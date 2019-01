Tauberbischofsheim. (pol) Aufgrund des Hochwassers der Tauber war die Suche nach der 13-jährigen Vermissten aus Tauberbischofsheim in den letzten Tagen nur eingeschränkt möglich. Nachdem die Pegelstände der Tauber die letzten Tagen gesunken sind und die Tauber wieder in ihrem Flussbett fließt, wurden am Mittwoch und Donnerstag die Tauber und deren Uferbereiche mit einem Hubschrauber der Polizei abgeflogen und abgesucht. Am Freitag suchten die Einsatzkräfte mit Spürhunden der Polizei die Uferbereiche der Tauber ab. Das Mädchen konnte bis jetzt nicht aufgefunden werden. Nach aktuellem Stand wird am Samstag zusammen mit Wasserrettungshunden der DRLG Wertheim weitergesucht. Auch mehrere Taucher der Wasserschutzpolizei werden die Suche in der Tauber wieder unterstützen.