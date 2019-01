Tauberbischofsheim. (pol) Die Polizei führte auch an den vergangen Tagen die Suche nach dem seit 9. Januar vermissten 13-jährigen Mädchen fort. Am Mittwoch und Donnerstag wurde der gesamte Bereich nochmals mit einem Polizeihubschrauber abgeflogen. Am Freitag wurde das Flussufer in Richtung Impfingen und Hochhausen durch vier Spürhunde abgesucht. Auch bei dieser Suche konnten keinerlei Hinweise auf das Mädchen erlangt werden. Am Samstag erfolgte ein größerer Einsatz der Wasserschutzpolizei mit vier Polizeitauchern und weiteren Wasserortungshunden der DLRG Wertheim mit sieben Einsatzkräften und drei Hunden. Ein ca. 40 Meter langer Flussbereich wurde durch die Polizeitaucher intensiv überprüft, jedoch konnte wiederum keine Spur von ihr gefunden werden. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim wird die Suche mit eigenen Kräften weiterfortführen.

Info: Wer verdächtige Wahrnehmungen im Flussbereich macht, wird gebeten, die Telefonnummer 09341/810 oder 110 bzw. 112 zu wählen.