Amtsinhaber Wolfgang Vockel stellt sich am Sonntag in Tauberbischofsheim gleich sechs Gegenkandidaten. Foto: Burkard Gassenbauer

Tauberbischofsheim. (bg) In Tauberbischofsheim sind die Bürger am Sonntag, 30. Juni, zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Das Ergebnis des Urnengangs wird mit Spannung erwartet, denn dem Amtsinhaber Wolfgang Vockel (63), der seine vierte Amtszeit anstrebt, stehen sechs Gegenkandidaten gegenüber. Darunter ist ein amtierender Botschafter der Bundesrepublik Deutschland.

Da die Amtszeit des Tauberbischofsheimer Bürgermeisters offiziell am 31. August endet, sind die Bürger der mit den Ortsteilen knapp 13.000 Einwohner zählenden Kreisstadt am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Als Termin für einen eventuell erforderlichen zweiten Wahlgang wurde der 14. Juli festgelegt. Dass es dazu kommt, halten nicht wenige angesichts der Bewerberliste für wahrscheinlich, denn es stehen gleich sieben Kandidaten zur Wahl.

Amtsinhaber Wolfgang Vockel hat als erster seine Bewerbung abgegeben und strebt seine vierte Amtszeit an. Der aus Cuxhaven stammende Diplom-Verwaltungswirt, Jahrgang 1955, ist seit 1995 Bürgermeister der Stadt Tauberbischofsheim. In den Jahren 2003 (93 %) und 2011 (74,6 %) wurde er in seinem Amt bestätigt. Es sei in den vergangenen Jahren vieles bewegt und vorangebracht worden, stellt Vockel nicht zuletzt mit Blick auf die Konversion des 2011 vom Bund erworbenen Kasernengeländes fest, wo sich inzwischen 50 Firmen angesiedelt haben, 450 Arbeitsplätze geschaffen wurden und Wohnbauflächen entstanden sind. Es gebe aber, unter anderem in der Stadtentwicklung, weiter viel zu tun. Diesen Herausforderungen wolle er sich weiter mit Begeisterung stellen.

Als aussichtsreichste Gegenkandidatin sehen viele die aus der Kreisstadt stammende Großrinderfelder Bürgermeisterin Anette Schmidt, geboren 1966, zumal sie bei der jüngsten Kreistagswahl mit 5233 Stimmen das beste Ergebnis für die CDU im Wahlkreis Tauberbischofsheim eingefahren hatte, während auf Vockel, der ebenfalls auf der CDU-Liste kandidierte, mit 3634 deutlich weniger Stimmen entfielen. Anette Schmidt ist seit 2015 Bürgermeisterin von Großrinderfeld. Seit 1996 ist sie auch als Dozentin im Fach Kommunales Haushalts- und Kassenrecht an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Leipzig tätig.

Als zweiter Kandidat nach Amtsinhaber Vockel hat der 25-jährige Patrick Kowatsch, in Tauberbischofsheim aufgewachsen, seine Bewerbung eingereicht, die dritte Bewerbung kam vom 50-jährigen Realschullehrer Michael Schmid aus Wertheim, der herausstellt, "sich keinen Parteizwängen unterordnen" zu müssen.

Ebenfalls als überparteilicher Kandidat, wenngleich eigenen Angaben zufolge SPD-Mitglied, tritt der 35-jährige Bauingenieur Stefan Konietzny aus dem Ortsteil Dittwar bei der Wahl an.

Dr. Matthias Blümm (46) ist ein weiterer Kandidat aus Tauberbischofsheim. Er ist seit 2002 als selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Qualitäts- und Prozessmanagement tätig. Aufgrund von zwei Promotionen in Gesundheitsökonomie kam er zur Lehrtätigkeit an Dualen Hochschulen.

Auch ein amtierender Botschafter der Bundesrepublik Deutschland will, kurz vor der Pensionierung stehend, Bürgermeister seiner Heimatstadt werden: Harald Gehrig, geboren 1954, hat kurz vor Ende der Einreichungsfrist seine Bewerbung abgegeben. Er war nach dem Vorbereitungsdienst für den höheren Auswärtigen Dienst 1987 in das Auswärtige Amt eingetreten. Der Diplomat war unter anderem an den Botschaften in Japan und im Jemen tätig. Seit 2014 ist er Botschafter in Madagaskar.

Am Dienstag hatten die Kandidaten in einer öffentlichen Veranstaltung in Tauberbischofsheim Gelegenheit, sich vorzustellen.