1836 wurde die Synagoge in Sennfeld eingeweiht. Sie bildete für die jüdischen Familien das Zentrum des Gemeindelebens. Am 9. November 1938 wurden die Innenräume von den Nazis zerstört. Foto: Andreas Hanel

Sennfeld. (ahn) Einige jüdische Jugendlichen hatten sich auf einem Dachboden verschanzt, doch es half nichts. Der SA-Schlägertrupp trat die Türen ein und prügelte sie aus dem Haus - nicht ohne anzudrohen, dass man am nächsten Morgen jeden erschießen werde, der noch hier sei. Das passierte vor 80 Jahren, am 9. November 1938, in Sennfeld, als in der Reichspogromnacht die Nationalsozialisten im gesamten deutschen Reich ihrem Judenhass gewaltsam Ausdruck verliehen. Dieser Tag läutete auch in Sennfeld das Ende der jüdischen Gemeinde ein. An die schrecklichen Ereignisse wollen mit einem Stationenweg der Sennfelder Pfarrer Dr. Markus Roser und seine Kollegen aus den Nachbargemeinden heute, Freitag, ab 18 Uhr unter dem Thema "Erinnern - Wachen - Beten" erinnern.

"Die Grundidee ist, vor allem die Jugend für die Geschichte zu sensibilisieren. Wichtig ist uns auch das Wachhalten der Erinnerung und die Wachsamkeit - nicht nur gegenüber dem Antisemitismus, sondern grundsätzlich gegenüber der Ausgrenzung von Menschen", so Dr. Roser im Gespräch mit der RNZ.

Juden in Sennfeld werden zum ersten Mal im Jahr 1338 erwähnt. Ab dann hat es dort immer eine kleine jüdische Gemeinde gegeben. Bis 1836 war ein kleiner Betsaal, der sich vermutlich im Gebäude in der Hauptstraße 36 befand, Zentrum des religiösen Lebens. Dann kaufte man das gegenüberliegende Grundstück der Familie Oppenheimer, wo man die Synagoge baute, die 1836 eingeweiht wurde. Das Gebäude existiert heute noch.

In der Synagoge waren neben der Mikwe ( Bad für das Reinigungsritual) ein Schulzimmer - daher auch die im Volksmund für die Synagoge gebräuchliche Bezeichnung "Judenschule" -, die Lehrerwohnung und ein Gästezimmer. Im Betsaal hatte jeder Mann einen eigenen angekauften Platz, wo er sein Gebetbuch (Siddur), die Gebetsriemen (Tefillin) und den Gebetsmantel (Tallit) aufbewahrte. Frauen und Kinder saßen auf der Empore. An der Wand Richtung Süden befand sich der Toraschrein, darüber befand ich ein halbrundes Fenster. Die ornamentale Bemalung ist noch zu sehen.

Ihre Verstorbenen bestatteten die Sennfelder Juden bis 1883 auf dem Verbandsfriedhof in Bödigheim, bevor sie einen Friedhofsverein gründeten und im Gewann "Berglesrain" ein Grundstück kauften, auf dem sie den eigenen Friedhof anlegten. Adelsheim und Korb schlossen sich bald dem Friedhofsverein an. Bis 1939 wurden auf dem Friedhof 141 Menschen beerdigt. Ein Denkmal erinnert an die sieben jüdischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind.

Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren vor allem mit ihrem Handel ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Sennfeld. Um 1900 war die Gemeinde auf 124 Mitglieder angewachsen. Doch die Zahl nahm bald rapide ab: 1933 lebten in Sennfeld nur noch 56 Juden. Unter den Nationalsozialisten hatten auch die Juden in Sennfeld zu leiden: So mussten die Kinder etwa ab 1937 nach Heilbronn in eine Judenschule gehen, außerdem setzten ihnen Propagandasprüche der Nazis wie "Deutsche, kauft nicht bei den Juden!" zu. So wanderten immer mehr aus - zumindest diejenigen, die es konnten.

Die in Sennfeld Verbliebenen mussten am 9. November 1938 das Pogrom ertragen: Es war Mittag, als eine motorisierte SA-Truppe in Sennfeld einfuhr und eine Spur der Verwüstung hinterließ. Die Nazis zerstörten die Räume der Synagoge und das Mobiliar und entweihten Kultgegenstände und heilige Schriften, indem sie sie auf die Straße warfen. Das Gebäude in Brand zu stecken, wagten sie nicht, da in der Nachbarschaft Häuser von Christen standen. Auch verwüsteten die SA-Leute Wohnungen der Juden. Einige Bewohner wurden krankenhausreif geschlagen.

Der 22. Oktober 1940 markierte das Ende der jüdischen Gemeinde in Sennfeld. An diesem Tag wurden fast alle Juden in Südwestdeutschland verhaftet und in das Internierungslager nach Gurs in Südfrankreich deportiert. Von dort aus wurden die meisten Deportierten ab 1942 in Vernichtungslager abtransportiert - von den Sennfelder Juden überlebte kaum jemand die Schreckensherrschaft.

An diese schrecklichen Vorkommnisse wollen heute Pfarrer Dr. Roser und Kollegen mit dem Stationenweg erinnern. Ausgangspunkt ist am sogenannten Zwillingsstein, einem Mahnmal für die letzten 21 jüdischen Einwohner Sennfelds, die am 22. Oktober 1940 deportiert wurden. Diesen Teil der Gemeinde symbolisiert eine herausgebrochene Ecke am Stein. Auch werden jüdische Familien, die in Sennfeld lebten, vorgestellt, darunter die Familie Kaufmann, aus der der "Mazze-Bäcker" Leopold stammte. Außerdem gibt es Informationen zu der Hachschara, wo die Jugend auf eine Auswanderung nach Palästina vorbereitet wurde.

Komplettiert wird der Stationenweg durch Lieder und Gebete. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Austausch bei Glühwein, Punsch und Spekulatius im Gemeindehaus.

Info: Der Stationenweg beginnt am Freitag um 18 Uhr. Treffpunkt ist am Zwillingsstein an der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße.