenken", verdeutlicht Reinhard. Das zeige, wie viel man in einem afrikanischen Land wie Uganda im Vergleich zu wohlhabenden Ländern wie Deutschland bewegen könne.

Für was das Geld konkret eingesetzt wird, darüber entscheidet letztendlich der in Höpfingen für seine guten Taten bekannte und angesehene Pfarrer Thomas Barungi, der Gründer und Leiter des Ausbildungszentrums der Bildungseinrichtung in Uganda ist. "Wir werden demnächst mit Thomas telefonieren", so Reinhard. Das Geld könnte auch baulichen Maßnahmen zugutekommen. Beispielsweise könnte der Bau eines neuen Schuldaches oder der vor der Coronakrise begonnene Bau einer Küche unterstützt werden.

Obwohl der virtuelle Spendenlauf beendet ist, besteht nach wie vor die Möglichkeit, für "We Can Do More" zu spenden. "Wir haben gesagt, das Projekt ist für uns erst zu Ende, wenn wir die Schule besuchen und das Geld symbolisch überreichen können", stellt Reinhard klar. Derzeit ist die Schule wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Auch in Uganda gelten wie in Deutschland Abstandsregelungen und Maskenpflicht. Verlässliche Zahlen zu Infizierten oder Todesopfern in Zusammenhang mit Corona gebe es in dem afrikanischen Land jedoch nicht, so Reinhard.

Wann er und Daniel Nohe also nach Uganda fliegen können, steht noch in den Sternen. "Anfang nächsten Jahres wäre schön", meint Reinhard. Bis dahin gilt: Wer etwas Gutes tun möchte, der darf gerne für "We Can Do More" spenden.

Spendenkonto:



"We Can Do More" Spendenlauf



IBAN: DE44 6735 2565 0001 5887 48

BIC: SOLADES1TBB

PayPal: Start@wecandomore.de