Buchen. (rüb) 120 Menschen könnten hier sitzen, bei einer Tasse Latte macchiato ein Stückchen hausgemachten Kuchen genießen, plaudern oder die Zeitung lesen. Doch von dem reizvollen Angebot macht an diesem Donnerstagnachmittag gerade niemand Gebrauch. Ute Wittemann steht allein in ihrem Café. Eigentlich empfangen die Wittemanns seit Pfingstsonntag wieder Gäste. Doch die Resonanz lässt bislang zu wünschen übrig. "Der Test ist für viele eine zu hohe Hürde", hat Ute Wittemann erkannt. Was vor Wochen schon die Friseure leidvoll erfahren mussten, erleben nun die Gastronomen: Sich für einen Kaffee oder ein Mittagessen testen zu lassen, ist für viele Menschen ein zu großer Aufwand.

"Ich war sehr euphorisch, und ich habe mich richtig gefreut, dass wir wieder loslegen können", so beschreibt Ute Wittemann ihre Gefühlslage, als sie ihr gemütliches Café nach fast siebenmonatiger Zwangspause am Sonntag wieder öffnen durfte und im Vorfeld eifrig Pläne für die Einteilung der Service-Mitarbeiterinnen schrieb. "Meine Männer waren da vorsichtiger", berichtet sie: Ehemann Stefan und Sohn Christian befürchteten schon, dass es nicht gleich zum großen Ansturm kommen würde. Sie sollten Recht behalten.

"Meine Euphorie ist schnell verflogen", fährt Ute Wittemann fort. Zwar erschienen am Sonntag um 8 Uhr schon die ersten beiden Frühstücksgäste – mit einem negativen Testergebnis als Nachweis für eines der drei G (geimpft, genesen oder getestet). Doch dann tat sich lange nichts: Erst um 11 Uhr kamen die nächsten vier Gäste. Am Nachmittag waren es dann nochmal drei. Die Bilanz nach dem ersten Öffnungstag: neun Gäste im Café. Es sollte nicht besser werden: Am Pfingstmontag und am Dienstag (Ruhetag) waren Bäckerei und Café geschlossen, am Mittwoch und am Donnerstag wurden dann jeweils fünf Gäste gezählt. Zum Vergleich: An normalen Tagen sind es durchschnittlich 50. "Vor allem das Frühstück wird immer gut angenommen", weiß die Café-Betreiberin. Das beliebte Büfett kann aufgrund der Vorgaben zwar nicht angeboten werden. Dafür stellen die Mitarbeiterinnen den Gästen ein individuelles Frühstück zusammen.

"Wir bekommen viele Anrufe von Kunden, die sich nach den aktuellen Voraussetzungen für einen Café-Besuch erkundigen", berichtet Ute Wittemann. Die Vorgaben unterscheiden sich mitunter von Bundesland zu Bundesland, je nach Inzidenzwert kann sich die Lage von Tag zu Tag ändern. Da ist die Unsicherheit bei vielen groß.

Eigentlich müssten sich aber doch viele Menschen freuen, dass sie endlich wieder auswärts ein Stückchen Kuchen essen und eine Tasse Kaffee trinken können? "Die Leute stolpern aber über den Test", weiß Ute Wittemann. Viele scheuen den Aufwand, andern ist der Test schlicht und einfach unangenehm.

Doch es gibt auch andere Reaktionen: "Von den Gästen, die bereits da waren, haben wir viele positive Reaktionen erhalten: Für sie war der Café-Besuch der Höhepunkt des Tages!" Auch der große Zuspruch der vielen treuen Stammkunden erfreut die Geschäftsfrau. Denn die Einbußen durch die Pandemie treffen auch den Familienbetrieb Wittemann. Die Bäckerei durfte zwar auch im Lockdown weiter öffnen, aber beim Umsatz fehlen die Backwaren, die sonst im Café verkauft werden. Deshalb sind nach wie vor einige Mitarbeiterinnen – sowohl in der Backstube als auch im Service – in Kurzarbeit.

"Sobald das Geschäft wieder anzieht, soll sich das aber ändern", sagt Ute Wittemann. Sie hofft darauf, dass es ab Ende Juni/Anfang Juli besser wird, wenn mehr und mehr Menschen ihre Zweitimpfung hinter sich haben und keinen Test mehr benötigen. Dann soll die Normalität Schritt für Schritt zurückkehren, und dann sollen sich auch die Plätze im Café Zug um Zug füllen.