Leere Regale in einem Buchener Discounter: Das Toilettenpapier ist so gut wie ausverkauft. Foto: Casel

Buchen. (lki) Das Einkaufen auf Vorrat hat in Deutschland eine lange Tradition. Schon während des Zweiten Weltkrieges wurden Hamsterfahrten unternommen. Auch zu Beginn der Corona-Pandemie wurden Produkte knapp. Denn in Krisensituationen sind vermehrt Vorratskäufe zu verzeichnen. Auch der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf die Einkäufe in der Region und lässt die Nachfrage nach bestimmten Produkten steigen. Aus diesem Grund hat sich die RNZ bei Lebensmittelgeschäften und Drogeriemärkten umgehört.

In Seckach beim Nahkauf Hovemann werden aktuell besonders Öle, Mehl und Zucker nachgefragt. Auch das Klopapier sei relativ leer, berichtete Marktleiterin Tanja Hovemann. Man müsse mittlerweile vermehrt nachbestellen, führte sie aus. Natürlich seien manche Kunden angesichts von zur Neige gehenden Produkten auch verärgert. Die Kunden kämen von überall her und würden auch sagen, dass sie allerorten vor leeren Regalen stehen würden, so die Nahkauf-Chefin weiter.

Beim Drogeriemarkt dm in Buchen kaufen die Kunden seit letzter Woche vermehrt Babyartikel wie Babynahrung und Babypflegeprodukte ein, wusste Marktleiterin Simone Berberich-Repp zu berichten. Dies seien aber keine Hamsterkäufe oder Käufe für den Eigenbedarf. Die Kunden würden vermehrt Produkte kaufen, um Hilfspakete für die Ukraine zu packen, schilderte die dm-Marktleiterin. Klopapier oder andere Produkte sind bei dm keinesfalls ausverkauft. "Da ist alles im grünen Bereich", beruhigte Berberich-Repp.

Eine Kundin schiebt ihren leeren Einkaufswagen in einen Discounter. In den Lebensmittelgeschäften klagen Kunden derzeit immer wieder über ausverkaufte Produkte. Foto: Lea Kirchgeßner

In einem kleinen Lebensmittelgeschäft in einem Buchener Ortsteil berichtete der Inhaber, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, auch von Vorratskäufen. Zucker, Mehl und Öl seien aktuell besonders gefragt. "Letzte Woche waren Klopapier, Taschentücher und Küchenrollen knapp – also alles aus Zellstoff", schilderte er. Bei diesen Produkten bestünden teilweise auch Lieferschwierigkeiten. Ferner hätten die Leute auch Produkte wie Mehl, Zucker und Salz gekauft, um sie bei Hilfssammlungen für die Ukraine zu spenden. Während die RNZ vor Ort war, rief auch eine Kundin an, um sich nach Mehl, Zucker und Öl zu erkundigen. Doch auch hier wird es diese Woche kein Öl mehr geben, räumte der Inhaber ein.

Beim Dorfladen Rosenberg spürt man aktuell keine Auswirkungen der Ukraine-Krise. "Dafür sind wir als Dorfladen vielleicht einfach zu klein, weil wir auch nicht so große Vorräte haben, teilte die stellvertretende Filialleiterin Jennifer Löper mit. Ein Kunde habe Nudeln auf Vorrat gekauft, aber sonst merke man nichts. Auch bei den Lieferschwierigkeiten habe sich nichts verändert, denn diese würden schon seit Corona bestehen, sagte die stellvertretende Leiterin.

In einem Geschäft im Raum Buchen werden derweil die Regale mit dem begehrten Zellstoff wieder aufgefüllt. Foto: Lea Kirchgeßner

Die Berichte aus den Läden zeigen ein durchmischtes Bild. In manchen Geschäften ist die Nachfrage nach länger haltbaren Produkten spürbar. In anderen bemerkt man keine Unterschiede beim Kaufverhalten.

Als Fazit bleibt: Die Leute kaufen nicht (nur) für den Eigenbedarf ein, sondern zeigen auch im Laden schon ihre Solidarität und ihre Hilfsbereitschaft mit den Menschen in der Ukraine. Falls die Regale doch mal leer sind – Ruhe bewahren. In einem anderen Laden oder ein paar Tage später gibt es sicher wieder das gewünschte Produkt.