Wo werden sich im Kreis künftig die Windräder drehen? Hilfestellung bei der Suche nach Antworten möchte der Teilregionalplan Windenergie liefern, der sich gerade in der dritten Offenlage befindet. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Seit nunmehr fünf Jahren beschäftigt sich der Verband Region Rhein-Neckar mit dem Teilregionalplan Windenergie für das Gebiet der Metropolregion. Immer wieder sorgen geänderte gesetzliche Vorgaben für Verzögerungen. Erschwert wird die Planung dadurch, dass die unterschiedlichen Landesgesetze von Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz berücksichtigt werden müssen. Seit kurzem sind die Entwürfe für den Teilregionalplan in der dritten Offenlage.

Für den im Zuge der Energiewende politisch erwünschten Ausbau der Windenergienutzung sollen im Regionalplan geeignete Vorranggebiete festgelegt werden. Vorranggebiet bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass dort auf jeden Fall gebaut werden darf. Auch auf diesen Flächen werden nach Inkrafttreten des Regionalplans Genehmigungsverfahren notwendig sein. Unabhängig vom Regionalplan können aber auch weiterhin Windparks genehmigt und gebaut werden: Bis der Teilregionalplan fertiggestellt ist, kann dies über ein so genanntes Zielabweichungsverfahren geschehen.

Gegenüber der bisherigen Planung gibt es auch einige Veränderungen, was die Vorranggebiete im Neckar-Odenwald-Kreis angeht. Verantwortlich hierfür sind zum einen bislang eingegangenen Stellungnahmen im Zuge der zweiten Anhörung sowie Änderungen infolge gesetzlicher Neuregelungen. So hatte der Planungsausschuss des Verbands Region Rhein-Neckar im September 2016 beschlossen, im Sinne einer möglichst einheitlichen Planung auch im baden-württembergischen Teilraum einen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebieten anzusetzen (bis 700 Meter hartes Tabukriterium, 700 bis 1000 Meter weiches Tabukriterium), nachdem dies in Rheinland-Pfalz inzwischen Gesetz ist.

Folgende Vorranggebiete im Neckar-Odenwald-Kreis werden nicht weiterverfolgt:

Mudau - "Soläcker" (23 Hektar, drei Bestandsanlagen): Wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zum Mudauer Ortsteil Steinbach und zum Buchener Ortsteil Stürzenhardt sinkt die verbleibende Fläche des Vorranggebiets unter die Mindestflächengröße von 20 Hektar.

Limbach, Mudau - "Heunenbuckel" (60 Hektar): Lage innerhalb des 3000-Meter-Puffers um ein von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) kartiertes Revierzentrum des Schwarzstorchs.

Seckach - "Spitzenwald" (12 Hektar, zwei Bestandsanlagen): Wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zum Ortsteil Großeicholzheim und zum Glashof (Buchener Ortsteil Waldhausen) sinkt die verbleibende Fläche des Vorranggebiets deutlich unter die Mindestflächengröße von 20 Hektar. Somit wäre eine Realisierung von drei Windenergieanlagen auf der verbleibenden Fläche nicht möglich.

Seckach - "Im oberen Kamm" (24 Hektar): Wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zum Aussiedlerhof südlich von Seckach sinkt die verbleibende Fläche des Vorranggebiets unter die Mindestflächengröße von 20 Hektar.

Buchen - "Welscheberg" (59 Hektar): Das Landratsamt hat den Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung von vier Windenergieanlagen wegen des Schwarzstorchaufkommens abgelehnt. Damit ist bereits auf regionalplanerischer Ebene von einem unlösbaren Konflikt mit dem Artenschutz auszugehen.

Walldürn - "Halbwegsbild" (51 Hektar): Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung des Gemeindeverwaltungsverbands hatte zum Ergebnis, dass das Vorranggebiet stark von Schwarzstörchen und Wespenbussarden frequentiert wird. Damit ist bereits auf regionalplanerischer Ebene von einem unlösbaren Konflikt mit dem Artenschutz auszugehen.

Walldürn - "Altheimer Höhe" (25 Hektar, fünf Bestandsanlagen): Trotz der seit dem Jahr 2000 in Betrieb befindlichen fünf Windenergieanlagen wird das Vorranggebiet mit Blick auf mögliche zukünftige Repowering-Maßnahmen nicht weiterverfolgt, da zwei Brutvorkommen des Rotmilans und eines des Schwarzmilans weniger als 1000 Meter vom Vorranggebiet entfernt sind und damit die artspezifischen Mindestabstände unterschritten werden. Zudem liegt das Vorranggebiet teilweise innerhalb eines Dichtezentrums des Rotmilans.

Rosenberg - "Badäcker" (20 Hektar, vier Bestandsanlagen): Wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zu Rosenberg und Hirschlanden sinkt die verbleibende Fläche deutlich unter die Mindestgröße von 20 Hektar.

Folgende Vorranggebiete werden in ihrer räumlichen Abgrenzung geändert:

Walldürn - "Waldäcker" (von 64 auf 57 Hektar): Das Vorranggebiet wird wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zu Glashofen verkleinert.

Walldürn - "Tannenäcker" (von 85 auf 56 Hektar): Das Vorranggebiet wird wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zu Glashofen und Wettersdorf sowie wegen der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung verkleinert.

Walldürn - "Bodenwald" (von 42 auf 28 Hektar): Das Vorranggebiet wird in Anpassung an die kommunale Planung aufgrund der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung verkleinert.

Hardheim, Höpfingen - "Dreimärker" (von 34 auf 20 Hektar): Das Vorranggebiet wird im Süden wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zu Waldstetten verkleinert. Im Norden wird das Vorranggebiet an die aktuellen kommunalen Planungen angepasst. Weiter heißt es: "Mögliche Gefährdungen der Flugsicherheit aufgrund von Wirbelschleppen im Lee von Windenergieanlagen sind im Genehmigungsverfahren im Einzelfall zu prüfen und können der Errichtung von Windenergieanlagen in Flugplatznähe gegebenenfalls entgegenstehen."

Hardheim - "Hohes Bild, Angelterbusch" (von 32 auf 21 Hektar, drei Bestandsanlagen): Das Vorranggebiet wird wegen der erhöhten Abstandserfordernisse verkleinert.

Hardheim - "Hohe Birken" (von 34 auf 96 Hektar): Das Vorranggebiet wird an die aktuellen Planungen angepasst und umfasst dadurch die mittlerweile genehmigten Windenergieanlagen. Aufgrund der Lageverschiebung wird das Gebiet in "Meisengrund" umbenannt.

Ravenstein - "Galgen, Bürzel" (von 32 auf 22 Hektar): Das Vorranggebiet wird wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zu Erlenbach verkleinert.

Waldbrunn/Eberbach - "Markgrafenwald" (von 145 auf 126 Hektar): Das Vorranggebiet wird wegen der erhöhten Abstandserfordernisse zur Max-Wilhelmshöhe verkleinert.

Daneben gibt es im Kreis die folgenden, unverändert gebliebenen Vorranggebiete: Buchen - "Großer Wald" (175,5 Hektar) Ravenstein, Osterburken - "Stöckich, Großer Wald" (155,5 Hektar)

Info: Die Entwürfe sind bis Freitag, 18. Mai, im Landratsamt Mosbach, Gebäude 8, Neckarelzer Str. 7, sowie im Internet (www.vrrn.de) einsehbar. Bis Freitag, 1. Juni, können die Bürger ihre Anregungen bei der Geschäftsstelle des Verbands Region Rhein-Neckar oder per E-Mail an teilregionalplan.windenergie@vrrn.de einreichen.