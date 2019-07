Adelsheim. (zij) Vier Tage lang stand das Baulandstädtchen ganz im Zeichen des 72. Adelsheimer Volksfestes. Nach den vier Festtagen, an denen ausgiebig gefeiert wurde, sah man allerorten zufriedene Gesichter. Seit bereits mehr als sieben Jahrzehnten wird das Stadtfest alljährlich gefeiert. Wie schon in den Anfangsjahren stand das Volksfest ganz im Zeichen des Freibades, dessen finanzieller Grundstock damals mit den Festen gelegt wurde und das auch weiterhin unterstützt wird. Auch viele ehemalige Adelsheimer nutzen wieder das erste Juli-Wochenende, um in ihre Heimat zurückzukommen und dort alte Freunde und Bekannte zu treffen.

Mit dem großen Festumzug der Vereine, Kindergärten, Schulen und Organisationen wurde das Fest am Samstagnachmittag traditionell eröffnet. Auch die Ortsteile Sennfeld und Leibenstadt waren wieder mit Fußgruppen und Fahrzeugen vertreten und trugen durch ihre Unterstützung zum Gelingen des Festes bei. Nach dem Bieranstich sorgte die Feuerwehr- und Stadtkapelle für die musikalische Unterhaltung.

Die Feuerwehr- und Stadtkapelle sowie die Jugendkapelle sorgten an allen Festtagen für gute musikalische Unterhaltung. Foto: Jörg Zimmermann

Für Groß und Klein gab es viel Show und Unterhaltung: So boten die Kindergärten am Samstag und Sonntag ein lustiges Kinderschminken an. Außerdem sorgte am Sonntag ein Pedal-Gokart-Parcours sowie das Knurps-Puppentheater und eine Kinderdisco für viel Spaß bei den kleinen Festbesuchern. Die großen Festbesucher erfreuten sich am Bücherflohmarkt der Stadtbücherei und konnten auch beim Flohmarkt des Gesangvereins schöne Raritäten ergattern.

Das Café unter den Carports war ebenso ein Besuchermagnet wie die Trendgetränkebar und der bewirtete Rathaushof, die stets gut besucht waren. Mitreißende Livemusik gab es am Samstagabend im Zelt auf dem Marktplatz mit "Return rockt!". Hier ließen die fünf Musiker Rockklassiker und selten gespielte Coverstücke wieder neu aufleben. Rock, Beat, Rhythm ’n’ Blues und Soul gingen in die Beine und lockten die Besucher in Scharen auf die Tanzfläche. Indessen sorgten die DJs "Wild Beats" im Stadtgarten unter der Regie des Jugendhauses für beste Stimmung. Ein "Food Truck" sorgte hier für das leibliche Wohl der Besucher und eine Bar lud zum Verweilen ein.

Der Volksfestsonntag wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt eingeläutet, der von Pfarrerin Angelika Bless und Pfarrer Kurt Wolf gehalten wurde. Nach dem anschließenden Frühschoppen im Stadtgarten und auf dem Festplatz mit der Feuerwehr- und Stadtkapelle luden die Vereine und Organisationen zum Mittagessen ein, bevor um 13 Uhr die Fachgeschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten öffneten.

Neben zahlreichen Volksfest-Sonderangeboten gab es auch mehrere Aktionsstände und eine Autoschau. Beim VdK-Ortsverband Adelsheim/Sennfeld konnten sich die Besucher über die Arbeit des Sozialverbandes informieren und wurden auf die aktuellen Aktionen "Pflege macht arm" und "Rente für alle" aufmerksam gemacht.

Zum zweiten Mal gab es beim Volksfest auf dem Roßparkplatz und im Schlosshof eine sehenswerte Oldtimerausstellung, die von Ulrike Schlegl organisiert wurde. Zu bestaunen waren hier rund 25 liebevoll hergerichtete Fahrzeuge, die alle in Adelsheim beheimatet sind und die Blicke der Besucher auf sich zogen.

Gespannt sein durfte man auf das Abendprogramm im Festzelt, wobei es hieß: "Tippen, dass...!". Im gut besuchten Zelt hatten die Moderatoren Luisa Madinsky, Wolfgang Dolk und Maximilian Maurer die komplette Aufmerksamkeit. Ihre Wetten begeisterten Jung und Alt, und natürlich waren hier die Lacher vorprogrammiert. Unterstützt wurden sie von Rainer Kratzer, der immer wieder spontan musikalisch einsprang und anschließend für mächtig Unterhaltung im Festzelt sorgte.

Traditionell stand der Montag ganz im Zeichen der Firmen und Behörden, die sich zum Mittagessen auf dem Volksfest trafen. Den musikalischen Teil des Nachmittags bestritt die Jugendkapelle auf der Marktplatzbühne, und im Stadtgarten gab es beim Jugendhaus eine "After-Work-Party".

Nicht fehlen durfte am Abend natürlich die Siegerehrung des Volksfestschießens der Schützengesellschaft, bei dem um den Stadtpokal sowie im Bevölkerungs- und Vereinsschießen um Pokale und Urkunden gekämpft wurde. Zum Festausklang spielte die neunköpfige Coverband "Deja vu & the horn connection" auf der Marktplatzbühne. Sie bot ein vielseitiges musikalisches Programm und einen kraftvollen Mix aus Pop und Rock mit ausgefeilten Bläsersätzen und bestechenden Soloeinlagen.