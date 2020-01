Tauberbischofsheim. (pol/mare) Gleich zwei Mal wurden am Wochenende Polizisten bei Disko-Prügeleien verletzt. Das berichten die Beamten.

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in einer Diskothek in der Straße "Zum Schneekasten" in Tauberbischofsheim gerufen. Die eintreffende Streife beobachtete, wie ein 19-Jähriger vor dem Club einen 27 Jahre alten Mann körperlich anging und verletzte. Um die Kontrahenten zu trennen, sollte der jüngere der beiden Männer festgenommen werden.

Dabei wehrte er sich aber so heftig, dass beide Beamte leicht verletzt wurden. Da sich der 19-Jährige auch auf der Dienststelle weiterhin höchst aggressiv verhielt, wurde er bis zum Nachmittag in Haft behalten.

Bei einem Alkoholtest zeigte sich dann auch der mutmaßliche Grund der Aggressionen: Der junge Mann hatte fast 2,1 Promille Alkohol im Körper.

In der folgenden Nacht erwischte es dann Beamte in Weikersheim-Elpersheim: Hier war es bei einer Aprés-Ski-Party im Dürrbachweg zu einer Schlägerei gekommen. Als die Polizei am Tatort eintraf, fiel ihr sogleich ein Mann auf, der aggressiv gegen andere vorging. Um die Situation zu entschärfen, wurde der 18-Jährige von der Streife beiseite genommen.

Schon dabei sperrte sich der junge Mann. Schließlich kam auch noch der ältere Bruder des 18-Jährigen hinzu, um ihn zu befreien. Bei der anschließenden Rangelei wurde ein Polizist leicht verletzt. Nach Aufnahme der Personalien wurde den Brüdern ein Platzverweis ausgesprochen.